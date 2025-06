Barionan pober ta keda den problema añ’aden, añ’afó (3) Fleur de Marie: E úniko bario ku a drecha

Bou di e título di: ‘Barionan pober ta keda den problema añ’aden, añ’afó‘, Ret Karibense ta dediká atenshon na desaroyo di e barionan pober na Kòrsou. E intenshon ta pa ilustrá kiko a kambia a traves di añanan pa e barionan marginalisá akí. Na e okashon akí nos rekorido ta hiba nos na e bario di Fleur de Marie, ‘e úniko bario ku a drecha’.

Último diessinku aña nada no a drecha pa e barionan di riesgo ku a señalá varios aña pasá. En realidat e barionan marginá no a bai dilanti. Tin varios bario na Kòrsou, kaminda ku nada no a kambia. E úniko diferensia ta ku tempu a pasa. Esaki por konkluí for di deklarashonnan skèrpi di Jeanette Juliet-Pablo, ku Ret Karibense a entrevistá komo presidente di Unidat di Bario, ku e aña akí a kumpli 30 aña.

Jeanette Juliet-Pablo. Portrètnan: Dulce Koopman

Juliet-Pablo ta un trahadó sosial penshoná, spesialisá den trabou pa edifikashon di komunidat (opbouwwerker). El a traha den añanan 80 bai ariba pa gobièrnu di Kòrsou i den su tempu liber e ta yuda den bario.

Stroop i Valpoort

Rònt di aña 1994, Pasito Stroop i Kenneth Valpoort, ku tabata aktivo den Bario i Sentro di Bario di Wishi/Marchena, a inisiá Unidat di Bario. Nan a skohe despues pa no keda funshoná solamente den nan sentro, sino pa amplia nan aktividatnan, pasobra e problemanan den bario a bira hopi kompleho. Juliet-Pablo: “Despues di un par di luna, mi tambe a forma parti di e organisashon. No ku mi tabata aktivo den bario, pero mi tabata trahadó sosial.”

A forma un grupo di diesdos persona, den representashon di organisashon i profeshonalnan. Na 1995, esei a bira e Asosashon Unidat di Bario Kòrsou. Kasi tur organisashon di bario ku tabata eksistí kaba, a bira parti di e Unidat. Dies aña despues, Unidat di Bario a konosé e punto di mas haltu den su miembresia, ku kasi 70 komishon i organisashon ku tabata aktivo. Kiko tabata e situashon na e momentu ei?

Ora ku Unidat di Bario a lanta, Kòrsou tabata konfrontá problema grandi ku kriminalidat. Esaki tabata un di e motibunan dikon Unidat di Bario a haña derecho di eksistensia. Segun tempu a pasa, a surgi tambe e rekonosementu di gobièrnu.

AUDIO Jeanette Juliet-Pablo (1)

For di ora ku Unidat di Bario a lanta, tabatin hopi deterioro den e barionan. Gobièrnu mes a traha un rapòrt yamá: “Oumento di partisipashon.” Tabata un proyekto di Dienst Sociale Zaken, den kua nan tabatin e plan pa amplia yudansa den bario.

Pero tabata te ora ku fondonan di AMFO i USONA a bira disponibel, ku pa di promé biaha kier a hasi algu konkreto pa e barionan den nesesidat. Banda di e echo ku Reda Sosial a drecha Sint Jago, el a hasi algun trabou na Soto, i tambe den Wishi/Marchena.

A traha algun kas i Reda Sosial a traha hopi riba formashon di gruponan di enfoke den bario i drechamentu di skolnan. Pero drechamentu integral di un bario, no a tuma lugá – ku eksepshon di Fleur de Marie.

AUDIO Jeanette Juliet-Pablo (2)

Post-kuido

Juliet-Pablo ta splika ku e problema serio ku a konstatá despues di a atende ku Fleur de Marie, ta e post kuido. “Kuido i post-kuido ta kos ku nos no ta hasi bon. Mester inkluí infrastruktura i asuntunan sosial den e presupuesto di gobièrnu. E grupo di atenshon ku nos ta atendé kuné awe, mester di coaching i guia te na final di nan bida. Prinsipalmente si ta trata di hendenan ku nan sirkunstansianan di bida no ta fásil.”

Meskos ta konta pa e bario di Sint Jago. Despues ku Reda Sosial a duna atenshon na e bario akí, e organisashonnan a rebibá. “Pero tòg awe, bo ta mira e deterioro atrobe,” Juliet- Pablo ta lamentá. Tin envehesimentu i mantenshon di e kasnan a bai atras; migrantenan ta drenta den e bibiendanan di tal forma ku lamentablemente e bario ta bolbe kai den deterioro.

Un paseo di Ret Karibense atardi lat den un parti di Fleur de Marie, ta mustra trankilidat, kayanan limpi i vários habitante prosedente di eksterior. E parti pafó di e kasnan, no ta mustra di ta den mal kondishon, na promé bista.

Kon e situashon ta awe?

E problemanan den bario práktikamente a keda mesun kos. Entretantu e kondishonnan di bida ta diferente i por konkluí ku e pobresa a haña un otro kara. Pero e situashon no ta ménos preokupante.

AUDIO Jeanette Juliet-Pablo (3)

Pobresa ta difísil pa kombatí

Den su 30 aña di eksistensia Unidat di Bario a dediká hopi atenshon na pobresa den bario. E konklushon ta, ku e problemátika ta demasiado grandi i difísil pa solushoná. Mester kap e problema na pidapida, pa atendé kuné. “Tambe mester realisá ku no por kita pobresa kompletamente,” segun e presidente di Unidat di Bario.

AUDIO Jeanette Juliet-Pablo (4)

Kiko mester hasi?

Mester eliminá e pensamentu eróneo ku bario ta di hende marginá so. “Bario ta di nos tur. E manera ku nos ta traha e barionan mester integrá nan i laga e kosnan kana huntu.” Juliet-Pablo: “Si ta ami tin ku bisa: mester saka e plannan for di lachi, plannan ku nos tur a partisipá den dje. Ta hopi esfuerso di habitante, organisashonnan gubernamental i no- gubernamental. Mester stòf nan, adaptá nan, i implementá nan.”