WILLEMSTAD – Es ku biaha ku transpòrt públiko via e parada di bùs di Otrobanda, ainda semper mester tene kuenta ku no por usa e wc. Mas ku mei aña pasá vandalista a kibra e tualèt i for di e tempu ei gobièrnu no a drech’é mas tampoko.

Ta hole stinki di orina na e stashon di bùs di mas okupá na Kòrsou. Hende ku ta dependé di transpòrt públiko mester wanta nan orina òf buska un wc den besindario. Ku e riesgo ku bo ta pèrdè bùs.

Outor Kim Hendriksen

E shofùrnan di bùs tambe a fada i komo protesta a pone un pòchi di wc meimei den e stashon di bùs. “Gobièrnu mester pèrkurá pa sea drecha e tualèt, òf duna nos e responsabilidat pa nos mes por atendé e asuntu”, segun Conrad ‘Juni’ Maduro. E ta shofùr di bùs di un bùs chikí i bosero di e shofùrnan ku a kuminsá un akshon.No solamente e shofùrnan sino tambe pasahero i empresario chikí na e stashon di bùs ta mas ku fadá di e situashon. Hopi hende hòmber ta skohe kaba pa djis oriná na kantu di e stashon di bùs, loke ta pone ku tur kaminda ei banda ta hole stinki di orina.

Segun e kompania di bùs ABC Busbedrijf diariamente un 4000 pasahero ta hasi uso di e stashonnan di bùs na Otrobanda i Punda. Riba e kantidat aki mester konta tambe e pasaheronan ku tur dia ta hasi uso di e minibùsnan.

Unda por bai tualèt antó?

“Si mi mester bai tualèt mi ta bai sea kasino òf un hotèl den besindario. “Ma nan tampoko no ta kontentu ku henter ora tin hende ta bin orina serka nan”, un pasahero ta konta.

“Ta masha fèrfelu ku riba e dianan ei diferente bia pa dia mi mester interumpí mi trabou pa mi buska un tualèt”, segun un di e shofùrnan di bùs. “Mi mester stür bai un kaminda pa mi bai oriná ei. I mi ta hende muhé, nos hende muhénan algun dia pa luna mester di un tualèt mas frekuente.

Keho médiko pa falta di tualèt

Segun Maduro algun di su koleganan awor asta tin keho médiko pasobra nan no por bai tualèt na tempu. “Koleganan mester wanta nan orina asina largu ku nan a haña inflamashon na blas.”

“Fin di desèmber e minister di Tráfiko a bisa nos ku gobièrnu no tin sèn pa drecha e tualèt, ni tampoko pa limpia e edifisio di tualèt”, segun Maduro, e bosero di e shofùrnan di bùs. “Pero esaki no por ta posibel! Nos mester di un tualèt!”

Shofùrnan di bùs ta rabiá ku minister

E shofùrnan di bùs no por komprondé ku e minister di Tráfiko, Transpòrt i Planifikashon Espasial (VVRP, Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning) ainda no a solushoná e problema. “Úniko kos ku minister Cooper ta konta nos ta ku gobièrnu no tin sèn”, Maduro ta konta.

“I asta si nan lo a drecha e tualèt, nan no tin sèn pa laga limpi’é. Na desèmber e kompania di limpiesa a stòp di limpia e tualèt pasobra gobièrnu no tabata paga nan mas.

Loke e shofùrnan lo preferá mas tantu ta pa den futuro nan mes manehá e edifisio di tualèt, pa asina nan mes por pèrkurá p’e keda limpi í ku ta manten’é. “Pero riba e petishon aki te dia djawe nos no a haña niun reakshon.”

Minister Charles Cooper di VVRP no tabata alkansabel pa komentario.