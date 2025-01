Representante di Reino i Konseho Ehekutivo di Boneiru no ta haña otro

Despues di un seshon di pregunta ku a dura mas ku tres ora serka wes djabièrnè 10 di yanuari, e Konseho Ehekutivo di Boneiru i e Representante di Reino interino Jan Helmond no a yega na un konsenso. Wes a spera riba un solushon provishonal mirando ku ámbos partido ta bisa di ke loke ta mihó pa Boneiru. Awor wes lo mester tuma un desishon prome ku 21 di februari.



Den fin di aña pasá Helmond a supstituí e Entidat Públiko Boneiru ku karakter inmediato enkuanto e problemátika rondó di sushi riba e isla. Temporalmente el a tuma e tareanan di otorgamentu di pèrmit, supervishon i maneho na Selibon Lagun over di e Konseho Ehekutivo. El a basa su desishon pa esaki riba, entre otro, e rapòrt di e Inspekshon di Ambiente di Bida i Transporte (ILT, Inspectie voor Leefomgeving en Transport). Ekspertonan ta indiká ku tin riesgo pa naturalesa i salubridat.

Fuera di proporshon

E Konseho Ehekutivo, ku ta haña Helmond su desishon fuera di proporshon, a bai korte mesora pa kita e supstitushon. E abogado di e Entidat Públiko ta enfatisá ku un situashon asina kasi nunka a yega di presentá su mes na Boneiru: “Simplemente no sa hasi esaki kasi nunka.”

Pa Helmond ta bisto ku e Konseho Ehekutivo no sa kon atendé e problemátika rondó di e lugá kaminda ta tira sushi. Helmond: “Personalmente mi ta konvensí di ku no tabata por otro. Mi ta un gobernante ku ta para na banda mira, manera ku e ‘toeslagenaffaire’, òf mi ta atendé e asuntu?

Entretantu Helmond a tuma medida e último simannan pa atendé ku riesgonan urgente na Selibon Lagun. Segun e Konseho Ehekutivo nan a kuminsá ku e medidanan akí promé ku e supstitushon i awor Helmond ta bin broma ku nan plumanan. Helmond di su banda ta haña ku e gobièrnu insular a haña sufisiente chèns, i a demonstrá di no ta kapas pa aktua ku firmesa.

E Konseho Ehekutivo ta kontrarestá esei ku e ponensia ku segun prosedura, Helmond no a aktua korektamente. E no a indiká konkretamente ta kua medidanan e Konseho Ehekutivo mester a apliká, anto mara esakinan na tempu. Banda di esei Helmond a diseñá un modelo di eskalashon ku 6 fase di eskalashon: e lo a aktua na fase di eskalashon 3.

Gobièrnu insular tin kapasidat i ekspertisio propio?

Aktualmente e Konseho Ehekutivo no ta disponé di tur medio pa por implementá e medidanan nesesario – medionan ku Helmond sí tin. Loke e Konseho Ehekutivo ke awor, ta pa de-eskalá e situashon te na fase di eskalashon 3. Esaki lo nifiká ku e direkshon lo bai bèk pa e Konseho Ehekutivo, pa esaki entamá e medidanan, ku asistensia i kapasidat analítiko di e Representante di Reino.

Helmond no ta kere ku esaki lo funshoná, ya ku Selibon NV a risibí múltiple supsidio di Reino, sin duna kuenta i rason pa esakinan. Mientras esei no sosodé, e Entidat Públiko Boneiru no por spera di haña yudansa di Reino.

Komo solushon provishonal Helmond a sugerí pa laga e supstitushon keda na vigor, mientras ku ta laga e tarea di otorgamentu di pèrmit bai bèk pa e Entidat Públiko Boneiru. E Konseho Ehekutivo no a bai di akuerdo ku esaki. E Konseho ke kolaborá ku e Representante di Reino, pero manteniendo e direkshon.

E lucha hurídiko ta un amargura pa e habitantenan di Lagun. “M’a bringa pa mas ku 20 aña i porfin tin algu ta sosodé. E Entidat Públiko Boneiru a hiba mi korte, deurwaarder a te hasta konfiská mi kosnan. Awor ku Jan Helmond a tuma e koroto over, ami por lèn patras trankilo. Porfin tin un hende ku ta tuma nos na serio”, Farad Ayubi di Fundashon Pro Lagun ta bisa Ret Karibense.