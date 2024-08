‘Bèrgwensa ku hendenan ku limitashon mester bai biba afó’

Ta inaseptabel ku personanan ku limitashon mental na Kòrsou ta obligá pa emigrá pa eksterior pa risibí mihó kuido. E echo ku no tin enseñansa adekuá ni tampoko posibilidat di empleo pa e persona ku limitashon, ta un bèrgwensa pa nos gobièrnu. Esaki ta opinion di Reina Thode, mayor di Clarissa, ku tin síndrome di Down.

Clarissa ta traha aworakí na Cafe Magic, ku ta un café ku ta duna empleo na personanan ku limitashon mental.

Reina Thode ta remarká ku rondó di e dia internashonal di Down Syndrome, ku último aña ta haña hopi atenshon na Kòrsou tambe, tin vários aktividat. “Tin hopi atenshon i ta bisa ku ta hasié pa konsientisashon’.’

Reina ta opiná: “Konsientisashon no ta nesesario mas. Loke ku mester hasi awor ta tuma akshon’.’ E personanan aki tambe tin derecho. Mi ta referí na derecho di enseñansa i pèrkurá pa i skolnan adekuá, asina e mayor preokupá ta sigui bisa.

Algun tempu pasá a pasa un lei pa enseñansa spesial, despues ku pa durante vários aña, e tipo di enseñansa aki no tabata reglá den un lei. Awor e skol speshal tin derecho di eksistensia, pero ta konta solamente pa skol di Fundeshi. Kiko ta para awor ku skol spesial avansá? Reina ta puntra.

Ademas ku mester formalis’é den lei, mester destiná e fondonan finansiero tambe ku ta nesesario. E atenshon mester bin di parti di gobièrnu ku mester pèrkurá pa su siudadanonan ta bon kuidá, pa nan tin e posibilidatnan pa desaroyá nan mes. Ta gobièrnu mester pone e infrastruktura pa e grupo aki por desaroyá nan abilidatnan. Asina Reina Thode ta enfatisá.

Trabou

E situashon desfaborabel di empleo pa e persona ku limitashon mental, ta algu ku urgentemente mester haña mas atenshon. Segun Thode, esaki ta un problema hopi grandi den nos komunidat, di kua e mes por duna testimonio.

Audio Reina Thode (1)

Bibienda

E derecho riba bibienda tambe ta hopi importante. “Pasobra e hóbennan aki ta yega na un edat i meskos ku otro hende, nan ta haña e nesesidat pa biba riba mes’’. Esaki mester por ta realisabel, ku e guia nesesario. Den eksterior ta hasi esaki i na Kòrsou tambe mester por krea e posibilidat aki. Ounke no ta 100 porshento, nan mester por biba independiente.

Hulanda

E impreshon ku na Hulanda ta mas mihó pa personanan ku limitashon, ta algu ku Reina Thode tin un opinion fuerte riba dje. No Hulanda, pero Kòrsou tin e deber pa sali na vanguardia di tur su siudadanonan.

Audio Reina Thode (2)

Mayornan

Reina, no ta ripara ku tin un grupo di mayor ku ke bringa òf ta sali pa e kousa aki. Den pasado el a aserká un otro mayor pa konhuntamente hiba e lucha, pero despues di un reunion ku nan a logra sostené ku un parlamentario, pa ekspresá nan preokupashon, e aliansa aki no a sigui funshoná. Un dje motibunan ta ku di parti dje representante di gobièrnu, no tabatin mas reakshon.

Riba e pregunta si ainda e ta motivá pa sigui ku e lucha, Reina ta kontestá: ‘Ainda mi ta motivá pa sigui lucha. E ta bira mas grandi òf ta surgi atrobe, ora ku mi tende mayornan, ku nan tambe ta eksperensiá meskos ku mi’.

Reina: “Huntu nos ta para mas fuerte, pa logra loke ku invidivualmente nos no por logra. E pensamentu pa bringa solamente pa bo yu ta robes. Huntu por realisá logronan mas grandi i struktural. Banda di esei mayornan mester ta mas konsientisá i no tene miedu pa buska nan derechonan.”

Aseptashon

Reina ta opiná ku no por papia di real aseptashon di personanan ku limitashon den nos komunidat. Ta trata mas bien di toleransia. E ta splika dikon: En realidat loke ku tin, ta un tipo di diskriminashon, persona ku limitashon ta keda forma parti solamente di su grupo.

No ta un algu positivo pa pone nan huntu. Nan ta desaroyá nan mes mas mihó si pone nan huntu ku otro hendenan ku no tin limitashon. Pasobra nan tambe ta siña di hendenan ku no tin limitashon.

Parlamentario Ramon Yung

Parlamentario Ramon Yung (MFK) ta na altura di e nesesidat grandi serka personanan ku limitashon den nos komunidat. Riba propio inisiativa resientemente el a organisá e simposio titulá: ‘Mihó kalidat pa mas abilidat’.

Algun tempu promé ku esaki, Yung a reuní ku entre otro un grupo di preshon di mayornan ku yunan ku desabilidat. For dje reunion a sali na kla, ku tin hopi preokupashon serka e mayornan.

Un dje puntonan ku tin atenshon di parlamentario Yung tambe, ta e aspekto di trabou. Ta p’esei próksimamente lo tin kontinuashon dje promé simposio. E bia aki ku partisipashon amplio dje sektor komersial.

Audio Ramon Yung

Parlamentario Yung, ta determiná pa sigui dediká atenshon na e personanan ku limitashon den nos komunidat i den e kuadro ei, e ta trahando tambe riba algun proyekto pa krea empleo.