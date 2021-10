WILLEMSTAD – Na Kòrsou djaluna a keda ketu despues ku meinta a sali un rapòrt deshonrá di violashon di derecho humano di venesolano ku a hui bini e isla. Media djaluna a duna atenshon amplio na e rapòrt di Amnesty International, pero polítika a keda ketu.

No a bini un reakshon ofishal i ora sigui puntra – off the record – ta mustra riba e responsabilidat di Hulanda. Na 2018 Amnesty a publiká un rapòrt kaba di violashon di derecho humano di venesolano ku a hui bai Kòrsou. E partidonan ku e tempu ei tabata forma gobièrnu – PAR i MAN – aktualmente ta den oposishon.

Krítika

Na 2018 ainda gobièrnu a bisa ku ‘e no ta rekonosé su mes den e krítika di Amnesty’. I tambe ku e pais ta tene su mes ‘na regla internashonal i palabrashon manera a stipulá den e tratadonan ku e pais ta afiliá n’e.’

Den tres aña di tempu ta manera kasi nada no a drecha. Amnesty na 2018 a bisa den krítika riba e rapòrt: ‘Enkarselá i deportá. Venesolano no ta haña protekshon na Kòrsou.’ Despues di tres aña e título ta bisa kasi meskos: ‘Ainda no tin protekshon: Venesolano no ta haña protekshon na Kòrsou’.

Den e rapòrt tin diferente deklarashon di venesolano di violensia di polis i guardia. Organisashon i abogado ku ta okupá nan mes ku e protekshon di derecho humano na e isla a konfirmá e relatonan aki djaluna.

Fòrsá

E rapòrt di amnesty ta basá riba relato di 22 venesolano ku a hui, bou di nan menor di edat tambe. Ta sera venesolano ora nan yega Kòrsou pa un tempu indefiní den e baraknan di strañero riba e tereno di e prizòn di SDKK.

DE e baraknan kaminda e venesolanonan ta keda e sirkunstanshanan ta inhumano, segun e rapòrt.

Apénas nan tin akseso na yudansa hurídiko i ta fòrsa nan di bai di akuerdo ku ekspulshon pa Venezuela. Tambe Kòrsou segun Amnesty ta violá e derechonan di mucha venesolano pasobra ta sera nan separá di nan mayornan.

Inhumano

Den e baraknan kaminda venesolano ta keda ademas e sirkunstanshanan ta inhumano, segun e rapòrt. Asina ta trata di sèl mas ku yen, falta di privasidat i mal higiena.

Amnesty International ta apelá na gobièrnu di Kòrsou pa pèrkurá ‘pa tur strañero ku mester di protekshon haña akseso na e prosedura di protekshon’. E organisashon ta apelá na gobièrnu hulandes pa ‘garantisá pa derecho humano, durante e sosten di òf koperashon ku Kòrsou ta respetá i protehá’.