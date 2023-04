E èks minister arubano i parlamentario aktual Benny Sevinger a haña un aña di kastigu di sèl, di kua seis luna kondishonal, pa soborno i malversashon. Tampoko e no por pone su mes elegibel ni traha komo ámtenar pa sinku aña.

Segun wes e polítiko lo a laga soborn’é ku regalo i donashon di amigu i partidario di AVP. A kambio e tabata pone tereno di erfpacht disponibel, ku tabata bende ku terser persona pa suma haltu.

Mésora despues di e sentensia e polítiko a apelá.

“Mi a paga pa hèkwèrk, pero wes no a mira e bònnan; mi por prueba. E hèkwèrk tabata un regalo i e sponsoring a bai via e fundashon. Esakinan ta dos punto ku nos ta bai sigui lucha pa nan”, segun Sevinger kontra Ret Karibense mésora despues di e sentensia.



Regalo i téket di biahe

Via su fundashon Fundacion Curason Berde (FCB) e èks minister lo a risibí sigur 170.000 florin na donashon i sponsoring. Tambe e lo a paga téket di biahe pa su esposa ku sèn di e fundashon.

Di kos di bebe pa e kumpleaño di su yu muhé, te yudansa pa e konstrukshon di su kas. Sevinger tabata haña masha regalo en kambio pa sitio kumbre manera Eagle Beach i Palm Beach/

E regalonan i donashonnan ta bini di persona ku tabata spera ku e komo minister lo disidí bentahosamente tokante na petishonnan pa erfpacht. Sevinger ta ninga ku el a duna ken ku sea tratamentu di preferensia.

‘Araña den nèshi’

Ministerio públiko a pidi sinku aña kastigu di sèl. Sevinger segun OM lo ta fungi komo sospechoso mayó i komo ‘araña den su nèshi’ den diferente parti di e kaso di korte Avestruz.

Tambe OM tabata ke pa, pa e dies añanan binidero, no permití elegí e polítiko komo polítiko òf nombr’é komo ámtenar, pero wes a haña e prueba insufisiente.

“Esaki ta mustra ku mi a hasi mi trabou segun konsenshi”, Sevinger a bisa despues di e sentensia djabièrnè atardi.

Wes: Benny no ta araña den nèshi (na hulandes)

Mashin di stèmpel

Durante e kaso den korte a tilda Sevinger ku e ta un ‘mashin di stèmpel’ ku tabata duna su aprobashon tur kaminda pa petishon di tereno di erfpacht. Durante su término di trabou el a firma mas ku 4000 petishon pa tereno di erfpacht.

“Bèrdat. Mi no tabata ke pa nan reprochá mi ku mi ta faboresé hende, tur hende ku a bini serka mi tabata OK i na DIP (Dienst Infrasructuur en Planning, red.) nan mester a hasi nan trabou”, tabata su kontesta.

Mas invershonista despues di soborno

Segun wes Sevinger ta kulpabel di soborno i esei ta kousa daño enorme na e isla.

Wes: daño di imágen pa Aruba (na hulandes)

Serka e kastigu a inkluí ku pa sinku aña Sevinger no por partisipá na elekshonnan i no por traha komo ámtenar. Kiko e sentensia ta nifiká pa su karera polítiko e no por a bisa djabièrnè. “Mi mester palabrá esei promé ku e partido.”

Sevinger tabata minister di Infrastruktura, Integrashon i Planifikashon Espasial pa AVP di 2009 te 2017. E ta parlamentario i te ainda miembro di e mésun partido ku aktualmente ta den oposishon.