KRALENDIJK – Ounke generalmente e tratamentu di keho serka Kuerpo Polisial Hulanda Karibense (KPCN) ta bayendo den bon direkshon, tin espasio pa mehorashon. Esaki ta sali for di e investigashon di Nationale ombudsman. “Esaki ta indolensia tantu na e islanan komo na Hulanda”, Reinier van Zutphen ta konta.

E eskala chikí na e islanan ta trese un diferensha sí. Regularmente ombudsman ta tende ku hende ta preferá di no entregá keho, pasobra nan no sa kiko esaki por trese kuné. “Na Hulanda bo no konosé e hendenan tokante kua bo tin keho. Na Boneiru e por ta bo bisiña, òf un hende ku ántes bo a hunga futbòl kuné.”

E investigashon ta forma parti di un seri di investigashon serka instanshanan grandi. Ombudsman i Konseho di Mantenshon di Derecho a hasi investigashon anteriormente kaba serka polis. “Nos mester a mira si for di e tempu ei tabatin progreso.”

Areglo i okupashon no ta na òrdu ainda

Esei a desapuntá na sierto punto. “Kuater aña pasá kaba mester a bini un areglo bon i mas okupashon, pero ainda no a tuma hopi paso.” Asina aktualmente ta un persona so ta responsabel pa e tratamentu di keho. “Kiko si e persona aki ta malu òf di vakashon?”

Hefe di Kuerpo Jose Rosales den un reakshon ta laga sa: “Tratamentu di keho tin un prioridat haltu, pero e kantidat grandi di desaroyo den e kuerpo ta pone ku mester pone prioridat, loke a retrasá e puntonan aki poko.”

Polis mester ta mas habrí pa keho

Segun Van Zutphen tabata importante tambe pa polis ta mas habrí pa keho. “Nos ker a keda reforsá esaki mas aleu. Generalmente gobièrnunan no gusta ku tin keho.”

Segun hefe di kuerpo Jose Rosales serka polis sigur na ta mira e importansha di feedback. “Kada keho pa nos ta un oportunidat pa reforsá nos yudansa. Esaki nos ta kompartí tambe ku e siudadano.”

Hende ta reservá pa entregá keho

E rekomendashonnan na polis di Boneiru segun Van Zutphen no ta masha diferente di esnan na polis na Hulanda. “Hopi keho ta meskos; ‘Mi a entregá un keho, mi no a tende nada ainda’, e ehèmpel klásiko di no kontestá.” Ombudsman ta ferwagt ku profeshonalisashon lo pèrkurá pa den futuro mas keho drenta.

Segun Rosales nan ta trata kaba di motivá entrega di keho. “Nos ta indiká mas i mas den disputa ku tin e posibilidat pa entregá keho.”

Kòntròl kontinuo i buson di karta pa keho

Van Zutphen tin bon speransa pa futuro, pero e ta keda vigilá e kontinuashon sí. “Kada bia ku mi ta na Boneiru, lo mi kontrolá kon ta pará.” Aki mei aña e hefe di kuerpo i minister di Hustisia na Hulanda mester duna un reakshon por eskrito. “Ku kiko nan ta bai hasi, òf a hasi kaba, ku e rekomendashonnan.”

Un buson pa keho, maske kon simpel, ta pèrkurá pa alkanse fásil.

Un di e kosnan ku tabata falta, tabata un buson pa entregá keho. “E alkanse fásil, maske kon simpel, ta importante.” Segun Rosales e buson tei basta tempu kaba i e lo bini na Saba i Sint Eustatius mas pronto posibel tambe. “E buson sigur a yuda kaba na Boneiru. Digitalisashon ta e próksimo paso.”