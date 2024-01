Diferente studiante karibense na Hulanda tin gana di selebrá Pasku i Aña nobo na nan isla, huntu ku famia i amigu. Pero tin hóben ku a skohe konsientemente pa no bai bèk. Daniela i Jashir ke sigui krese personalmente, nan ta bisa.

Studiante di arkitektura tékniko Jashir ainda mester kustumá hopi ku Hulanda. For di ougùstùs e ta biba na Almere. “Ta promé bia ku mi ta biba mi so, ta hasi friu. Algun di e materianan di estudio ta bai bon, otro nò. I mi mester trata responsablemente ku transporte públiko, mi mester yega tur kaminda na tempu. Pero bon mirá e ta bai masha bon.”

E ta sinti falta sí di su famia ku el a ‘laga atras’ na Kòrsou. “Kasi tur dia mi tin kontakto ku nan. I mi sa sigur ku nan ta sinti mi falta tambe! Afortunadamente aki tambe mi tin algun famia ku mi ta topa regularmente. Mi tin amigu tambe ku kende mi ta palabrá regularmente pa topa.”

Sinti falta di kas

Jashir ta sinti falta di su isla, pero pa bai bèk aworakí no ta pars’é asina sabí. “Pasobra si mi bai bèk kada bia, mi ta bai sinti falta di kas. Despues di mi estudio mi tin gana di keda biba na Hulanda. Hulanda ta mas atraktivo finansieramente i tin mas posibilidat pa loke ta trabou. Pero si mi bai bèk regularmente, lo mi ke muda bèk pa Kòrsou.”

Hopi studiante karibense ta rekordá nan promé Pasku di Nasementu òf Aña Nobo na Hulanda: tristu, promé bia sin famia. Tin mayor ku ta paga nan pasashi karu pa Karibe ku ta kosta un 1200 euro. Tabatin aña ku un ida i buèlta economy tabata kosta asta 2000 euro.

‘Nunka no a pasa tiru na Kòrsou‘

Daniela (23) – ku tin kasi tres aña kaba ta biba na Hulanda – no a bai Kòrsou durante dianan di fiesta último. Su promé desèmber el a pasa ku amigu na Hulanda. E di dos bia el a traha na un fiesta.

“Bon mirá mi no tabatin plan. Ke men ora a pidi mi pa traha, mi a bisa sí mésora. Ya mi por a gana poko sèn”, e ta konta hariendo. “Pero esei sí mi no ta hasi nunka mas!”

Na su isla mes Daniela (studiante di business internashonal) nunka no a selebrá aña nobo. “Mi a lanta komo testigu di Jehova i p’esei nunka mi no a selebrá dia di fiesta. Mi mama a yega di organisá fiesta ku tema di beibel manera E arka di Noah, pero por ehèmpel nunka mi no a selebrá un hasimentu di aña.

“Ora diesdos or bati na Kòrsou, ketu ketu mi tabata bai lur vürwèrk den skref di kortina. Mi mayornan tabata drumi. Si mi tabata na Venezuela ku mi famia, ku mi wela mi tabata bai e plenchi na su pueblo. Pero ei no tabatin algu berdadero di mira.”

E invitashonnan ku e tabata haña den su hubentut tabata bira mas i mas poko. “Pasobra semper nos tabata nenga. Esei mi tabata haña difísil sí.” Pero e último añanan e ta trata di haña sa kiko bon mirá e selebrashonnan ei ta nifiká p’e.

“Mi no ta asina religioso mas. Mi ta trata di tin un relashon ku Dios na mi manera. Pues aktualmente mi ta eksperimentando; wak kua tipo di fiesta ta pas serka mi bida.” E aña aki el a bai selebrá Aña Nobo na Brussel ku un amiga.

Jashir a traha plan kaba for di kuminsamentu di desèmber. Ku algun famia el a selebrá Pasku di Nasementu pa promé bia na Hulanda.

Kon anda ku heimwe?

Pa diferente studiante karibense den eksterior desèmber i yanuari ta un temporada tristu, pasobra e heimwe pa e islanan ta lanta atrobe. Kon ta e mihó manera pa anda ku esaki? Dos èks studiante ta kompartí na ‘tepnan di oro’ pa tur hóben ku ta studia í nan mayornan: https://caribischnetwerk.ntr.nl/2022/12/24/feestdagen-wat-te-doen-tegen-heimwee-naar-de-cariben/