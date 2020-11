ORANJESTAD – “Mi tabata ripará ku sierto kolega ku ainda ta den konseho di minister ker a skonde korupshon.” Mi a duna ámtenar ku no tabata traha retiru pero sierto otro minister a tuma un kantidat di nan bèk atrobe.”

E minister arubano ku poko dia a haña retiru, Marisol Lopez-Tromp (51) no ta konfia, asina a sali for di un entrevista amplio kuné, si gobièrnu en bèrdat ta bai atendé ku tur korupshon. E ta bisa ku ainda e no por duna detaye tokante kua i kuantu kompania/empresario ta envolví den e korupshon. Tampoko ken ta e ámtenarnan ku no ta traha. I asta e no ke konfirmá si e ta den kontakto ku Ministerio Públiko: E investigashonnan ta kana ainda, sino mi ta daña nan.

Pero loke sí e ta bisa bon kla: su predesesor Otmar Oduber tin un influensha enorme riba gobièrnu, ku yudansa en todo kaso di Andin Bikker, e minister di hustisia.

Entre e trahadónan ku tabata riba lista di salario di su ministerio pero ku segun e nunka no tabata ni aparesé ni bin traha, tin hende di mundu di prensa tambe. Riba papel e ámtenarnan ‘spiritu’ aki mester a hasi trabou di PR. Lopez-Tromp a hasi denunsio di e estafa. Su predesesor Otmar Oduber a nombra e ámtenarnan spiritu.

Marisol Lopez-Tromp riba ámtenarnan spiritu (na hulandes)

Den e kontratonan pa e kompania di shushi Serlimar ku Lopez-Tromp a ninga di prolongá tabatin un kontrato tambe ku un sponsor di Oduber. Aki tambe Lopez-Tromp ta bisa tabatin preshon di Oduber i Bikker ku tabata tum’é na malu ku el a kanselá e kontratonan.

Tambe serka e departamento poderoso DIP ku ta responsabel pa dunamentu di tereno, el a ripará ku ámtenar ku Oduber a pone ei anteriormente, tabata okupá ku ehekushon di ‘su interesnan’.

Marisol Lopez-Tromp riba Serlimar i interes (na hulandes)

Ora Lopez-Tromp a kambia e maneho pa konservashon di naturalesa kontra vehíkulo di cross, tambe Oduber a pone preshon riba dje. Un sponsor di Oduber ta un di e kompanianan di mas grandi ku ta hür e vehíkulonan di cross aki.

Su predesesor Tromp fin di aña pasa a tuma su retiru pa motibu di su salu. Pero el a keda mete aktivamente den su maneho i tambe e maneho di otro minister. Asina el a bira komisario den e kompania di gobièrnu RDA i despues a nombr’é tambe den e komishon ku ta trata ku pèrmitnan di konstrukshon spesial den tempu di corona. “Ta manera e no a bai nunka”, segun Lopez-Tromp.

Marisol Lopez-Tromp riba e metementu (na hulandes)

Pero ta te na yüni, Lopez-Tromp ta bisa, ora ku hustisia a invadí serka Oduber pa motibu di e kaso di korupshon Flamingo, el a kuminsá komprondé e preshon di Oduber i Bikker riba dje. “Ora mi a mira tur e insinuashonnan kontra Oduber, di labamentu di plaka, te ku sinta den un organisashon kriminal i probecho personal di e funshon, mi a pensa: awor mi ta komprondé, tur e konfrontashonnan.”

Marisol Lopez-Tromp riba e retiru di Otmar Oduber (na hulandes)

E papel di e partido di gobièrnu MEP

Despues ku den e promé lunanan komo minister a bira kla pa Lopez-Tromp ku su mes partido POR no tabata ker e mas, ta espesialmente e partido di gobièrnu MEP ku a kuminsá mete den e konflikto. Ta MEP tambe, i no e propio frakshon, ku finalmente a entregá un moshon di deskonfiansa kontra Lopez-Tromp. Despues promé minister Evelyn Wever-Croes a tuma e kartera ofer i no a dun’é bèk mas na un polítiko di POR.

“Nan tabatin masha gana di tin e kartera. Den nan bista ta un kartera masha importante den tempu di kampaña pa hasi kos visibel. Trabou ku por hasi, asfaltá kaya, edifisio, dunamentu di tereno.”

Marisol Lopez-Tromp riba e papel di MEP (na hulandes)

Lopez-Tromp ta haña lástima ku parlamento, ora ku pa di kuater bia a trata di kit’é, finalmente ku éksito, no a skucha kiko ta su banda di e relato. “Ora ku despues di e moshon ilegal ku a faya, konseho di minister ker a kita mi pa atrobe un motibu nobo, esta e relashon di trabou perturbá, a investigá e sintimentunan di Staten sí, pero no di mi.”

E krítika di e partidonan di koalishon manera RED ku Lopez-Tromp anteriormente no a konvensé parlamento ku tabatin tantu korupshon e ta hala un banda. “Mi ta haña masha straño sí ku e partidonan di koalishon ta hasi manera ta siegu nan ta. Nan sa ku tabatin un invashon i e akusashonnan ta masha pisá. I nan sa ku e investigashonnan ta koriendo. E ora ei bo no por eksihí di mira resultado for di awor.”