WILLEMSTAD – Na Kòrsou habitantenan for di djaluna 11 di òktober 11 or di meinta por mèldu pa un Health App. E app ta den su fase di komienso ainda, pero e kódigo di QR ku por download for di djaluna, si lo usa mésora.

Esaki promé minister Gilmar ’Pik’ Pisas a bisa djabièrnè durante un konferensia di prensa. E Health App ta aseptá den eksterior tambe. Asina por biaha pa Oropa ku e kódigo QR.

Kódigo QR

E promé minister a indiká ku por prent e kódigo QR tambe. E ora ei hende sin smartphone tambe por mustra e kódigo QR. E app ku por usa tantu ku IOS òf ku Android, por download via www.curacaohealthapp.com.

Durante e konferensia di prensa Pisas a enfatisá tambe e importansha di bakunashon (‘Ban bakuná’). El a referí na sifra di Curaçao Medical Center (CMC) for di kua ta sali ku di e 189 personanan ku entre 22 di yüli i 5 di òktober a atmití ku Covid-19, ta tres hende so tabata kompletamente bakuná.

“Gobièrnu no ta obligá niun hende pa bakuná. Pero mi ta pidi hende ku ta skohe pa no bakuná pa keda spòrtif si”- Promé minister Gilmar ‘Pik’ Pisas.

No obligá

Pisas ta enfatisá ku e bakunashon no ta un garantia pa hende no haña Covid-19. Pero e parti di mas grandi di e pashèntnan di corona den CMC no ta bakuná. Bakunashon ta e mihó garantia di protekshon.”

Na mes momentu Pisas a enfatisá ku tur hende tin eskoho liber pa bakuná òf laga. “Gobièrnu lo no obligá niun hende. Pero e ora ei mi ta pidi e hendenan ku ta skohe pa no bakuná, pa keda spòrtif si pa motibu di nan eskoho pronto nan lo no por bai sierto evento.”

Ehèmpel

Den futuro Kòrsou ke usa e kódigo QR pa atmití hende na sierto evento. Kon eksaktamente lo organisá esaki, lo divulgá pronto. Pisas durante di e konferensia di prensa ademas a indiká ku e porsentahe di hende na Kòrsou kompletamente bakuná ainda ta bou di 65 porshento.

“Esei ta abou kompará ku pais den besindario, pero tambe ku pais grandi manera Hulanda i Merka. Den komienso di e temporada di bakunashon Kòrsou tabata kana dilanti riba mayoria pais i nos tabata un ehèmpel”, segun e promé minister.

Aruba

Na Aruba, kaminda mas ku 70 porshento di e poblashon ta bakuná kompletamente, mes ora a eliminá e obligashon pa tèst di PCR pa hende kompletamente bakuná ku ta biaha di Hulanda. Ku esaki Aruba a pone Hulanda riba e lista di riesgo abou.

Pasahero for di Hulanda ku ta biaha pa Kòrsou òf Boneiru, sí mester tuma un tèst di PCR, pa mas lat 48 ora promé ku nan sali.