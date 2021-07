WILLEMSTAD – Haña bo ta splika bo dosente na skol ku homoseksualidat i bisti paña ‘diferente’ no ke men ku bo ta un stripper tambe. Esaki ta parse un kombersashon straño pero el a sosodé (aktualmente) ku Shine di 19 aña. “Esnan den mi klas no tabatin problema ku esaki, pero algun dosente sí.”

Ku e apertura di e Sentro LGBTQ+ nobo durante e Luna di Pride Internashonal na Kòrsou e ta konta kon ta pa komo hóben bo deklará públikamente ku bo ta LGBTQ+.

“Pa mi esaki no tabata difísil, pasobra for di na kas mi tin un sistema di sosten grandi”, Shine ta bisa. Pero mi tabata mira otro mucha hòmber na skol sí lucha ku esaki.”

E tabata masha bon pegá pa e apertura. Shine a bisti un kamisa den e kolónan di e bandera di arko íris i e tabatin hopi makiahe. El a kaba di kanta un piesa durante e apertura di e Sentro LBGTQ+. ‘Laga nan skuchabo’. A aseptá e piesa komo e tema musikal pa e sentro nobo i e ta típiko pa Luna Internashonal di Pride. Mas i mas kompania na Kòrsou ta sostené e movimentu homoseksual hisando e bandera di arko íris.

Reportahe di Kim Hendriksen (na hulandes

Shine ta konta ku e otro muchanan na su skol no tabatin masha problema ora ku el a divulgá su homoseksualidat. “Mayoria di e hóbennan ta basta tolerante den esaki. E personanan ku tin problema ta nèt e dosentenan i e direktivanan di skol”, Shine ta konta. Na Kòrsou ainda tin hopi skol ku un base religioso. Ei tin regla severo. Asina un unifòrm ta obligatorio, mucha hòmber no por tin kabei largu, no por pinta kabei, no por usa makiahe, bisti renchi’ orea òf sapatu espektakular. “Esaki a stroba mi di ta mi mes na skol”, segun Shine.

‘El a stroba mi di ta mi mes na skol’-Shine

E Sentro-LGBTQ+ nobo na Santa Rosaweg ta e di dos Sentro-LGBTQ+ na e isla. Esun promé tabata un kas skondí ketu ketu den bario di Otrobanda. E intenshon di e sitio aki tabata espesialmente pa no hala muchu atenshon. Pa asina hende por a bai e sentro ketu ketu ora nan tabata buska konseho òf sosten. E sitio nobo ta na un kaminda ku hopi tráfiko. No mas skondí na un lugá anónimo pero den pleno bista.

“Tur hende di Bandariba ku bai Punda i bini bèk ta pasa nos sentro, ta mira e bandera di arko íris ku nos lo hisa tur dia, p’esei tambe Shine a kanta e kantika faborito. Nos no ke hasi nos mes invisibel mas den komunidat”, Mario Kleinmoedig di Fundashon Orguyo Kòrsou (FOKO), e organisashon tras di e sentro, ta konta.

Karta di protesta den komunidat religioso

E sentro ta un paso padilanti grandi pa Kòrsou. Esaki ta sali tambe serka esnan presente. Un kantidat di persona prominente den komunidat kurasoleño ta presente na e apertura. Manera e kònsel merikano Alan Greenberg, ku durante di e apertura ta hisa e bandera di arko íris di e sentro nobo.

Su konsulado e siman aki a sali den notisia despues ku un kantidat di komunidat religioso huntu a skibi un karta komo reakshon riba e hisamentu di e bandera di arko íris na diferente konsulado merikano den e region karibense. Segun esnan ku a firma e karta lo ta un bèrgwensa ku e konsulado merikano ta laga e bandera waya henter luna abierto asina. I e hisamentu di e bandera lo a indiká falta di rèspèt pa e balornan karibense.

Greenberg mes ta mira esaki diferente:

Allen Greenberg (na ingles)