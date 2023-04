Desesperá di fèrdrit e mama di Nigel Hill (24) ta na Aruba: a mata su úniko yu den prizòn di Krimpen aan den IJssel. E sospechoso ta un kompañero di sèl, ku aña pasá a kondená na un kastigu di prizòn di dies aña i tbs*) ku enfermeria fòrsá. “Pa mil porshento por a evitá e morto di Nigel.”

Nigel di edat di 24 aña tabata sinta un sentensia den sèl di ocho aña pa robo ku violensia. E ta kompartí un sèl ku Abdel Karim T. (29) ku pa motibu di un asesinato di su kompañero den kas na ougùstùs a haña sentensia di dies aña den sèl i tbs ku enfermeria fòrsá.



Video: Sharina Henriquez (na hulandes)

Segun mama Helga Hill ta for di algun siman numa Nigel ta será huntu ku e hòmber den un sèl. Mama i yu ta yama otro tur dia na telefòn i den un di e kombersashonnan ei Nigel ta konta di su kompañero nobo den sèl. “E tabata konta ku e hòmber tabata broma ku el a yega di mata un hende kaba i ku e no tin miedu di hasi esaki un bia mas.”

Segun su mama Nigel no tabata sa niun ora ku su kompañero den sèl a haña tbs. “Nigel no a ripará nada tampoko di e problemanan síkiko di e hòmber.”

‘Mi no ke pa esaki sosodé nunka mas’

Despues di e asesinato e detenidonan ta haña pèrmit pa pone nan famia na altura di e insidente tristu. Pero e telefòn di Nigel su mama na Aruba ta keda ketu. Ta te despues di dos dia numa polis di Interpol ta pará den su kurá. Ora e tende e notisia di su yu en no sa kiko e mester hasi. Nigel tabata su úniko yu.

Riba 29 di mart, dos siman despues di e asesinato, lo el a kumpli 25 aña. I ounke su yu ta leu den un sèl hulandes, tur aña riba e kumpleaño di su yu hòmber Helga ta dòrna kas ku blas. E aña aki tambe, pasobra e bida di su yu no por a pasa asina asina.

Pesei den tur su desesperashon i tristesa e ke konta su relato. P’e ta inkomprendibel ku hustisia ta skohe pa pone hende ku tin un medida di tbs pa asesinato huntu ku un otro persona den sèl.

Helga Hill ke pa polítika intervení pa evitá ripitishon. “E prizòn por a prevení e morto di mi yu hòmber mil porshento. Mi no ke pa esaki sosodé ku niun hende mas. Nunka mas, den niun prizòn.”

Hopi pregunta no a haña kontesta ainda

Kasi e mama no por ekspresá ku palabra e fèrdrit i e ousensia di poder di hasi algu. I e ta yen di pregunta riba kua e no ta haña kontesta di hustisia na Hulanda. Pakiko su yu tabata den un sèl ku un hende ku tbs? I pakiko a dura dos dia promé ku a pon’é na altura di e morto di su yu? “Nan tin mi datonan i nan no por bisa ku nan no tabata sa ken su mama ta. Mi ta masha rabiá.”

Ret Karibense a pidi Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI, Servisio di Institushon Hudisial) pa komentario. Un bosero di DJI ta bisa ku e ta haña teribel loke a pasa ku Nigel. Pero no ta bini kontesta riba e otro preguntanan. “Nos no ta elaborá riba kaso individual pa motibu di privasidat.”

E prizòn ta bisa ku tin dos investigashon ta kore. “Despues ku e prizonero a fayesé tabatin un investigashon interno di e loke ku a pasa i tin un investigashon hudisial tambe.”

Segun e bosero e detenidonan no sa ku ken ta pone nan den sèl. “Ta e direktor di e prizòn ta disidí si ta pone un detenido ku un otro hende den un sèl.”

Kriminólogo Miranda Boone ta bisa e emisora hulandes NOS, ku e no ta sorpresá ku e kos a bai malu awor. “Mi ta haña ku nos ta tuma riesgo masha masha grandi. E kontra indikashonnan ei no ta fiho i tbs no ta un kontra indikashon.

*) Na hulandes tbs ta un abreviashon pa ‘terbeschikkingstelling’ esta: ‘medida hudisial ku ta pone un kriminal na disposishon di gobièrnu pa tratamentu sikiátriko’.