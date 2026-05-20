‘Mantenshon di lei den Karibe hulandes strukturalmente bou di preshon’

Konseho pa Mantenshon di Lei ta alertá den su mas resien Estado di mantenshon di lei den Karibe hulandes 2025 ku e mantenshon di lei na Boneiru, Sint Eustatius (Statia) i Saba ta sigui strukturalmente vulnerabel, i lo no ta duradero sin refuerso drástiko. E Konseho pa Mantenshon di Lei ta un órgano inter-gubernamental independiente ku ta vigilá e kadena hudisial den e parti Karibense di Reino Hulandes.



Segun e Konseho kapasidat, monitoreo di frontera, interkambio di informashon, detenshon, kuido forénsiko i atendementu ku kriminalidat hubenil ta permanentemente bou di preshon. Pareu ku esei e riesgonan pa siguridat ta oumentando den e region di karibe pa motibu di krimen organisá ku ta hasi uso di strukturanan legal, tenshonnan geopolítiko, i preshon sosial kresiente riba e islanan.

E Konseho ta konstatá ku e ministerio hulandes di Hustisia i Siguridat ta tumando pasonan importante, i ta di akuerdo ku e análisis anterior di e Konseho, pero ku ainda no ta mira sufisiente medida konkreto den áreanan krusial. P’esei e riesgo ta keda eksistí ku ta djis parsialmente òf muchu pokopoko ta solushoná problemanan struktural.

Limitashon- i bashínan struktural

Preokupashon spesial tin pa e situashon na Saba i Statia. Segun e Konseho e kadena penal i di siguridat ta funshoná ku limitashon- i bashínan struktural einan. Problema di kapasidat, falta di provishonnan lokal, i e dependensia di Bonaire ta kondusí na desigualdat hurídiko pa e habitantenan di e islanan akí.

Eksplísitamente e Konseho ta pidi atenshon tambe pa e falta (ketu bai) di direkshon sentralisá pa trahamentu a base di informashon den e hùb marítimo, e problemátika kresiente rondó di kriminalidat hubenil, e infrastruktura digital defisiente den e kadena hudisial, i e riesgonan rondó di interkambio di dato den e Reino.

Por último, e Konseho ta enfatisá ku protekshon di e órden hudisial den e parti karibense di e Reino ya no ta solamente un problemátika lokal, sino un problemátika di siguridat stratégiko pa henter e Reino Hulandes.

Nesesidat pa refuerso

Enfátikamente e Konseho ta hasi un yamada na e ministernan konserní pa reforsá e organisashonnan hudisial finansieramente, organisatoriamente i pa kapasidat duradero, i tambe tradusí plannan di maneho lihé den medidanan konkreto i ehekutabel, ku terminonan bon kla.

E Estado di e mantenshon di lei Karibe hulandes 2025 ta disponibel riba e wèpsait di e Konseho pa Mantenshon di Lei (www.raadrh.com).