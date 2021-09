ORANJESTAD – Gobièrnu arubano ta laga sa ku pa e último tres lunanan di e aña aki ainda e no ta haña un fiansa di corona di Hulanda. E motibu ta ku Aruba no a ekonomisá sufisientemente riba su gastunan di kuido.

E aprobashon di e sosten di likides tabata riba agènda djabièrnè pasá di konseho di minister di Reino na Den Haag, pero el a pasa pa fin di òktober na petishon di Aruba.

Aruba ta lèn pisá riba sosten hulandes pa motibu di e krísis na e pais. Pero pa por fia sèn, e pais mester kumpli ku kondishon.



Ekonomisá riba kuido

Asina Aruba mester ekonomisá 60 mion florin (€28 mion) riba e gastunan di kuido. E pais karibense a logra di kòrta 40 mion (kasi €19 mion) gobièrnu ta bisa. Pero segun e órgano di supervishon finansiero Caft esaki no ta sufisiente i konseho d minister di Reino a konsehá pa no duna e fiansa di corona.

For di kuido vários bia a protestá kontra e ekonomisashon aki. Profeshonalnan den kuido ta bisa ku ta iresponsabel i asta peligroso, espesialmente pasobra e pandemia no a pasa ainda. Gobièrnu arubano for di kuminsamentu a protestá kontra e eksigensia aki di Hulanda, pero ta bisa ku nan ta pegá sin por bira niun banda.



Mas tempu

E promé minister arubano Evelyn Wever-Croes ta laga sa ku el a pidi sekretario di estado demishonario Raymond Knops pa tempu èkstra pasobra e gobièrnu nobo a kaba di sinta i no por a aktua ainda. Awor a palabrá ku serka e próksimo konseho di minister di Reino fin di otro luna lo wak e petishon di Aruba pa sosten di likides i e kumplimentu ku kondishon.

E promé minister ta bisa ku e retraso aki lo no kousa problema, pasobra ‘poko poko e entradanan di gobièrnu ta mehorá’. Aruba ta biba di turismo i den e lunanan di mei, yüni i yüli a mira un revitalisashon fuerte. Pero ku e vírùs di dèlta e entradanan for di ougùstùs ta baha i e prognósis ta ménos faborabel ku loke gobièrnu a konta kuné anteriormente.