Portrèt: Maritime Museum in Scharloo/potrèt: Nelly Rosa

WILLEMSTAD – E pandemia di Covid-19 ainda ta afektá e instanshanan kultural na Kòrsou. Miéntras ku a habri algun museo ku limitashon grandi, otro instansha tras di nan portanan será ta haña nan mes konfrontá ku e konsekuenshanan di e krísis di salubridat.

Di e sigur 25 museonan ku ta miembro di e Assocation of Museums & Heritage of Curaçao kuater so ta haña supsidio di gobièrnu. E sobrá ta kompletamente dependiente di donashon, benefaktor privá i bishitante. Pa por sobreviví, algun museo mester a baha nan kantidat di personal.

Tur museo no a sobreviví. Asina Museo Tula, Plein Air Gallery, i Museum of Natural History a sera nan portanan. Tin otro ku ta ku sita so por bishitá nan.

‘2020 lo a bira un aña kumbre’- Thamara Moreno-Vervuurt, Maritime Museum

For di 2017 Museo Marítimo a mira su bishitantenan oumentá. Di 12.500 na 2017 pa 14.500 na 2019. “2020 lo a bira un aña kumbre”, e manager di e museo Thamara Moreno-Vervuurt ta bisa. Pero e ora ei e vírus di corona a inundá mundu. E turismo krusero – ku ta trese 80 porshento di e bishitantenan – a para.

Aktualmente e museo na Skalo ta habrí dos bia pa siman: riba djárason i djasabra. I tambe ora tin un barku krusero den haf. Pero e situashon di e museo no a stabilisá ainda.

Segun Vanessa Martie, cruisemanager na FBTT travel, no ta buk e tournan manera ántes. Ku e re-apertura di e turismo krusero tabatin tiki turista i mayoria di e pasaheronan tabata keda na bordo. Entretantu esaki a kambia atrobe. E kompanianan di krusero a bira ménos estrikto. Kòrsou ta un haf ‘free flow’. Pasahero por konosé e isla segun nan propio inisiativa.

“Tòg ainda tin kompania krusero ku ta eksihí bubbletours. Museonan no ta inkluí den e pakete aki pasobra e kolekshonnan ta den un área será.”

‘Hende ta buska mas un eksperensia, manera playa’- Vanessa Martie, FBBT Travel

For di komienso di e temporada di krusero na sèptèmber FBTT Travel por a organisá dos tour pa Museo Marítimo. Ta ofresé e bishitanan na e museo na barku aleman manera Aida.

“Poko tempu ei nos mester a kanselá un tour pa motibu di falta di interes. E turismo ta kambiando. Hende ta buska mas un eksperensia. Por ehèmpel nan ke bai un playa. Nos a ripará ku e museonan ta pasa den mas difikultat e temporada aki.”

Lida Pandt, presidente di e asosiashon di museo di Kòrsou ta konsiente di esaki. “Komo asosiashon nos ke hasi mas museo dirigí riba eksperensia. P’esaki nos ta sinta rònt di mesa ku Curaçao Tourist Board (CTB) i Curaçao Hospitality and Tourism Association (Chata). E museonan falta trahadó pa hasi nan oferta mas dirigí riba eksperensia.”



No tin sosten di gobièrnu

Durante e krísis di Covid-19 Museo Marítimo tabata hasi uso di e areglo NOW i e Kompensashon pa Gastu Fiho. Pafó di e areglonan temporario aki Moreno-Vervuurt tin falta di sosten di gobièrnu den tur aspekto. Un supsidio pa paga pa e gastunan fiho òf espesialmente pa manehá e kolekshon lo por baha e preshon.

Ta masha nesesario pa remplasá e panelnan permanente di e ekshibishon. Museo ta propagá e kultura i historia di e isla. Gobièrnu ta hunga un papel importante den e fasilitashon di i e akseso na kultura. Bishitante hopi bia ta agradablemente sorpresá. Nan no tabatin un bon bista di antemano di e historia lokal.

‘Espesialmente den tempu insigur bishita na un museo por duna speransa’ – Lida Pandt, Asosiashon kurasoleño di museo

E asosiashon di museo ta spera ku un koperashon ku e ministerio di Desaroyo Ekonómiko (MEO) i CTB ta mehorá e promoshon di e museo. Asina mas turista i tambe hende lokal lo bishitá e museonan, Pandt ta bisa.

“Un kos ta sigur. Ku e pandemia e museonan a bira mas kreativo online. Na 2022 nos ke implementá e plannan aki. Espesialmente den e tempunan insigur aki un bishita na un museo por inspirá hopi i duna speransa.”