AMSTERDAM – Tin hende hulandes karibense ku a kai víktima di e asuntu di kompensashon di akohida di mucha ku a bai e islanan bèk. “A kometé teror kontra di e hendenan aki i yorando nan ta konta mi ku nan ta bai e islanan bèk”, asina hurista di daño Orlando Kadir ta bisa.

Lucia Martis di e organisashon na Amsterdam pa edifikashon di komunidat ProFor tambe konosé e relatonan. Servisio di impuesto ta kalifiká e hendenan aki komo malversadó i nan tin miedu di haña nan den mas problema i ta hui pa nan pais di orígen.

Ta kalkulá ku mas o ménos 30 mil mayor na Hulanda a bira víktima di malversashon inhustu di e pago adishonal di akohida di mucha òf víktima di e enfoke severo di Belastingdienst na 2013. Entretantu gabinete a atmití e erornan, a baha, a primintí e víktimanan un suma di 30 mil euro i lo apsolbé e debe na instanshanan di gobièrnu. Pero hopi kos no ta sigur ainda i ainda e víktimanan ta biba den angustia.

Bou di e víktimanan di e asuntu di kompensashon tin un kantidat desproporshonalmente haltu di famia di desendensia karibense”, Orlando Kadir, ku ta hurista di daño personal i daño general ku ta yuda diferente di esnan perhudiká, ta bisa. Segun e ta trata di 8 mil hulandes karibense.

“Tin di nan ta tuma dos òf tres trabou èkstra pa djis por paga nan debe bèk. Rápidamente Kadir ta menta e abusunan ku e ta tende di su klientenan. “A kometé teror kontra hende i yorando nan ta bisa mi ku nan ta bai bèk Antia.”

‘Nos ta preferá di solushoná nos problemanan internamente’

Tahirah Kleinmoedig, Protektor di hóben den e region Rijnmond ta rekonosé e relatonan. “Hopi di nos hendenan tin miedu di Jeugdzorg. Nan tin miedu ku nan lo pèrdè nan yu i e ora ei nan ta huí bai Antia.” Segun e esaki ta solamente un parti chikí di e problema pasobra ‘nos ta preferá solushoná nos problemanan internamente.”

Asta Kleinmoedig ku ta di Kòrsou no ta tende e relatonan hopi. “Kasi niun hende no tin kurashi di konta.” Pero pasobra e mes tambe a bira víktima di e asuntu di kompensashon di akohida di mucha, banda di su trabou e sa tende un ke otro. “De bes en kuando bo ta haña un PM òf app di hende ku ta buska yudansa. E ora ei mi ta referí nan mas aleu.”

Belastingdienst a diskriminá hulandes karibense, surnameño i otro hende koló skur

tambe, segun Kadir. “Nan tabata bisa ‘tur kos parse nèshi di antiano’. Kompletamente rasista.”

Abogado Khadija Bozia ku ta representá un trinta hende perhudiká asina – entre nan hulandes karibense tambe – ta sigui e desaroyonan den e asuntu sin fin, ya pa añanan largu. “Banda di 5 di desèmber (fecha di San Nicolas) nan no tabata papia di pakjesdag, (dia di paki, esta regalo) sino di af-pakjesdag, (dia di kita kos for di hende) i nan tabata bisa ‘zwartjes’ (e pretunan) ora nan tabata ke men antiano. Esaki ta un forma brutu di diskriminashon”, Bozia ta bisa.

“Si bo mira kiko e kos aki a hasi ku hende. Nan a kibra hende sin motibu i a afektá nan finansieramente i emoshonalmente. E konfiansa den gobièrnu a daña”, e abogado ta bisa.

Nan a menospresiá i humiá Kleinmoedig mes tambe. “Nan ke nan fail ma nan no por hasi nada kuné tòg”, Kleinmoedig ta sita belastingdienst. “Nan a trata mi manera un kriminal. Dos bewaker mi tras ora mi a bai buska mi fail na Belastingdienst.” Ainda e ta masha rabiá ora e konta su relato.

“Nos lo no trese nos problemanan afó fásil. Nos ta trata tur manera pa solushoná e kos internamente”, Kleinmoedig ta bisa. Kadir ta ripará e mésun aktitut serka hopi di su klientenan karibense : “E kos a pasa bo. Ta un bergwensa. No hasié grandi. Kisas e ta pasa di mes.”

Gobièrnu hulandes ta kompensá esnan perhudiká sí pero e kobradónan di debe partikular ya ta na porta kaba. E debenan ku e víktimanan tin ta varia di 30 mil te 200 mil euro. Hurista di leshon i daño Kadir: Binti di esnan perhudiká tin un debe di 30.000 pa 35.000 euro i ochenta porshento tin un debe di 130.000 pa 200.000 mil euro.

Martis (Profor) “Den korant tin pará ku bo ta un malversadó, ke men e ora ei bo ta haña strès pasobra ta suma haltu.” E konsekuensha ta ku no por paga resibu, mayornan no tin sèn pa kumpra paña pa mucha. “Hende ta kue mal kaminda.”, Martis ta ripará. “Nan ta entregá ‘paki’ pa un tiki sèn i nan ta bende nan kurpa, prostitushon.”

‘Si bo ta den problema buska yudansa’

E daño material ta grandi i riba esaki ta bini e daño imaterial tambe. Kadir: “Esaki ta 35.000 pa 40.000 euro. M no ta e úniko partido ku ta eksihí esaki.” Hopi víktima karibense no ta alkansá di kleim e daño ei. Kleinmoedig ta haña ku hulandesnan karibense no mester tin bèrgwensa pa bati alarma. “Si bo ta den problema, buska yudansa.”