WILLEMSTAD – Na Kòrsou e krítika riba e Órgano Karibense pa Reformashon i Desaroyo ta oumentá mas i mas kada siman. Tantu den parlamento komo pafó di parlamento mas i mas ta mira e plan komo un invenshon hulandes ku ta trese tiki kos bon pa e Yu di Kòrsou.

Na Kòrsou pa lunanan largu kaba ta hiba diskushon kandente na radio i televishon tokante e kondishonnan hulandes. Pa por haña sentenar di miónes di fiansa di corona Kòrsou a bai di akuerdo ku Hulanda pa reformá fuertemente. Coho, un organisashon di gobièrnu, mester vigilá si ta ehekutá e plannan. Simpatisadó ta enfatisá espesialmente e influensia positivo di e plan pa e poblashon.

Por lo ménos 11 sindikato na Kòrsou ta kontra

Siman pasá durante un konferensia di prensa di e órgano sindikal sentralisadó Sentral Solidaridat Sindikal (ku tin diesun sindikato ta kai bou di dje), e komentarionan di lider sindikal Fensley Sillé tabata tur kla ku por tin. “Nos ta konsehá tur hende pa na e próksimo elekshonnan no vota pa un partido ku ta pro Coho!”

Awor t’asina sí ku por lo pronto no tin elekshon na Kòrsou, pero segun Sillé, lider di e sindikato BTG, tur hende mester sa ku e lantamentu di Coho lo no sirbí e pueblo humilde. P’esei el a yama tur obrero pa durante e konmemorashon di Dia di Labor (promé di mei) bin manifestá kontra Coho.

Sillé den un konferensia di prensa, ku a organisá pa for di e sindikatonan duna informashon tokante Dia di Obrero, a bisa ku Coho lo a bira un mònster. “E tabata un sumpiña i aworakí el a bira un anglo.”

‘Nan, e élite, i nos e pueblo’

Na Kòrsou den polítika i rònt di diskushon polítiko hopi bia ta papia di ‘nan i nos’. No tur ora ta deskribí ken ta ‘nan’. Pero den e kaso di e diskushon di Coho Sillé no tin duda. “Nan” segun e lider sindikal no ta e Yu di Kòrsou normal. ‘Nan’ ta e élite, e gobièrnu anterior di PAR, e dunadónan di trabou ku no tin kunes ku e hòmber chikí, i tambe e polítikonan hulandes ku ta kere ku nan sa mihó.

Ta yama pa tene referèndem

Banda di e grupo di diesun sindikato, ainda tin sindikato di empleado ku ta kontra Coho. Amado ‘Broertje’ Rojer di e partido polítiko PAN, ku no ta representá den parlamento, ta un oponente remarkabel. E ta yama e pueblo pa demonstrá pa un konsulta di pueblo. E ta yama un referèndem ‘e úniko manera’ pa kita Coho for di mesa.

Rojer wikènt pasá a papia na telefòn ku presidente di parlamento Grisha Heyliger-Marten tokante nan lucha kontra Coho. Heyliger-Marten tambe ta lider di frakshon di e partido polítiko di mas grandi di Sint Maarten, e UP Party. Segun Rojer nan dos ta riba e mésun liña.

Ta di puntra si e un referèndem asina lo bini di bèrdè; un marcha pa un referèndem ku Rojer a organisá riba 27 di aprel (Dia di Rei) for di Parke Tula na Willemstad, no a atraé masha hende.

Unda e simpatisadónan ta?

E oponentenan por lo pronto no ta subi kaya; durante e selebrashon di promé di mei tampoko no tabatin un demonstrashon grandi manera a ferwagt. E problema pa Coho sinembargo ta ku aktualmente na Kòrsou no tin hopi hende ku klaramente ta pro. E dos partidonan, PAR i MAN, ku anteriormente den e gabinete di Rhuggenaath a yega na un akuerdo ku Hulanda, tin duda mas grandi ainda tokante nan sosten.

Den un reunion di parlamento di Kòrsou riba 26 di aprel a aseptá un moshon ku sosten di tur partido – pues tambe di PAR i MAN – den kua a pidi gobièrnu pa eksihí klaridat di Hulanda tokante e ‘commitment finansiero di Hulanda’ i tokante e poder di e minister di Asuntunan Interior.

E partidonan ke sa den ki medida e minister hulandes ta haña ‘pèrmit di instrukshon’ na nan isla. Tambe e parlamento kurasoleño ke e garantia pretu riba blanku ku tur pais di Reino ta representá den e maneho di Coho.

Miembronan di Staten karibense ta papia ku parlamentario hulandes

E pregunta ta si lo bini un kontesta riba e preguntanan ei na tempu. E siman aki diferente parlamentario di Kòrsou a biaha pa Philipsburg. Huntu ku un delegashon di parlamentario di Aruba, Sint Maarten i Hulanda nan ta papia entre otro di Coho i e relashonnan polítiko den Reino. Djabièrnè, na kabamentu di dia, ta sigui un rueda di prensa. Ei lo sali ta kon leu òf kon serka e akuerdo ta.