‘A gaña tokante mi aresto’ “Ainda mi ta okupá ku e konsekuenshanan di mi aresto ilegal”, Sharina Henriquez, periodista di Ret Karibense ta bisa.”Mi ke pa saka mi datonan for di e sistema di polis i un despensa públiko di polis i Ministerio Públiko. Pasobra fiskal a pretendé ku e fiskal ouksiliar no tabata sa ku mi ta periodista. Miéntras ku último ei polis atrobe a konfirmá ku sigur sigur a mèldu esaki mésora. Mi ke un despensa di gobièrnu tambe. Mi aresto no ta pará riba su mes. Promé ku esaki kaba minister Dangui Oduber públikamente a desakreditá mi. Su kordinadó Judelca Briceño asta a bula drenta mei mei den un entrevista ku mi tabatin ku un empresario i a stroba esaki. Gabinete a usa medio públiko pa shusha mi nòmber. E tipo di kosnan asina’ki ta sosodé na Venezuela tambe kontra periodista independiente, djis pa duna un ehèmpel. Wak, mi ta sinti mi mas seif pa hasi mi trabou si mi sa ku otro profeshonal i vigilante di demokrasia ta sostené bo. Otro periodista, pero tambe parlamentario, abogado i por ehèmpel un dosente di lei na universidat. Pero sosten públiko despues di mi aresto a bini solamente di dos media, 24ora i Radio Bo Guia 88.9 FM i di abogado Desiree Croes. Afortunadamente dos miembro di Tweede kamer a sali na mi defensa. Pero ya, naturalmente nan no por denunsiá e komportashon di minister aki. Tambe mi tabata kontentu ku e atenshon di Reporters Without Borders. Nan di ku nan tabata di shòk ku den Reino Hulandes ku su bon reputashon den e área di libertat di prensa, a arestá un periodista. Lástimamente awor a raportá esaki. E temporada di corona pa mi, bon mira, a aklará bon ki importansia Aruba ta duna na demokrasia.”