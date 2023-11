E tin kuater restorant ta manehá kaba na Hulanda, otro aña masterchef Justin Niessen (33) ta habri esun di sinku na su isla natal Kòrsou. Justin tin un soño. “Kushina karibense na diferente sitio na mundu, manera nunka niun hende no a hasi ainda.”

Kuminsamentu di òktober Justin Niessen tabata ta na Kòrsou un ratu pa lansa su buki di kushiná ‘De Nieuwe Caribische Keuken’ (Kushina karibense nobo trad.). Soulfood fini, segun e editor. Ku e lo por a manehá sinku restorant, esei no tabata algu ku ántes e tabata pensa.

Ora na 2007, Justin di diesocho aña di edat, yega Hulanda i ta kuminsá ku skol hotelero, e ta desididu pa hasi henteramente otro kos. E tempu ei su tata ta manehá un panaderia i diferente restorant. “Mi tabata haña esei muchu hopi trabou”, Niessen taardi bisa. “Pero ta mi pashon, e ta den mi sanger.”

Asina awor na aña 2023 e ta traha 24-7 komo kòki maestro, doño di restorant i empresario. E ta doño di Just Rotterdam i di tres restorant Mondi na Amsterdam. Anto e preparashonnan pa Mondi Kòrsou ta bini aseka ainda. “Nos lo hiba algun di nos kòkinan di Hulanda pa start e restorantnan. Aktualmente por ehèmpel mi ta okupá ku desishon tokante e resetanan.”

Kuminda karibense den laira

Niessen ta ferwagt ku fin di yanüari lo kuminsá ku konstrukshon di e beachclub. Esei ta posibel numa ora ku e trabounan di konstrukshon di e di dos Corendon-hotel, The Riff, no duna molèster èkstra mas. For di 3 di yanüari biahero na bordo di buelo di Corendon entre Amsterdam i Kòrsou por purba e kumindanan di Niessen kaba.

E esensia di e ‘Konsepto Mondi’ ta un meskla di ambiente i kuminda karibense i latino-merikano . “Na Amsterdam nos ta haña hopi wéspet di e region ei. Dushi muzik, bunita ambiente. Hende ta sinti nan mes na kas mésora.”

E kushina tradishonal kurasoleño ta haña ‘un twest’, manera serka mas i mas restorant na Kòrsou. Komo ehèmpel e ta menta su stobá ku risoto di trüfel. Òf su kesio ku mango, promèntè kòrá i karamèl. Na idioma papiamentu mondi ta nifiká un área no kultivá. “Pa nos Mondi ta para pa e loke ku no a deskubrí ainda, e libertat pa purba hasi kos nobo.”

Reto nobo

Den tiki tempu e kòki maestro kurasoleño i empresario a desaroyá su konsepto di restorant. Na 2021 e promé Mondi a habri den un edifisio di siglo 19 na Amsterdam Oud-Zuid. Despues a sigui e restorantnan na Badhoevedorp i Amsterdam Nieuw-West. Esei tabata posibel danki na e kolaborashon estrecho ku e fundadó di Corendon, Atilay Uslu, i ku Marisca Nunes i Kiana Cova.

E establesimentu na Kòrsou Niessen ta mira komo un ‘reto nobo’. “Na Hulanda nos a desaroyá nos propio liña di produkshon. Den un kushina sentral grandi nos ta prepará tur loke bo por hasi delantá, manera sous i karni temperá. Nos negoshinan di hóreka ta hasi nan pedido ei. Na e sitio mes e kòkinan por konsentrá riba produkto fresku.”

Kon duradero e restorant ta? Mondi na Kòrsou segun Niessen lo hasi uso di produkto lokal. Tòg lo trese hopi ingrediente ku avion, for di e liña di produkshon na Hulanda. “Nos ke mas sitio rònt mundu. E ora ei bo mester entregá kalidat bon sí.”