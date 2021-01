ORANJESTAD – Un kuart di pueblo arubano ta dependé di ayudo di kuminda. Pero for di zomer binidero e isla mes mester por yuda e grupo aki i otro hende tambe ku ta lèn riba por ehèmpel e ònderstant spesial (Fase) pa motibu di e krísis di corona.

Esaki sekretario di estado Raymond Knops ta bisa durante di su bishita na Aruba kaminda el a pasa serka Krus Kòrá tambe. “Ta kantidatnan gigante ku pa hopi tempu kaba ta dependé di ayudo di kuminda.” No a disidí ainda si Hulanda atrobe ta bai duna sèn pa ayudo di emergensia. “Pronto lo tuma e desishonnan aki pues mi no por kana dilanti riba esaki. Na mes momento mi ta bisa, i esaki awor tabata mi señal tambe na gobièrnu arubano: un djis nos a yega un aña mas leu; ainda ta trata di ayudo di emergensia? Òf di un situashon ku e pais mes mester tuma pa trata?’

Krus Kòrá ta mèldu ku durante e krísis di corona el a parti 75.000 kuminda kayente na Aruba i 8000 e-voucher ku kua 20.000 hende por a hasi kompra. Tambe nan a sostené 100 bishita di dòkter na pashènt. Otro organisashonnan di ayudo ainda semanalmente ta suministrá míles di hende ku kuminda i komestibel.

Hopi di e famianan den nesesidat no tin státùs legal. Organisashonnan di ayudo na aprel di aña pasá a kalkulá kaba ku e kantidat aki ta mas o ménos 20 mil. Nan no tin derechi riba ònderstant i gobièrnu ta haña ku mihó nan buska yudansa serka e organisashonnan di ayudo, segun promé minister arubano aña pasá. Pero Krus Kòrá no ta haña sèn di gobièrnu lokal p’esaki. E miónes ku nan a haña aña pasá, a bini di gobièrnu hulandes.

Knops ta enfatisá di nobo ku a hasi palabrashon ku Aruba ku e isla for di zomer lo trata tur kos nan mes. “Tur loke ta trata di ònderstant, bijstand, bijstand ekstraordinario, ayudo di kuminda. Esaki no ta un tarea di Reino mas ni tampoko un tarea di un organisashon di ayudo di emergensia manera Krus Kòrá. Esta no den e grandura ku nan ta hasiendo aktualmente. Ta di importansha pa Aruba mes den e tempu binidero tuma tur loke ta asistensia di hende.”

Tokante e personanan indokumentá ku mester di yudansa, e mandatario hulandes ta haña ku Aruba mester hasi algu ku esaki tambe. “Mi ta haña esaki sí un problema ku awor a yega na superfisio bon kla i ku esaki tambe Aruba mester hasi algu kuné. No por ta ku den tempu ku kos ta bon bo ta usa esnan indokumentá den ekonomia i ora ku nesesidat ta grandi i e hendenan aki ta e proménan ku tin ku wanta e sla bo bisa: ya, pero aworakí nò.”

Den e paketenan pa e paisnan Aruba, Kòrsou i Sint Maarten tin komo medida tambe e enfoke riba labor ilegal i tambe kombatí ku trahadó strañero por kuminsá traha na e islanan ilegalmente. Pero Knops ta bisa ku mester bini un ret sí pa sostené hende ku no tin nada nada. “Berdaderamente mester bini un kambio grandi e lunanan binidero.”