WILLEMSTAD – E organisashonnan di interes na Kòrsou ta bisa ku nan no ta ferwagt un fluho grandi di refugiado venesolano e bia aki awor ku presidente Nicolas Maduro atrobe a gana elekshonnan.

Segun Jennifer Rodriguez di e organisashon venesolano Venex ‘e riesgonan ta bira mas i mas grandi’ pa hui bai e islanan den besindario. Itteke Witteveen di Human Rights Defense Curaçao ta bisa ku e hendenan ku ta biba djis pega na otro banda di laman na Falcón, sí lo sigui purba.

“Pero aktualmente ta vigilá e fronteranan masha bon i tin hopi kòntròl. Tambe pa evitá ku nan ta trese Covid. Ke men mi no ta kere ku nos lo mira hopi barku chikí nobo drenta aktualmente.” Ainda e ta kritiká severamente e situashon den e baraknan di strañero na Kòrsou.

Mary Goiri di VEN Oropa ta bisa ku despues di e elekshonnan aki masha poko lo kambia den e área humanitario.”E partidonan di oposishon ku a bòikòt e elekshonnan, ta bini ku un konsultashon di pueblo. Si for di esaki sali ku en bèrdat e elekshonnan ta frouduloso, lo bini mas sosten internashonal.”

Pa e hendenan mes e situashon lo keda mes krítiko, Goiri ta bisa. “Ademas kos ta bira mas malu dia pa dia. Mare nos por a koperá huntu, e gobièrnu djaki, Hulanda, Reino. Pa na lugá di ta un problema pa Kòrsou, e isla netamente por a saka un probecho di esaki.”

Un koperashon no solamente den e área ekonómiko, e ta bisa, sino tambe polítiko i sosial ku e islanan. “E representante hulandes di parlamento oropeo ta skucha nos sí. Pero loke mester sigui ta bai slo.” For di Kòrsou su gobièrnu si tin aserkamentu Goiri ta bisa, pero nada konkreto no ta sosodé.

“No ta trata solamente di venesolano indokumentá. Nos tin tambe un situashon masha serio ku esnan ku sí ta legalmente na e isla, ku ta registrá i ta traha. Ta práktikamente imposibel pa nan pa regla papel ofisial manera pasaporte ku e outoridatnan venesolano.”

Miéntras ku nan mester di e dokumentonan ei pa por prolongá nan pèrmit di estadia i di trabou na Kòrsou. Na Aruba tambe esaki ta un problema grandi. For di tempu ku mas ku 63 pais, entre nan Hulanda tambe, aña pasá a rekonosé lider di oposishon Juan Guaidó komo presidente interino, e konsuladonan ku ainda ta bou di maneho di Maduro no ta koperá.

Pero tambe e gobièrnunan insular kontrali na por ehèmpel Merka, tin problema ku e rekonosementu di dokumento ku a kaduká ku pues hopi venesolano no por renobá pa motibu di e situashon den na pais di orígen.