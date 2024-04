Kuminsamentu di e luna aki tres outor kurasoleño, Aline Abdul, Nathania Engelhardt i Maghalie van der Bunt-George, a presentá nan bukinan durante diferente evento literario na Hulanda. E gira di buki aki no solamente ta marka un selebrashon di literatura karibense, sino tambe ta un paso dilanti krusial den e interkambio kultural entre e dos paisnan.

E gira di buki a kuminsá na e Wintertuinfestival na Nijmegen, kaminda e tres outornan a presentá nan obranan i a papia tokante nan bida komo eskritor i multikulturalidat. E festival, ku e aña aki tabatin komo tema ’idioma manera na kas’ a ofresé un bon oportunidat pa eksplorá e matisnan di idioma i identidat.

Manera Maghalie van der Bunt-George ta deskribí: “Ta un investigashon di e rantnan frañá di idioma, unda e ta originá i unda e ta desintegrá.”

Relatonan di Herensia i Identidat

Maghalie van der Bunt-George, outor di e tomo di kuenta ‘Oro is goud’, ta nabegá den tema kompliká manera identidat i herensia. Komo yu di un tata yu di Kòrsou i un mama hulandes, e ta divulgá e motibu tras di su skibimentu: “Skibi kreativamente pa mi ta un eskape, kaminda mi ta usa mi fantasia pa krea kuenta. E investigashon ku esaki ta trese kuné, manera buska den archivo, tambe mi a haña masha interesante. E ta ofresé un komprenshon fasinante di historia i ta fungi komo un manera pa mi lòs mi trabou di e strès di tur dia.”

Su relatonan situá den e barionan di Otrobanda i Nieuw Nederland, no solamente ta ofresé entretenimentu sino tambe komprenshon profundo di e historia stratifiká di e isla. “E buki ta interesante pa hende ku ta biba na Kòrsou, pero tambe pa hende hulandes pa haña komprenshon di e historia i e efekto di esaki riba presente.”

Poesia komo idioma universal

Nathania Engelhardt, outor di e tomo di poesia ‘Boka Yen/Een mond vol’, ta deskribí su tomo komo un outobiografia di su trayekto artístiko: “Mi poemanan ta un meskla di eksperensia personal i desaroyo sosial.” Ounke Engelhardt tabatin añanan largu ta skibi poema kaba, nunka e no a pensa ku e lo a publiká un tomo di poesia.

A selekt’é pa tuma parti na e trayekto pa saka un buki via Wintertuin Hulanda despues di a sigui un kurso di skibi kreativo. “Nunka mi no a ferwagt ku mi lo a bai riba un gira di buki. Semper mi ker a skibi un buki sí pero nunka mi no a okupá mi mes aktivamente ku esaki. Ta e kurso di skibi a pone ku mi a kuminsá ku esaki aktivamente, pero no ku mi a pensa nunka ku berdaderamente lo a

bini un gira di buki tambe.”

“E tomo di Engelhardt no ta solamente un homenahe na su propio eksperensianan sino tambe na e idioma i diversidat di Kòrsou, i ora bo bira e buki, bo por les’é na idioma hulandes.”

E ta spera ku su trabou ta kontribuí na e konekshon entre e diferente kulturanan: “E ora ei nan por mira idioma papiamentu i kisas siñ’é un tiki i tambe siña tokante e diversidat di e idioma. Kisas e ora ei nan ta saka un mensahe for di esei, pero for di nan propio konteksto. Esei lo ta un bunita bentaha.”

Un kapítulo nobo den literatura karibense

E gira di buki aki ta marka un kambio desisivo den literatura karibense. Manera Engelhardt ta bisa: “Ta un primisia ku outor kurasoleño mes ta bai gira di buki na Hulanda. E ta habri e porta pa mas rekonosementu di outor lokal i ta inspirá otro hende pa kompartí nan propio relatonan.”

Van der Bunt-George ta enfatisá e importansia di e desaroyo aki: “Ta manera literatura karibense ta haña un revitalisashon. I esei ta bon, pasobra asina nos por kompartí nos relatonan ku un públiko mas grandi.”