‘AI Person of the Year’ Noelle Cicilia ta vigilá étika den intiligensia artifisial

Noelle Cicilia, ku tin un tata di Boneiru i un mama di Hulanda Europeo, a wòrdu nombrá ‘AI Person of the Year’ e luna akí. Esaki a sosodé durante e AI Awards, un evento anual ku ta tira lus riba inisiativa- i hendenan ku ta marka pouta den e mundu di inteligensia artifisial. Cicilia ta esforsá su mes pa e uso étiko di inteligensia artificial (‘AI’, Artificial Intelligence).

“Mas i mas nos bida ta wòrdu dominá dor di sistemanan di AI i Noelle ta tresiendo e aspekto humano bèk den esaki,” e hurado a bisa, elogiand’e. Mi ta kòmbersá ku Cicilia tokante su empresa, su mishon, i kon su desendensia karibeño ta hunga un ròl den esaki.

Impakto

E mes kasi no por kere ku e por a risibí e premio, rondoná dor di tantu persona ku ta inspirá otro hende. “Dikon mi meresé esaki?” ta su promé reakshon humilde. Kasi e ta sinti su mes inkómodo. Tòg su impakto ta indiskutibel. Huntu ku un tim chikitu, Cicilia ta manehá e kompania Brush AI, ku ta desaroyá solushonnan responsabel di AI.

Den esaki no ta solamente e teknologia ta para sentral, sino tambe e hende i e norma- i balornan ku ta konta den un sosiedat. Awor ku inteligensia artifisial ta aksesibel pa tur hende via instrumèntnan manera ChatGPT, su mishon ta bira mas relevante ku nunka: siña hende i empresa anda ku AI na un manera responsabel.

Halusinashon

Durante su estudio pa Master of Data Science & Entrepreneurship Cicilia ta ripará ku hendenan tin bista pa solamente e teknologia di inteligensia artifisial i loke ta posibel òf nò kuné. Ta presentá AI komo e solushon pa tur problema, mientras sa di tur otro teknologia ku bo no por usanan pa tur kos. AI tampoko ta perfekto.

“Hopi hèrmènt di AI ta traha ku ‘large language models’. Eseinan ta generá pronóstiko a base di kantidatnan enorme di teksto, pero nan por produsí informashon inkorekto òf inventá tambe – loke ta wòrdu yamá ‘halusinashon’. Pues bo mester keda krítiko semper,” Cicilia ta atvertí.

Diskriminashon

Tambe ta lubida hopi biaha e konteksto mas ámplio i e impakto ku teknologia tin riba hende. Un reto étiko importante den AI ta por ehèmpel diskriminashon. Dor di su desendensia miksto Cicilia ta èkstra konsiente di ku ta importante pa mantené un mira diversifiká riba desaroyo di teknologia.

“Na Hulanda mi mes a yega di haña mi konfrontá ku diskriminashon. Esei ta impulsá mi pa evitá esei mas tantu posibel den algoritmonan. Hopi biaha hende ta kere ku AI ta ophetivo, pero en realidat e sistemanan akí ta reflehá e mundu manera e ta, pues tambe e prehuisionan i diskriminashon ku ta presente den nos sosiedat.”

‘Ora no pensa mas aleu’

Komo ehèmpel Cicilia ta menshoná e ‘toeslagenaffaire’ (E eskándalo di profilashon rasial i diskriminashon den klase sosial na servisio di impuesto na Hulanda, dor di uso no-regulá di algoritmo pa otorgá sèn pa krèsh. – red.) Segun e, esaki no tabata djis un problema tékniko, sino tambe e resultado ora no pensa mas aleu riba e konteksto mas ámplio, i e posibel konsekuensianan.

“P’esei nos no ta fokùs riba solamente mehorashon di sistemanan di AI pa loke ta e teknologia, pero tambe riba nos relashon komo hende ku e sistemanan akí. Nos no ta pretendé ku un dia un sistema di AI lo ta kompletamente líber di prehuisio, pero nos por siña sí pa atendé na un mihó manera ku esaki.”

Brush AI

Kuater aña pasá el a lanta e kompania Brush AI huntu ku tres ko-fundadó, pa generá mas atenshon pa e aspekto étiko di intiligensia artifisial. “E tempu ei hende no tabata komprondé bon ta di kiko nos tabata papia. Pero ami tabata konvensí ku esaki tabata importante.” Entretantu e ta traha fultaim i e empresa ta haña kada bes mas enkargo.

E kompania ta yuda su klientenan transformá nan deseo pa hasi algu ku AI den un solushon konkreto di AI. E parti tékniko ta importante den esei, pero na Brush AI e fokùs riba hende ta sentral. “Semper nos ta wak e konteksto kompleto: kiko ta e impakto di e teknologia? Kon hende lo anda ku esaki?”

Responsible AI

Cicilia ta boga pa ‘responsible AI’. Esei ta enserá ku étika ta para sentral. Aki por pensa riba temanan manera honestidat, privasidat i transparensia. “Eseinan ta parse konseptonan apstrakto i vago, mientras ku téknika ta yùist hopi rígido. E reto p’ami, i loke mi ta haña masha interesante, ta pa traha un brùg entre e dos mundunan ei,” Cicilia ta konta entusiasmá. Banda di esei ta su mishon pa hende keda skèrpi i krítiko den e uso di AI.

“Un hende a bisa un biaha: ‘AI ta un aplikashon, no e destinashon’ i mi ta kompletamente di akuerdo ku esei. Bo por mira AI manera un stazjèr ku ta hasi hopi kos bon, pero ku raturatu ta kometé fayonan straño tambe. P’esei bo mes mester keda semper den kontrol, puntra semper: pero, esaki ta kuadra?” Según e, e riesgo tei ku nos tur komo kolektivo ta bira muchu floho pa hasi esei, mientras ku: “Ta djis den e fase inisial nos ta, i nos tin ku siña ainda kon pa atendé bon ku AI.”

Na final Cicilia ta spera ku responsible AI lo bira e standart. “Afortunadamente nos ta yega

kada bes mas serka di esei, ku e award akí,” e ta bisa, agradesidu.

Role model

Bo tambe ta ambishoná un karera den AI òf bo tambe ke bira un empresario eksitoso? Noelle Cicilia ta semper habrí pa kontakto. “Mi ta kere ku ta importante pa tin un role model – esei a yuda ami tambe. Na skol sekundario un amiga kurasoleño di mi mayornan a duna mi les adishonal den matemátika. El a bini Hulanda pa studia Siensianan di Kòmpiuter i ta traha awor den seguridat sibernétiko. Mi sa ku no ta semper tabata fásil, pero el a kompletá e trayekto sí. Esei ta inspirá mi enormemente.

Si bo ta anhelá algu, bo mester kere den bo mes, pero bo mester hasi kontakto ku otronan tambe. Wak ken ta na e lugá kaminda abo tin gana di yega. Semper bo por manda un hende un mensahe kòrtiku, bisando ku bo ta haña loke e ta hasi kampion, i puntra si boso lo por bebe kòfi huntu un biaha. ‘Nò’ bo tin. ‘Sí’ bo por haña. Si nan no tin tempu, nan lo indiká esei, pero hopi biaha hende gusta konta di nan mes. Hende por bèl mi tambe semper: mi gusta esei.