E oumento drástiko di petishon pa artikulonan pa hobennan kuminsá aña eskolar ta ilustrá e pobresa ku tin na Kòrsou. Sentro pa Edukashon i Guia Edukashon (SIGE), ta konstatá ku último añanan e petishon pa sosten den forma di artikulonan di skol a subi barbaramente.

E aña aki pa di shete biá SIGE, a entrega algun shen tas ku artikulo di skol. Asina Eveline Blijden, guiadó eksterno di SIGE ta splika. E kontenido dje tas ta konsistí di entre otro un gùm, sleiper i skèr. Skrift, geodriehoek i passer. E mayornan mes mester kumpra unifòrm, loke por kosta mas ku shen florin. Lamentabelmente no por yuda tur mucha.

Mientras ku e nesesidat ta oumentá, e forsa di komunidat pa kontribuí na e proyekto a baha. Debi na e situashon ekonomiko riba nos isla e buzònnan di kolekta i kaha pa yena artikulonan di skol a regresá bashí.

Na komienso di kada aña eskolar nobo, tin basta mucha ku no por disponé di artikulonan di skol, asina Eveline Blijden ta konfirmá. E ta bisa tambe kiko esaki por nifiká pa e mucha.

“Nos a risibi petishon via yamadanan di telefòn, ku nos no por a kumpli ku ne”. E aña aki e fundashon no por yuda mas ku 625 hoben.

Kon mi por yuda? Bo lo kier yuda SIGE ku material di skol o hasi un donashon finansiero? Manda un mail pa Eveline Blijden na e.blijden@sige.cw o yama +59997386570. Si bo no por yuda ku donashon, bo lo por – si bo kier – kompartí e artíkulo aki tambe ku mas hende posibel.

Pa su operashonal dje organisashon SIGE ta risibi supsidio di gobièrnu. Pero pa e proyekto spesifiko pa yuda ku artikulonan di skol, SIGE ta traha finansieramente independiente. Eveline Blijden ta splika kon e proyekto ta hinká den otro.

E perspektivanan finansiero pa otro aña ainda ta insegur. Ta pesei SIGE no sa eksáktamente kuantu hoben por yuda otro aña. “Nos lo purba pa tòg via di otro manera yega na e artíkulonan di skol. Nos ta spera di por yuda mininalmente 700 alumno.”