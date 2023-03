Miembro di Staten di PNP Gwendell Mercelina (jr.) ta bisa ku el a hasi denunsia di menasa (di morto) kontra dje. Esakinan ta sigui despues di un entrevista riba e website di notisia 24Ora kaminda e ta ekspresá su sosten pa habri matrimonio na Kòrsou, pa hende lhbt tambe por kasa.

Polis ta investigando algun di e menasanan. “Via un number ku mi no konosé a yama mi ku e mensahe ku na ta bai tira mi mata. Riba medionan sosial entre otro mi a lesa ku hende tin gana di mira mi muri, nan a bisa ku mi no ta bal di ta na bida”, segun Mercelina.

Entrevista

Na desèmber Korte a disidí ku matrimonio mester habri pa tur hende na Kòrsou i Aruba. Nan gobièrnunan despues a disidí di rekurí na kasashon.

Dilanti 24Ora siman pasá, Mercelina a bisa ku ta na gobièrnu arubano mes pa nan sigui prosedé. “Pero si ta trata di un areglo diskriminatorio, na final mester adaptá nos Kódigo Sivil.”

E site di notisia tambe a entrevistá parlamentario Rennox Calmes (Trabou pa Kòrsou), ku sí ta simpatisadó di e matrimonio tradishonal, solamente entre un hòmber i un muhé. “Riba e website nos tabata kontra otro. Hende a reakshoná masha positivo riba Rennox.”

Pero Mercelina en kambio a haña hopi reakshon di odio. E menasanan, ku ta den poseshon di Ret Karibense, ta pisá. Manera: “Nos ta bai tira bo yave”i “Bo no por eksistí”

No ta promé bia ku tin menasa

No ta promé bia ku ta menasá Mercelina. Esaki a sosodé anteriormente den tempu di elekshon i resientemente durante un krísis polítiko entre MFK i PNP, kaminda e kumbre di MFK a indiká Mercelina komo un ‘hende ku ta pusha palu bou di kandela” fèrfelu. “Mi a yega di eksperensiá anteriormente tambe ku hende ta trata di humiliá mi”

E ta bisa ku e ta ‘asombrá’ di e reakshonnan i menasanan impetuoso ku e ta risibí aktualmente. “Krítika skèrpi segun mi ta parti di e bida di un polítiko. Pero esaki ta bai muchu leu. Pesei mi a hasi denunsia.”

Na promé instansha Mercelina no ker a hasi denunsia. Pero finalmente el a hasi esaki tòg ‘pasobra mi no ta mi so tampoko’. “Mi tin mi famia. Mi mester kuida nan. Nan ta prekupá i nan no ke pa nada no pasa ku mi. Mi mester protehá nan tambe.”

Segun e parlamentario e tin e impreshon ku polis ta tuma e menasanan serio.

‘Mi no ta bai adaptá mi opinion’

“Ounke mi a kousa hopi rabia serka algun hende: mi sa ku mi no a hasi nada malu”, Mercelina ta reakshoná. “Mi no ta bai adaptá mi opinion tampoko.”

Den e entrevista ku e site di notisia arubano el a enfatisá ku ta trata di e divishon entre iglesia i estado. “Ta mi trabou komo representante di pueblo pa defendé estado. Mi ta un persona religioso i un yu di Dios i mi sa ku Dios ta amor. Pesei tambe mi ta bisa loke mi ta bisa.”

“Mi ta konsiderá mi mes bosero di hende ku tin miedu di papia òf ku no por papia. Lo mi keda hasi esaki”, e ta bisa Ret Karibense den un reakshon. “Nos ta biba den un estado di derecho demokrátiko, no un diktadura.”

“Komo partido kristian demokrátiko mi partido PNP no por ta kontra e ‘matrimonio di homo’. Nos fundadó Doktoor (Dr. Moises Frumencio Da Costa Gomez) a lucha pa derecho di tur hende.”

“Pero tin bia tambe mi ta pensa ku tin hende ku ta usa un konmoshon pa menasá mi mas aleu, duna mi miedu, nan ke pa pesei mi sera mi boka, tambe tokante otro asuntu. Tambe tokante e posishon di e minister di MFK Pietersz-Janga (ku entretantu a baha komo minister), djis pa menta algu.