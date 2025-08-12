6ISLANDSZine ta kompartí konosementu tokante dekolonisashon pa tur seis isla karibense di Reino

Shete aña pasá e arubano Ichmarah Kock i e kurasoleño Alexine Gabriela a lanta 6 ISLANDS Zine. E ‘zine’ (pronunsiá: zin) ta para pa e seis islanan di e Reino Hulandes. Kontinuamente e zine ta dirigí riba ‘dekolonisashon’ di sierto áreanan, i pa trese bèk i kompartí konosementu i kuentanan outéntiko di miembronan di komunidatnan karibense. Ta hasi un yamada, i tur hende por aportá.

Esaki ta duna un mosaiko sorprendente di estilo i koló; di pintura i poesia, te análisis i kuenta. Tambe por skirbi den kualke idioma ku ta pas ku e área karibense. E promé zine tabata riba Idioma, siguí pa zines ku e temanan: Seksualidat, Dekolonisashon i Mito.

‘Nos a sinti un gran nesesidat di algu pa nos’

Fundadó Kock: “E idea pa un zine a surgi serka nos pasobra Alexine i ami tabata traha komo boluntario na Black Archives. Esakinan ta hopi orientá riba Sürnam. Nos a sinti un gran nesesidat di algu pa nos – e komunidatnan di e seis islanan: un luga propio.”

“For di mi estudio di Arte i Historia di Arkitektura mi tabata envolví kaba ku e islanan i ku dekolonisashon. Ya mi tabata eksperimentá kaba ku zines riba e tópikonan akí ‘just for fun’. Pero Alexine i ami ker a drenta den kontakto direkto tambe ku e hendenan, organisando eventonan, anochi di pelíkula i tayer tokante trahamentu di zines. Hopi lihé Danick Trouwloon tambe a bini aserka, e tambe ta di Kòrsou.”

Kiko ta un zine?

“Zines a bira posibel ora mashin pa kopia a subi merkado. Hende por a skirbi nan pensamentunan òf mensahe riba un A4, kopia esei, dobl’é den un buki i repartí esei. Ta un manera barata i aksesibel pa bo mes distribuí. Mi master riba Historia di Arkitektura a trata historiografia di e arkitektura di e seis islanan. Eiden tabata dokumentá kasnan di kunuku (òf: kasnan di palu di maishi) masha tiki mes, ta prinsipalmente e kasnan grandi (òf: lanthùisnan, kasnan di shon) ta loke tabata skirbi riba dje.”

Kock: “Mi a deskubrí ku tabata traha e kasnan di kunuku, riba bientu. Asina nan tabata fresku semper. Awendia ta traha kas di moda ku por pone airco aden, ku ta pone e planeta keinta mas, ku tur e konsekuensianan ku esei tin. Na Aruba no tabata traha e kasnan di kunuku paralelo na e kaya tampoko (en realidat e kasnan ei tabata tei promé ku e kayanan a bini), pa bientu por a drenta i e huma di kushina por a sali.”

Propio kuenta i konosementu

“Esei ta ‘generational knowledge’ (konosementu generashonal), ku esun generashon tabata pasa pa e otro. Esei tabata un di e motibunan pa ami, pa bai traha zines: pa kompartí nos mes kuentanan i konosementu tokante idioma, religion, nos maneranan di pensa i aktua.

Un tema ku ta bini dilanti hopi biaha den e zines, sin importá e tópiko, ta salú mental. Dikon?

“Nunka sa papia tokante salú mental na Aruba, esei ta un tabú. Pero nos ta ripará ku kuminsá un bida nobo na Hulanda komo estudiante, laga tur kos lòs i kuminsá di nobo, i adaptá bo mes, por ta basta troumatisante. Trahamentu di zines por wul kos i lòsnan. Asina ei tabatin un enkuentro tokante tene rou, un oportunidat pa kompartí historianan. Historianan hopi intenso a bini afó.”

“For di e dia ei nos ta bisa semper adelantá ku trahamentu di un zine, òf kòmbersá tokante sierto tópiko, por sakudí i lòs masha hopi kos. E ora ei ta bon pa buska sosten pa yuda prosesá. Nos ta trahadó di zine – no asistente sosial-sikológiko.” Kock ta mira ku ta eksistí hopi koherensia i áreanan komun entre tópikonan manera dekolonisashon, salú mental, seksualidat i tambe religion. “Tur kos tin di aber ku otro. Por ehèmpel: hende muhé mester presentá nan mes komo bírgen, for di religion kristian. I esei na su turno ta bini di e kolonisadónan.”

‘Attempting to decolonize my pussy’

“Asina tin un aporte den e di tres edishon tokante Práktikanan Dekolonial ku e título: ‘Attempting to decolonize my pussy’. Tur hende por manda nan aporte aden. Por ta hende ku formashon akadémiko òf nò. Pero nos no ke uso di idioma akadémiko den e zines. Nos no ta konta e kantidat di lektor tampoko.”

E públiko lektor ta bini di e diaspora na Hulanda, pero tambe di hendenan riba e seis islanan, según Kock. “En realidat ta trata di tur hende ku ta sinti un relashon ku e islanan. Tin hende for di e komunidat hindú den Suráfrika, ku ta sinti nan mes konektá ku e islanan, pa motibu di e kumindanan. I chines, pasobra tabatin hopi obrero kontratá riba e islanan.” Kock ta paketando, durante di e kòmbersashon akí. E ta bai biba na Aruba atrobe.

Kiko esei ta nifika pa e futuro di e zines?

Kock: “E promé aña lo mi kontené mi mes i lo mi bai aklimatisá. Despues sí lo mi ke bai organisá eventonan relatá na Aruba. Mi ta bai traha na e biblioteka di Aruba. Mi gusta esei. Antes e biblioteka tabata mi di dos hogar kaba.”

Por lesa mas di 6 ISLANDS Zine riba www.6islandszine.com. Ei por bestèl e edishonnan ku a sali tambe. Riba https://archive.org/details/@6islands por lesanan grátis.

Potrèt ariba (drpd): Ichmarah Kock, Alexine Gabriela i Danick Trouwloon.