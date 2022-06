KRALENDIJK – Ya pa añanan largu mayornan ta keha tokante e falta di bon enseñansa den e munisipionan karibense pa mucha ku por ehèmpel outismo. Un entrevista ku minister Wiersma (Enseñansa primario i sekundario) tokante enseñansa spesial den e munisipionan karibense a trese bululú.

Minister Wiersma ta haña ku sigur tin ‘un bon ret di ekspertisa’ na e isla. E problema segun e minister hopi bia ta serka e mayornan mes, ku ta haña ku ta ‘fèrfelu pa aseptá yudansa’ pa nan yu. E ponensianan ta kondusí na asombro bou di mayornan i personal di enseñansa.

Den práktika pa haña yudansa ta resultá di ta difísil í karu, nan ta bisa. “Mi a rabia masha ora mi a lesa su reakshon”, Vanessa Tunk ta konta. For di 2016 el a kuminsá buska yudansa pa su yu muhé ku outismo. Aña ‘den, aña ‘fó nos a pasa na tur dunadó di yudansa. Pero na e skol regular nada no a kambia.

‘frankamente bisá, mi no sa berdaderamente di kiko ta trata’

Minister Dennis Wiersma djis promé ku e entrevista ku Ret Karibense ker a sa promé tokante kiko e preguntanan tabata. Despues promé e ker a deliberá lihé lihé ku un ámtenar kumbre, promé ku e lo a reakshoná dilanti kámara. “Pasobra frankamente bisá mi no sa berdaderamente di kiko ta trata.”

Marie Craane ta logopedista pa entre otro mucha ku outismo i nan mayornan. E mes tambe tin un yu ku outismo. E ta asombrá ku e minister ta bisa ku mayornan den Karibe mes hopi bia no ta aseptá yudansa. “Pasobra esaki no ta mi eksperensia.”

“Kisas mayornan no por formulá nan petishon di yudansa fásil òf kla tur ora, pasobra nan no sa kiko e posibilidatnan ta. Pero den esei nan mester di guia i yudansa di hende profeshonal.”

‘E muchanan asta ta bira drop-out’

Un otro mayor* no ke reakshoná ku su nòmber, pasobra Boneiru ta un isla chikí. “Den práktika mi a mira hopi mucha ku tabatin mester di atenshon spesial, pero ku no tabata haña esaki. Tabata manda e muchanan aki, mi mes yu tambe, di un punta pa otro!”

“E muchanan tabata bai ofer sin ku nan tabata dominá e materia di lès, pasobra e organisashonnan di yudansa no tabata yuda nan intensivamente. Pa e motibu aki den enseñansa sekundario asta nan a bira drop-out.”

“Mi mes – ku tur loke ku mi tabata por – a duna mi yu e yudansa nesesario, pa e por a bai e klas di èksamen tòg.”

‘Bo ta tende mayornan roga pa yudansa den akohida despues di skol’

No ta un problema di último añanan, pero awor tambe, un mayor ku ke reakshoná anónimamente* ta bisa. “Mi yu ku ta super inteligente tampoko no ta haña e atenshon nesesario na skol básiko. Esei ta pasobra den e klas ei tin mas o ménos dies mucha ku mester di atenshon spesial. E dosente ta lucha ku di mas preshon.”

“Despues mi ta mira na e reunion di akohida despues di skol ku otro mayor ta kasi roga e empleadonan pa yuda nan yu ku tin outismo ku guia den nan tareanan di studia na kas. Na skol esaki no ta logra pasobra ta falta ekspertisa.”

‘Ta mayor ku sèn so por paga skol privá’ E konosementu i ekspertisa ei pa enseñansa spesial sí tei na e skol priva Het Koraal. Ounke inspekshon di enseñansa a aprobá e skol aki, no ta supsidiá e skol. “Ta inkreibel ku un mucha ku outismo na Boneiru solamente tin akseso na enseñansa adekuá si e mayornan tin un entrada mas ku modal”, segun mayor i logopedista Marie Craane. “Na Hulanda Oropeo e mayornan por skohe pa enseñansa spesial. Pakiko esaki ta diferente pa e munisipionan karibense?” “Het Koraal ta e ehèmpel di kon e kos mester ta, pues e minister lo mester a finansiá e skol ei”, mayor Vanessa Tunk ta haña.

Enseñansa regular no ta duna sufisiente sosten

Loke sí ta bèrdat den e ponensianan di Wiersma, ta ku tin mas i mas ekspertisa na Boneiru pa guia mucha ku outismo, Craane sa. “Tin desaroyo positivo, manera un pilot na akohida di mucha. Di mavo te vwo tin un klas spesial pa alumno ku outismo.”

Pero esaki ainda no ta nifiká ku e kos ta bon reglá, e ta ripará. Hopi bia ta trata netamente di problema ku no ta falta di e mayornan. “Tin mucha por ehèmpel mester ta den grupo chikí, den un ambiente ku masha tiki estímulo i nan mester haña un struktura fiho. Esei ta nesesidatnan di enseñansa spesífiko ku e skol no por duna.”

‘Minister apsolutamente no a profundisá su mes den e islanan’

Barbara Huveneers tambe a sigui e entrevista ku minister Wiersma. E tin dos yu ku outismo, el a studia pa dosente i e ta kordinadó di kuido den enseñansa na Boneiru. “A siña mi konta te dies promé ku mi reakshoná. Mi a kasi yega na dies mil i ainda mi tabata kunsumí. E minister apsolutamente no a profundisá su mes den e islanan.”

“Ta kompletamente ridíkulo ku mayornan mester paga èkstra pa nan yu haña enseñansa adekuá. Ta algu ku tur mucha tin derecho riba dje.”

“En bes di invertí den informashon, awor sin pensa mas aleu ta bisa ku mayornan no ta habri pa yudansa. Nos ta biba den un komunidat masha chikí, kaminda tin un kultura di miedu. E konosementu i eksperensia den klas lástimamente no ta asina leu tur kaminda ku mayornan por konta ku en bèrdat no ta stigmatisá nan yu.”

* Ta usa reakshon anónimo komo eksepshon, kontal ku e identidat ta konosí serka e reportero i redakshon final.