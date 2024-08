Falta di plaka ta difikultá terapia pa outistanan

Mayornan na Kòrsou ku no tin sufisiente medio finansiero, no ta logra pa nan yu outista risibí e terapia ku e tin mester. E terapianan aki ta nesesario pa e mucha por funshoná debidamente denter di su alkanse. Entre otro e ta prepar’é pa risibí enseñansa. Moriani Isenia ta direktor Klíniko di Autism Aid Foundation. E ta splika ku na Kòrsou tin un nesesidat grandi pa mas skol di outismo manera Myrna Dovale.

Autism Aid Foundation ta e organisashon ku resientemente a entrega na Skol Myrna Dovale e kantidat mas grandi di muchanan outista, ku e aña aki pa promé bia ta kuminsá haña enseñansa.

Autism Aid Foundation a lanta na 2019. E fundashon a kuminsá ku boga pa konsientisá pueblo tokante di outismo, yudansa pa mayornan, i banda di esaki pa krea un sentro pa terapia kaminda por yuda klientenan tambe. Di e forma ei a lanta Autism Aid Therapy Center.

Na e sentro di terapia ta yuda guia muchanan ku tin outismo, ku e meta pa nan drenta bèk den nos komunidat. Moraini Isenia, ta direktor tambe di Autism Aid Therapy Center i direktor di Raryam Guidance & Teaching, ta splika ku ta duna e muchanan tur e hèrmèntnan nesesario pa yuda nan desaroyá e defisiensia ku e tin mas difikultat kuné. Asina ta yuda e mucha pa bira mas mihó den su abilidat.

Enseñansa

Isenia: ‘‘E aña aki ta esun ku nos tin mas éksito. Danki na Skol Myrna Dovale ku a introdusí e posibilidat pa e muchanan por drenta den e parti di skol kaminda ku nan por haña enseñansa manera mester ta. Esei a pone ku nos por a hinka hopi mas mucha ku tabata un tempu kaba na nos sentro, den skol.’’

E skol di Myrna Dovale, ta bira un kontinuashon di e sentro di terapia. ‘’Nos ta un sentro di terapia. Nos no ta duna enseñansa. Nos ta prepará e mucha pa tur loke ku e tin mester pa drenta den enseñansa’’. Isenia ta sigui splika: ‘’ Nos sentro di terapia no ta pa e mucha keda aki . E intenshon ta pa nan haña 1 òf 2 aña di terapia pa nan por sigui.’’

E sentro tin komo meta pa duna stimulashon tempran. For di 3 aña e mucha por kuminsá bishita e sentro. Nan por keda te ku 10 aña. E largura dje temporada ta dependé dje mucha, mayor i terapistanan huntu, ku mester determiná kuantu tempu e mucha mester haña terapia.

Den pasado tabatin muchanan ku ta drenta den e sistema di enseñansa, pero tin muchanan ku ta un tiki mas difísil, riba entre otro nivel di ZMLK, i ku no tabatin algu apropiá pa nan. Aworakí e parti ku Skol Myrna Dovale a introdusí, e ta bira un ekstenshon pa e muchanan ku ta bishita e sentro di terapia tambe por sigui bai.

‘‘Esaki ta algu ku tabata hasi hopi falta pasobra no tabatin algu apropiá ku ta fit nan sistema, pa nan por sigui bai den dje’’, segun Moraini Isenia.

Moraini Isenia

Finansas

Moraini Isenia ta lamentá ku tin muchanan outista na kas. Tin hóben ku ta na kas pa motibu finansiero. Tambe debí na ‘tabú’, pasobra mayornan no ke saka e yunan afó. Si e mayor no por paga e tarifa pa bai e sentro di terapia, e mester buska un otro opshon. Tin mucha na kas, pero debí ku no tin yudansa, nan no por drenta skol pasobra nan tin mester di sierto terapianan, promé.

Mientrastantu for di 2019 te ku aworakí ougùstùs, 53 kliente a pasa den e Sentro di Terapia. E resultado ta lo siguiente:

-Klientenan ku pa motibu finansiero mester a buska otro opvang (10)

-Klientenan ku a tuma desishon pa bai den eksterior ku nan yu (5)

-Klientenan ku a keda kas ku e yu pa motibu finansiero (2)

-Klientenan ku a gradua di e programa di terapia i ku a bai skol (20)

-Kliente nan ku aktualmente ta na Sentro i ku ta risibí terapia (16)

Moraini Isenia ta menshoná ku den yüni/yüli último, el a a entrevistá 20 mayor ku kier a laga nan yu kuminsá haña terapia, pero debí na e aspekto finansiero, ta solamente 5 a logra.

Kiko mas tin mester?

‘‘Banda di Myrna Dovale lo mester bin algun Myrna Dovale mas. E sistema di enseñansa mester krea mas oportunidat. No tin hopi eskoho. Si Myrna Dovale yena, no tin otro opshon pa e mucha. Ta p’esei mester bin mas sistema manera Myrna Dovale, pa e mayornan tambe por skohe. Banda di esei mester tin mas aktividat sosial. Por ehèmpel inklushon den deporte pa e muchanan. Autism Aid Foundation ta un organisashon non-profit. E no ta haña yudansa di gobièrnu pa yuda mas mucha. Intentonan den pasado pa logra esaki, no a konkretisá. Tur aña e fundashon mester traha hopi duru pa tene kabes riba awa.’’