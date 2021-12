ORANJESTAD – Ekspandé e aeropuerto pa bira mas duradero, ta parse un kontradikshon. Pero segun direktor Joost Meijs di e aeropuerto arubano Reina Beatrix no ta bai pa atraé mas pasahero. “Aktualmente e espasio ta pèrtá i e fasilidatnan di ekipahe ta malu. P‘esei mester di e ekspanshon.

E durabilidat ta den e diseño di e parti nobo, manera muraya mas diki pa paden keda mas fresku i tambe un sistema di ekipahe nobo ku segun Meijs ta usa hopi ménos energia pa kada maleta. Na e momento ei e direktor no por duna sifra eksakto tokante e ekonomisashonnan i e efisiensia di energia.

Den un mail algun dia despues di e entrevista e kontesta ta: “A kalkulá ku na total e prestashon di energia ta mehorá ku 45,3%.” Pasobra komo promé na e isla e edifisio ta haña e label di LEED gold, un sertifikashon merikano pa konstruí efisiente i bon pa medio ambiente. Pero semper ta di warda ku si despues di e konstrukshon e ekonomisashonnan ta sosodé berdaderamente. Ademas ainda no ta kla kuantu energia e aeropuerto ta spar eksaktamente kompará ku e uso aktual.

‘Nos mester tene kidou ku punto kulminante’

Ademas: kon ta pará ku durabilidat den relashon ku e krísis di klima, kon aeropuerto arubano ta hèndel esaki. Meijs ta bisa koutelosamente ku den e diskushon di si òf nò, nan ‘ta sigui’.

“E diskushon difísil ei gobièrnu i e sektor di turismo mester tene promé. Si nan ke mas pasahero, nos mester fasilitá esei i ekspandé komo aeropuerto. Nos mester tene kuidou ku punto kulminante.

Gobièrnu arubano den su programa di gobernashon resien presentá tin pará ku nan no ke atraé kantidatnan grandi di turista mas, pero ta bai pa (ménos) turista ku ta saka mas sèn. Solamente su maneho parse kontradiktorio, pasobra e ke oumentá e kantidat di buelo tambe. Banda di esaki e hotèlnan nobo ta keda habri nan portanan, ku míles di kamber di hotèl nobo pa yena.

Meijs mes ta bisa di ta ‘kompletamente riba e liña’ ku Aruba no ta fókùs riba e kantidatnan di bishitante. “Pasobra nos sa kon drùk por ta i tambe e efektonan negativo di un isla yen yen.”

Ademas e ta bisa ku mester wak mas kon distribuí mihó e kantidatnan i evitá e kumbrenan di kantidat di pasahero, ku aktualmente tei espesialmente den wikènt.

“Ke men parti bo grupo klave, en bes di kada bia sinta riba e merikano ku ta yega djasabra i ta bai bèk atrobe djasabra. Esei ta trese un kumbre enorme. Tog, nos mester keda kouteloso pa nos no krea hopi kantidad.”

‘No tin prohibishon pa avion ku ta shusha medio ambiente’

E direktor ta mira durabilidat tambe den e kombersashonnan ku e teniendo aktualmente ku kompania aéreo pa bai bula elektrónikamente. “Riba distansha kòrtiku manera entre e islanan den Reino stimulá pa bula elektrikamente. I na distansha largu ku kombustibel biológiko.”

Tokante si aeropuerto arubano ta bai tene avion ku ta shusha afó Meijs ta bisa: “Miéntras ku ta pidi esaki, nos mester tene kuidou ku un prohibishon. I lo dura un òf dos desena ainda promé ku aviashon a kambia. Pero nos ta pensa por ehèmpel pa laga avion tradishonal paga mas ku esnan limpi. Ku e sèn èkstra bo por hasi bo propio infrastruktura duradero òf stimulá otro inisiativa di durabilidat na e isla.”

Aeropuerto hopi frekuentá

Aeropuerto Reina Beatrix ta un di aeropuertonan di mas frekuentá den e region karibense, ku promé ku e krísis di corona mas ku 2,5 mion pasahero ku 27 kompania di aviashon a trese. For di e krísis e kantidat ei a baha hopi. Entretantu e rekuperashon ta mas o ménos 70 porshento di e kantidat promé ku e pandemia