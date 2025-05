Bendedó di eiskrim Wilbert Pourier: ‘Den casino mi tabata bende ilushon, aki mi ta ofresé algu tangibel’

For di su kas natal, un di esunnan ros tradishonal na e kaya prinsipal di Rincon na Boneiru, e ta bende eiskrim. No p’e sèn, sino p’ e dushi ambiente. E kanal di televishon 24Kitchen a deskubrí su negoshi kaba, i te na Merka hende ta papia di su eiskrim, e ta konta ku orguyo. Na kaminda pa Dia di Rincon mi ta papia ku e rinconero konosí akí: bendedó di eiskrim Wilbert Pourier (72), tambe konosí komo John. Pakiko el a disidí di bai bende eiskrim? Kiko Rincon ta nifiká p’e? I kiko ta su soñonan pa futuro?

Te ku algun aña pasá, Pourier tabata biba na Hulanda ainda. Awor e ta bèk na su tera natal i aste den su kas natal, for di kua e ta bende eiskrim. Su bisiña ta traha e eiskrim di produktonan lokal na diferente sabor: mango, menta, pistacho, awakati, i asina mas. Pourier ta bende djus fresku tambe, ku su kuñá ta traha.

E tienda di eiskrim John’s ta habrí tur dia di siman te 7’or di anochi. “Esaki ta mi kas. Aki mi sa sinta bou di palu.” Pourier no ta hasi esaki pa e sèn, sino pa e hasi algu i keda bou di hende. Na Hulanda semper el a traha komo diler den casino. “Sèn no ta masha kos p’ami, añanan largu mi tabatin hopi shen mil euro den mi man.”

Pourier: “Lo mi n’ sa kiko mi hasi sin e palu aki.” Portrètnan Deborah Bremmer

Kon e idea pa heladeria John’s a surgi?

“Mi tabata biba na Hulanda ainda, pero bishitando famia na Boneiru frekuentemente. Nos kas tabata pará bashí i kla pa basha abou, pero pokopoko mi a drech’é. Durante un di mi bishitanan m’a mira ku hende tabata bende tur tipo di kos riba Dia di Rincon. Tabata asina drùk i ku tantu solo, ku mi a pensa: otro aña mi ta bin bende eiskrim aki!”

Seis aña pasá Pourier a baha ku penshun i a establesé su mes definitivamente na Boneiru. “Ora mi yu muhé a optené su diploma, m’a stòp di traha mesora. Ta pa esei mi a hasi tur kos, pa mi famia.” El a bai bende eiskrim fulltime. E no ta mira esei komo trabou, sino komo algu pa lora man. “No ku ta dos fila di hende tin. Tin ora un garoshi di gòlf ku turista ta para aki.” Kasi ta na turista so Pourier ta bende su papurèshinan. “E hendenan di Rincon no ta maha mashá ku eiskrim, nan ta preferá di gasta e sinku dòler ei na dos serbes.”

Pourier ta disfrutá di e kòmbersashonnan kòrtiku ku e tin ku su klientenan. Danki na su eksperiensia den casino e sa masha bon kon pa laga hende sinti nan mes kómodo. “Pero den casino bo ta bende ilushon, hopi biaha e klientenan ta bai kas man bashí. Aki mi ta duna algu tangibel, esei ta hasi e trabou agradabel. Mi ta dushi sintá bou di palu, e klientenan tambe. No ta nada ekstraordinario. Simplemente mi ta laga e hendenan eksperiensiá kon Rincon ta.”

Kiko Rincon ta nifiká pa abo?

“Rincon ta kaminda m’a nase. Antes bo por a haña mi henter dia den Kralendijk. Awor ku mi ta bèk na Boneiru, kasi mi n’ sa bai ei, mi n’ tin e nesesidat. Ta algu masha aparte, pero aki bo ta nase ku un sentido outomátiko di orguyo. Semper bo ta konsiente di ku Rincon tabata e promé sitio habitá di Boneiru. Antes Rincon tabata hiba delantera den tur kos. Por lo demas, Rincon no a kambia masha den e último 50 aña.”

Pues realmente bo ta sinti bo un rinconero?

“Mi ta un rinconero.”

“Brutalmente dushi” e sabornan tropikal di John’s su eiskrim trahá na kas ta.

Bo tin un konseho pa hende na Boneiru ku tambe ke kuminsá ku un propio negoshi?

“Hasié! Nos ta ta asina reservá na Boneiru, pensando ku ainda nos mester traha pa otro hende. Ounke e isla a kambia sí. Nos ta mira ehèmpel di hende emprendedor ku ta establesé nan mes aki: latino, chines, etc. Lastu ei m’a mira un mucha hòmber hulandes europeo riba un trapi ta laba bentana den Kaya Grandi. M’a pensa e ora ei: dikon e muchanan hòmber di aki no ta hasi esei? Tur hende por kumpra un trapi i limpia. Si nan warda muchu, e hendenan mas asertivo di otro kaminda lo hasié.”

Ku soño pa futuro bo mes tin ainda?

“Mi tin un ratu kaba ta purba trese e generashon di edat haltu di aki den moveshon, pero e hendenan ta kabesura. Entretantu Boneiru tin mas ku 25.000 habitante, pero mi no ta logra sera ni un onsena pa hunga futbòl. Mientras ku moveshon ta asina bon p’abo!”

Pourier tin un gran pashon pa müzik tambe. Henter dia salsa ta zona duru for di e kasita ros. Na hulanda el a toka komo deejay na diferente fiesta latino. “Aki mi no konosé e gremio masha, pero mi tin gana di ta okupá ku müzik den anochi. Despues di 7’or di anochi mi n’ tin masha pa hasi!”