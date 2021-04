ORANJESTAD – Dies partido a indiká kaba ku na ke partisipá na e elekshonnan ku despues di e kaida di gobièrnu lo tuma lugá mas trempan riba 25 di yüni. despues di e kaida di gobièrnu lo tuma lugá mas trempan riba 25 di yüni. Pero no sa si ainda si tur ta elegibel. Espesialmente awor ku e limitashonnan pa hiba kampaña. Aruba no ke ripitishon manera Kòrsou i otro pais ku despues di elekshon a haña nan ku un ola nobo di kontagio di corona.

Un di esnan nobo, partido HTC ta kana sali rabiá for di e reunion ku polis i e sobra tim di krísis tokante loke partidonan por hasi òf keda sin hasi den tempu di kampaña i elekshon.

“Esaki ta un reunion diktatorial. E partidonan grandi ta disidí atrobe”, lider di HTC Gilbert Webb ta bisa. E ta komprondé ku pa motibu di corona mester hiba kampaña ku hopi kuidou. Pero e ta haña ku bishita na kas ku un máksimo di 1 te 3 persona i sinta pafó mester ta posibel. “Bo no por hasi tur kos digitalmente, hende mester por mira bo, sigur ora nos ta nobo. I hende bieu ku no ta riba internet, nos no por alkansá e ora ei.” Segun e esaki sigur ta bai a kosto di e firmanan i vota mas lat. Pero riba e pregunta si e partido ta bai entregá un keho tokante di por ehèmpel ku elekshon no a bai honesto, Webb ta bisa: “Esei no ta logra nada tòg.”

Hendrik Tevereden di MEP, un di e partidonan grandi ta reakshoná riba esaki ku: “Mi ta kere ku HTC ta herá. E palabrashon ta ku bo ta tene bo na e reglanan normal. I esei ta konta pa e partidonan grandi i chikí. Nan ta mas interesá kon nan ta bai haña firma. Nos ta pensa ku HTC djis mester ta kreativo. Komo polítiko bo mester ta dirigí riba solushon. Ke men kisas esaki ta un bon enkargo, training p’e.

Di e otro partido grandi AVP Robert Candelaria tambe ta bisa ku lo ta masha deskabeyá pa hasi eksepshon pa partido polítiko. “Nos mester siña di e eksperensianan den eksterior i kiko e ekspertonan ta bisa.”

Mester di firma

Promé ku e deadline a pasa pa registrashon di partido nobo, e partido nobo Accion 21 tambe a mèldu. E dos partidonan nobo i tambe PPA, UPP, RAIZ. i CURPA ku kuater aña pasá a partisipá pero ku no a haña un asiento, ainda mester haña 587 firma (riba 10 di mei) pa sosten di nan listanan di kandidato. MAS a partisipá na 2017 tambe pero e partido no a disidí ainda si e lo purba atrobe. E partidonan parlamentario MEP, AVP, POR, i RED por entregá nan listanan di elekshon sin firma.

Riba 7 di mei tin e entrega di tur lista di elekshon. Esaki lo no sosodé ku e paradanan di kustumber i e enkuentronan masal. No tin un protokòl ainda i hefe di kuerpo Vanessa Kock ta bisa ku e no sa si esei lo bini finalmente. E guia ta e medidanan di corona sin eksepshon ke men pa partido polítiko tambe. Ku e medidanan na vigor (nan ta vense riba 11 di aprel) aktividat polítiko ta prohibí i bishita di bario òf na kas tambe. No ta kla si e medidanan di e siman aki lo kambia. Segun e promé minister arubano e variante britániko mas kontagioso ta trese e mayoria di víktima awor na e isla: den kuater siman el a subi di 40% pa 80%.

Invitashon di polis a yega lat

Algun partido no tabata presente serka e reunion di polis, entre nan PPA. “Nos a haña e invitashon te lat ayera tardi”, e sekretario di partido John Peterson ta bisa. E ta laga sa ku e partido ku poko tempu pasá a pèrdè su lider ikóniko Benny Nisbet (fayesé), ta drenta elekshonnan atrobe ful. “Nò, nos no tin problema ku e elekshonnan ta mas trempan. E fecha pa kolektá firma normalmente ta den vakashon grandi i esei ta mas desbentahoso ku awor. E elekshonnan mes tambe ta tuma lugá ora vakashon kuminsá, ke men esei ta mihó.”

Pa haña sufisiente kandidato pa elekshon, loke otro partido ta indiká ku pa motibu di elekshonnan mas trempan tòg ta un problema, ta algu ku PPA no tin. Peterson: “Nos tin 38 hende i mester bai bèk pa e kantidat maksimal di 29.” E lider nobo di PPA ta Eddy Bennett i otro siman e miembronan ta skohe un direktiva di partido nobo.

UPP ku durante e elekshonnan anterior ainda a hiba un lista huntu ku PPA, entretantu a logra di haña 10 kandidato. Nan tampoko no tabata presente na e reunion di polis pasobra e invitashon a yega lat. “Nos a manda un karta sí ku e proposishon pa hende por firma lista na e MFKnan (un sorto di kas munisipal). En bes di bai te Censo (ofisina prinsipal) den siudat. Espesialmente esnan ku no tin transpòrt òf ku mester bini te for di San Nicolas, esaki ta un opstákulo muchu haltu”, segun lider di UPP Booshi Wever.

‘No tin mantenshon selektivo di polis’

Tambe e partido a trese dilanti ku lo no duna preferensia na e partidonan grandi, manera a sosodé serka elekshonnan anterior. Wever: “Esaki tabata e kaso por ehèmpel ku e pèrmitnan pa parada grandi ku outo.” Tambe e ta spera ku polis lo no mantené selektivamente. “Nos no tin niun problema ku e medidanan di corona. Kon tal ku e mantenshon ta meskos tur kaminda. Pasobra tin ehèmpel kaba kaminda polis no a hasi esaki.”

Hefe di kuerpo Kock ora a puntr’e a bisa ku polis lo haña instrukshon sigur. “Ta trata di mantenshon di órden públiko i e palabrashonnan di maneho (medidanan di corona) ku a hasi, no opstante e koló polítiko.”