WILLEMSTAD – E presensia ta remarkablemente haltu: entre 8 or i 12 or di mèrdia mas ku 30 mil hende a bai vota, mas ku un kuart di e kantidat di votadó na e isla. Esei tabata sinku mil mas ku na e último elekshonnan na 2017, no opstante e medidanan di corona.

Serka hopi di e 117 sentronan elektoral por ripará ku tin hopi hende, ku de bes en kuando reinan largu di espera. Kaminda normalmente lidernan di partido polítiko ta bin entregá nan voto huntu ku hopi fanátiko, awe e polítikonan no ta pèrmití di bai vota ku mas ku un persona.

Outor Kim Hendriksen

Esaki ta bai bon pero riba kaya por mira otro kos, espesialmente ku e polítikonan i prensa ta para muchu serka di otro durante di e entrevistanan i no ta tur ora e tapabokanan ta bon na nan lugá.

Ademas mayoria di e lidernan di partido na kaminda pa e sentronan elektoral – a lo ménos te na porta – ta kompañá pa sostenedó. I esaki ke men: hopi bandera, t-shirt polítiko i outo ku ta pita ora por ehèmpel Michelangelo “Low’ Martinez di KEM, ku ta primintí su sostenedónan entusiasmá un forma di polítika totalmente diferente, bai vota.

Pero tambe serka un otro partido nobo, Vishon. Kaminda lider Miles Mercera ta bisa ku e ta spera di bira esun mas grandi di e isla.

Mayoria di e sostenedónan di partido i e polítikonan ta bisti tapaboka. Ku eksepshon di Amparo dos Santos di Kòrsou di Nos Tur. Na kaminda pa urna elektoral e ta bisa ku hopi bia enfermedat ta algu mental. Si bo kuida bo kurpa bon bo no tin nodi di tin miedu ‘di niun sorto di pandemia’, segun Dos Santos.

Partidonan no ta tene nan mes na regla

No opstante e palabranan di e polítiko Kòrsou e último dianan aki tabatin un oumento grandi di e kantidat di kontagio di corona. Esaki ta hasi importante pa tur hende tene nan mes na e medidanan. Pero no tur hende ta konfia ku esaki berdaderamente ta sosodé.

E partido di oposishon di mas grandi, MFK, den kurso di dia a skibi un karta tokante esaki na Konseho Elektoral. Segun e partido a palabrá ku e partidonan no por parti flyer na e ofisinanan elektoral ni manda propio opservadó, pero tòg esaki ta sosodé na gran eskala. MFK ta laga sa ku e ta lamentá ku otro partido no ta tene nan mes na e palabrashonnan. Tòg e partido na su turno ta bisa ku e tambe lo manda hende e ofisinanan elektoral ku ta vigilá si tur kos ta kana korekto.

I ku esaki ta parse ku no opstante e maneho di corona i e hopi avisonan di gobièrnu pa tene e kos trankil e aña aki, riba hopi tereno e elekshonnan tòg a bira ‘e fiesta di demokrasia’ di kustumber ku Kòrsou gusta selebrá ku hopi smak.