Teatro Intertaktivo ta stimulá alumnonan spesial

Teatro interaktivo por kontribuí konsiderablemente na desaroyo di prinsipalmente muchanan ku limitashon mental i físiko. Por nota ku e muchanan ta bira mas espontáneo. Esaki ta loke ku e organisadónan di Teatro Interaktivo pa Mucha, ta konkluí despues di algun presentashon na Kòrsou.

E presentashonnan a tuma lugá na Teatro Habaai i tabata spesialmente pa muchanan di enseñansa spesial. E aktornan di Elisa Academy, den koperashon ku Stichting Gilat di Hulanda, i tambe Totolika, a pèrkurá pa presentá un kuenta yen di fantasia, den kua e muchanan por partisipá aktivamente i tambe imaginá nan mes den un mundu di fantasia. Na final e partisipantenan a risibí un ‘diploma’ di aktuashon.

Ret Karibense tabata presente ora ku e vários bùsnan yen di mucha a yega Teatro Habaai ku hopi entusiasmo i alegria. Promé ku e teatro interaktivo a kuminsá, nos a puntra Bas Bosh di Stichting Gilat, kiko e teatro ta enserá.

Kiko e benefisio ta, pa mucha di enseñansa spesial partisipá na teatro interaktivo pa mucha, ta loke nos a puntra Bosh tambe.

Dosente Carine Jansen di Skol Spesial Soeur Hedwig School, ta impreshoná ku Teatro Interaktivo. Músika ta stimulá e mucha ku limitashon mental i esaki a keda probá. Su skol lo sigi apliká e método akí, pa motivá e alumnonan.

Meta di Teatro Interaktivo pa Mucha ta, pa laga muchanan den enseñansa spesial eksperensiá teatro, kaminda entre otro bo por relahá. Na final di e aña akí un otro grupo di 300 mucha tambe lo haña oportunidat pa partisipá.

