Di but skibí na man, pa solushonnan kreativo: trabou di polis na Boneiru

Dies agente polisial hulandes a yega Boneiru den febrüari pa resforsá e kuerpo polisial lokal temporalmente. Pa motibu di un falta grandi di personal, e preshon di trabou tabata enorme. Pa e agentenan di Hulanda esaki ta nifiká un kambio konsiderabel: di siudatnan grandi ku sistemanan digital, pa un warda di polis chikitu, kaminda hopi biaha ta via kontaktonan personal ta yega na informashon, ta skirbi but na man ainda, i bo ta topa ku e sospechoso di ayera den supermerkado awe.

E amabilidat di e poblashon ta algu ku Steve Louiws (38), ku normalmente ta traha den asistensia di emergensia na Amsterdam, a nota mas tantu. “Aki hende ta yama bo danki despues ku bo a duna nan un but. Esei sí ta otro na Amsterdam.”

Raman Shah (31), ku normalmente ta traha den investigashon na Den Haag, e kolegialidat tabata un eye-opener. “Sin totobiá koleganan di otro departamentu ta bisti un ünifòrm pa yuda. Ku esei bo ta demonstrá: esaki no ta mi problema, sino nos problema. Na Hulanda bo sa sigur ku un hende ta bin relevá bo. Aki e tim ta asina chikitu tin biaha, ku ora bo baha warda kasi no tin otro hende. E sentido di responsabilidat ei tabata nobo pa ami.”

Preshon di trabou promé ku e interkambio

E kuerpo polisial na Boneiru a hañ’é ku hopi salida di personal e verano tras di lomba pa motibu di detenshonnan bou di polis, hendenan ku a baha ku penshun i otronan ku a bai for di e isla. Pa esunnan ku a keda atras, esei a nifiká wardanan ekstremadamente largu. “Tabatin biaha ku nos a kore un warda di atardi i unu di anochi tras di otro, diesseis ora. Despues di esei mi no tabatin energia mas pa mi famia,” Suandy Pieters (27), ku tin shete aña ta traha na polis di Boneiru, ta konta.

Su kolega Stefany Sebastiana (28), ku a nase na Santo Domingo i a krese na Kòrsou, ta rekonosé esei. “Mi resistensia a baha, i na kas mi tabata drumi so, pa mi tabata por ku e siguiente warda.” Tin biaha tabatin un patruya so riba kaya, mientras ku dos yamada tabata drenta pareu. “E ora ei bo ta determiná huntu kiko tin prioridat i bo ta hasi loke bo por,” Pieters ta indiká

Diferensianan kultural

Un berdadero ‘shòk kultural’ a keda afó. Louiws a yega di traha anteriormente den e region, i Shah a mira hopi similaridat entre e kultura antiano i su desendensia kurdo. “Por ehèmpel riba tereno di famia i rèspet.”

Tòg tabatin momentunan grasioso tambe, pa motibu di diferensianan chikitu den kultura. “Durante un entrenamentu online, promé ku nos yegada, un lider di proyekto na Hulanda tabata sintá riba un mesa, i nos koleganan na Boneiru no por a komprondé e kos ei” Shah ta konta. “Na final nan a bisa: ‘Ta kon bo por sinta riba un mesa? Mesa no ta pa sinta ariba, kosnan chikitu ku bo tin ku tene kuenta kuné sí.”

Aktua i yuda

E mèldunan na Boneiru parse esunnan na Hulanda, pero e atendementu ta otro sí, segun e agentenan hulandes europeo. “Na Hulanda nos ta referí mas lihé na otro instansianan i nos ta mas pragmátiko. Aki realmente bo mester intermediá,” Louiws ta bisa. Asina a drenta un denunsiá di un hende ku a sinti su mes estafá na kompra di un outo. “Kasi nunka algu asina ta pasa na Hulanda,” e ta splika.

Shah tambe a hañ’é ku un denunsia ku hamas el a yega di mira: un aksidente di tráfiko ku un buriku. “Pero por lo demas ta trata di e mesun tipo di insidentenan. E diferensia ta sinta den kon komprometé bo ta. Na Hulanda bo ta parti but, i ta kla. Aki e koleganan ta wak kon nan por yuda un hende mas aleu. Bo ta un agente ku ta aktua i yuda.”

E aktitut ei ta resultado di e falta di provishon tambe, Pieters ta splika. “Na Hulanda un hende tin un alternativa semper, manera transporte públiko. Aki nò. Pues, bo ta wak si por bin buska un hende. Bo ta hasi e situashon práktiko pa ambos partido.”

Un otro gran diferensia ta e suministro di informashon. “Na Hulanda bo tin un sistema riba bo telefòn i bo por buska tur kos. Aki bo mester bèl o mèldu. Ketubai nos ta skirbi but na man, pa despues hinka nan den sistema na ofisina,” Pieters ta konta.

Louiws ta bisa aserka ku e mester a kambia spit. “Atami ta yega ofisina sin a puntra pa datonan personal, pasobra na Hulanda bo ta mira eseinan outomátikamente den e sistema.”

Suandy i Steve. Pòrtrèt KPCN

Traha komo polis riba un isla chikitu

Traha komo polis riba un isla chikitu ta nifiká ku hopi biaha bo ta topa atrobe ku e hendenan. “Tur hende sa ku bo ta polis, tambe ora bo no ta riba trabou. Tin biaha e hendenan ta pidi bo pa yudansa e ora ei. Esei ta parti di e trabou, i mi a skohe konsientemente pa esei,” Pieters ta bisa.

Tin biaha hustamente e ret personal ta hasi un investigashon mas fásil. Sebastiana: “Bo konosé e hendenan, i p’esei bo ta haña informashon mas lihé.”

Louiws a mira esei den un kaso ku un vídio vago di un sospechoso. “Na Hulanda lo a dura simannan pa bo sa ta ken, via kolega, retnan nashonal i medionan di komunikashon. Aki nos a puntra rònt, i e mesun dia nos tabata pará dilanti porta di kas di e sospechoso. Tabata bunita pa mira esei.”

Trabou polisial mas humano

E koleganan hulandes europeo i esunnan boneriano a siña hopi di otro. Sebastiana: “Mi buddy Raman a mustra kon bo por atendé denunsia di forma mas práktiko, tantu riba kaya komo ku e atministrashon.”

Pieters a apresiá e enfoke riba solushon di su koleganan hulandes europeo. “Hopi biaha mi a puntra: ‘Kon boso ta hasi esei na Hulanda?’ I realmente mi hulandes a bai dilanti.”

Shah tabata impreshoná ku prinsipalmente e kreatividat na Boneiru. “Na Hulanda bo ta lihé pa wak kiko por segun lei. Aki ta intermediá mas tantu via un miembro di famia. Ta mustra e hendenan riba nan propio responsabilidat.”

E manera ku siudadanonan ta reakshoná riba polis tambe a sorprendé e hulandesnan eiropeo. “E hendenan ta yama danki i ta mustra rèspèt,” Shah ta bisa. Louiws ta kompletá: “Na Hulanda e hendenan ta buska konfrontashon mas lihé. Ainda mi no a eksperiensiá esei aki.”

Segun Pieters esei ta pas den e mentalidat boneriano. “Nos ta un isla trankilo. Mayoria hende ta relahá. Ounke esei ta dependé tambe di kon abo komo polis ta aserká un hende.”

Traha huntu ku koleganan hulandes

Den kuminsamentu Sebastiana i Pieters tabata eséptiko en konekshon ku e binida di e hulandesnan europeo. “Koleganan anterior no tabata habrí pa e kultura i manera di traha. E kos ei tabata laf. Pero e grupo akí tabata relamente otro,” Sebastiana ta bisa.

Pieters tambe tabatin su dudanan. “Mi mester a pens’é un ratu, pero despues di e promé kòmbersashon na telefòn ku Steve, mi tabatin un bon sintimentu.” Konfiansa mutuo a resultá di ta krusial: “Bo mester di otro, pasobra ta huntu bo ta pará riba kaya.”

Sa tin poko resistensia bou di e siudadanonan. “Tin biaha nan tin e aktitut di: kiko e hulandes europeo akí ta kere ku e por bin bisa mi?”, Pieters ta konta. “Pero ora bira kla ku e agentenan tei pa yuda, i ku nan ta papia un tiki papiamentu, esei ta disparsé lihé”, Sebastiana ta añadí.

Despedida i mensahe pa e grupo nobo

Despues di shete luna, e kolaborashon ta yegando su final. “En realidat, mi no ke pa nan bai,” Pieters ta bisa. “Traha ku un otro kultura tabata un reto, pero tambe bon pa mi desaroyo.” Sebastiana ta konfirmá esaki: “Lo mi sinti falta di mi buddy. Tabata edukativo pa mira formanan nobo di traha.”

Pa Louiws e eksperiensia tabata inolvidabel. “Tantu den bida privá komo na trabou. Lo mi sinti falta di e ambiente relahá. Na Hulanda tur kos ta mas hanshá.” Shah lo bai Den Haag ku su eksperiensia. “Kaminda tin un komunidat antiano tambe. Awor bo ta komprondé otro mihó.”

Hariendo Pieters ta añadí: “I awor nan konosé tur palabra malu tambe. Pues, si nan tende algu: detenshon mesora!” Nan mensahe pa e siguiente grupo for di Hulanda ta kla: “Bini ku un aktitut habrí, i siña konosé e kultura.”