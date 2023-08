Dosente ku ta bai for di Kòrsou, kalor ekstremo, e faktura di koriente, e desigualdat grandi di oportunidat pa mucha. Ku e aña di skol nobo e problemanan konosí ta surgi atrobe.

“Laga nos spera ku e aña di skol aki berdaderamente polítika lo tuma akshon konkreto pa pone mucha – i ku esaki enseñansa – na promé lugá”, Maghalie van der Bunt-George, direktor di Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO, Asosiashon pa Enseñansa Protestant Kristian) na Kòrsou, ta bisa.

“For di yanüari nos a kuminsá kaba pa pèrkurá pa nos tin sufisiente dosente na komienso di e aña di skol nobo, poniendo anunsio den den korant. Esei a logra.” A bini dosente for di Hulanda i di Kòrsou mes.

“Pero nos a mira hopi dosente bai. Espesialmente bai Boneiru i Hulanda, kaminda nan por traha e mes trabou pa un salario mihó i mihó kondishon di trabou.” E baimentu di e dosentenan ta un problema, ku gobièrnu mester aktua riba dje, segun e.

Kalor

Tambe un dia promé ku apertura di e aña di skol minister Sithree van Heydoorn a anunsiá ku skolnan pa motibu di kalor por manda alumno kas mas trempan. Segun e direktor di VPCO esaki ta un akshon komprendibel.

“Pero kada bia ku nos manda mucha kas mas trempan nos ta pèrdè tempu di lès importante, i nos por usa e lèsnan asina bon.” E problema di e kalor na skol ya ta konosí mas tempu kaba.

“Tin skol ku panel solar, pero ta poko skol so. Mayoria skol no tin sèn p’esaki i e edifisionan tampoko no ta adekuá p’esaki. Hopi skol promé lo mester mehorá henter e dak, promé ku nan por kuminsá pensa riba panel solar.”

Tarifa spesial

Un mihó solushon segun e ta un tarifa spesial pa koriente na instansia di enseñansa. “Pero p’esaki gobièrnu mester papia ku Aqualectra. E mester bini ku un tarifa asina.”

E skolnan ta pidi p’esaki mas tempu kaba. Pero e no ta sosodé. Meskos ku strukturalmente no ta bini un oumento di e kompensashon pa enseñansa. Asina lo bo por a trata hopi problema kaba, entre otro den e mantenshon di e skolnan.”

E sa, ku esaki e no ta bira popular na e isla. Pero segun Van der Bunt-George hopi bia no ta hasi e eskoho adekuá. “Nos ta subi e suèldu mínimo, nos ta usa sèn pa hopi kos. Pero segun mi berdaderamente nos mester pone e muchanan na promé lugá i esei ta nifiká mas medio pa enseñansa.”

Van der Bunt-George no ta bisa esaki pa promé bia. Huntu ku e otro direktivanan di enseñansa den e añanan ku a pasa tabatin kòmbersashon ku Ministernan di Enseñansa konsekutivo i tambe a papia ku polítiko di Den Haag.

Oportunidat igual

“Nos ke pa kada mucha den Reino haña oportunidat igual, ta pa esei nos mester mehorá nos enseñansa. Esaki no ta sosodé na un manera struktural.” E tin speransa ku e aña di skol aki berdaderamente lo bini un maneho nobo.

“Pero mi no ke parse solamente negativo. Nos tin dosente ku gustosamente i ku hopi entusiasmo ta duna lès.” VPCO a pensa riba esaki durante e konferensia pa e apertura di e aña di skol nobo, ku komo tema ‘Enlighten Yourself’.

“Nos a pone e dosentenan sentral, pasobra nos tin personal masha bon. Nos mester ta gradisidu p’esaki.”