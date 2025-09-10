Di limitashon pa profeshon: Hendenan siegu i visualmente limitá ta haña kurso di masashi

Hende ku limitashon visual na Boneiru, Kòrsou i Aruba tin e oportunidat pa forma nan mes komo masahista profeshonal. E entrenamentunan ta forma parti di e inisiativa Blindenmassage (Masashi di Siegunan), ku ta konsiderá e takto eksepshonal di e grupo di enfoke. “Si bo no por mira, bo ta siña fula na un manera ku ta bai muchu mas leu ku téknika so,” entrenadó i fundadó Paul Vrenken ta bisa. “Esei ta hasi hende ku limitashon visual sumamente adekuá pa e fishi di masahista.”
E posibilidatnan pa hende ku limitashon visual sigui kurso òf ehersé un profeshon ku ta pas ku nan sirkunstansia ta tiki riba e islanan. Mientras ku tin hopi kos ku sí nan por. Esei ta e punto di salida di e kurso. Paul Vrenken, fundadó di Blindenmassage, ta konta: “Kon tiki nan por mira presisamente, no ta interesá mi asina tantu. Semper mi ta puntra mesora: kiko sí bo por?” T’ asina ku hende ku limitashon visual por hopi a base di takto, por ehèmpel – loke ta ideal pa e fishi di masahista. “Dia mi mes a kuminsá ku mi formashon pa masahista deportivo, mi tabata funshoná hopi for di mi mente. E hendenan akí ta sinti muchu mihó.”
Kurso úniko
For di 2000 Vrenken ta desaroyá su mes riba tereno di masashi i yoga. Pa kasualidat el a bin den kontakto ku personanan ku limitashon visual, pa ken e ta esforsá su mes ku hopi pashon. Spesialmente dirigí riba hende ku limitashon visual, el a desaroyá un kurso profeshonal, ku ta rekonosé na Hulanda na e Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO, Registro Sentral pa Formashon Profeshonal Kòrtiku). E kurso úniko akí ta un trayekto intensivo dirigí riba práktika, ku ta desaroyá abilidatnan i konfiansa propio serka e personanan siegu i ku limitashon visual, pa nan por partisipá mihó riba merkado laboral. “Hendenan ku limitashon visual no por bira shofùr, piloto òf sekretaria,” e ta motivá su enfoke, “pero sí masahista.”
E último añanan Vrenken a trese Blindenmassage pa e islanan, den kolaborashon ku e fisioterapeuta i entrenadó bibá na Kòrsou Rob van Wageningen. Den 2022 nan a duna un kurso na Kòrsou pa di promé biaha, Boneiru a sigui den 2024 i luna pasá a toka turno na Aruba: ei ocho di e nuebe partisipantenan ku un limitashon visual a gradua pa e èksamen práktiko pa masashi di stul. Shete di nuebe a gradua pa e módulonan di masashi klásiko, deportivo, i pa relahá.
Durante e trayekto riba e islanan Vrenken, kende tin algun aña ta biba na Spaña, ta hasi hopi na spañó tambe pa partisipantenan latinoamerikano òf hendenan pa ken spañó ta mas fásil ku hulandes. “Mi ta hopi agradesido pa e oportunidat akí, i pa e adaptibilidat di e dosentenan,” un kursista kolombiano ta partisipá despues di un kurso na Boneiru.
Paul Vrenken durante e kurso na Boneiru. Potrèt: ZW-groep
‘Mi ta wak bo despues’
Na prome instansia e mester a kustumá ku e grupo di siegu i personanan ku limitashon visual, pa e por a traha ku nan, Vrenken ta atmití. “Bo no ta realisá bo mes kuantu biaha realmente bo ta bisa kosnan manera: ‘mi ta wak bo despues’ òf ‘mi no ta mira un solushon’. Entretantu m’a bira mas relahá ku eseinan.”
E kontenido di e kurso ta eksiguí sierto adaptashonnan sí, kompará ku e kurso regular di masashi. “Mi kursistanan no por bira lesa algu lihé – nan mester memorisá tur kos di e lèsnan. P’esei m’a inkorporá algu di teoria, pa tòg nan por kai bèk riba e material,” e ta konta. Asina e partisipantenan ta haña tur konosementu teorétiko nesesario. “E anatomia i e grepnan bo ta siña mas bien den práktika, sintiendo ora apliká nan riba bo, i eksperiensiando nan.”
Profeshon práktiko
Por lo demas mester praktiká hopi. “Dunamentu di masashi ta realmente un profeshon práktiko,” según Vrenken. “Ora bo saka bo reibewis bo n’ por kore outo mesora perfektamente bon tampoko.” P’esei e diploma di Blindenmassage ta djis un komienso tambe. Sí e ta optimista ku esaki ta brinda e partisipantenan bunita oportunidatnan nobo.
“Un di e partisipantenan na e kurso na Boneiru ta traha ainda na un botika, pero komo ku su bista ta bayendo mas i mas atras, lo e tin ku stòp ku esei pronto,” Vrenken ta konta. “Afortunadamente e tin talento pa e fishi, i asta tin un salon di masashi ku a aserk’é kaba, pa e bai traha serka nan.”
Kolaborashon
Vrenken a organisá e trayekto na Aruba den kolaborashon ku e Fundacion Arubano di esnan Visualmente Incapacita (FAVI). E mes a duna e kurso, i dos masahista femenino di e isla, Rossiel Colmenares i Jenny Ras, a assistié – di forma totalmente boluntario – pa hasi e kurso un éksito.
Banda di masashi di stul e nuebe partisipantenan a siña duna masashi klásiko, deportivo i pa relahá. Durante e èksamen práktiko tabatin diferente salon di masashi i fisioterapeuta presente pa evaluá e abilidatnan ku e partisipantenan a atkerí. Despues di e èksamen nan por ofresé nan servisionan profeshonal na evenemento-, kompania- i resortnan, òf nan lo por kuminsá ku nan mes studio.
E trayekto
Banda di e dianan di lès, ta dediká atenshon na relahamentu físiko i mental tambe, durante e kurso. Asina e kursistanan na Aruba a sigui un lès di yoga riba playa, a praktiká deporte huntu, i tabatin tempu pa eksperiensiá e naturalesa di e isla. E entrega di diploma riba djasabra tabata e klousura festivo di e trayekto edukativo. Finalmente ocho di e nuebe kursistanan pa masashi di stul a gradua, i shete di nuebe pa entre otro wellness-massage.
Vrenken ta mira positivamente bèk riba e trayekto. “Tabata mashá bunita pa mira kon e solidaridat den e grupo a krese durante e kurso: e ambiente i e kolaborashon tabata eksepshonalmente bon,” e ta konta. “Tabata asina spesial kon tur hende a habri nan mes i tabatin e kurashi pa ta vulnerabel, i kon un i tur a sostené otro. Mi ta agradesido pa e bunita trabou hasí, i e kolaborashon harmonioso ku tur e kolaboradónan di FAVI.”
Durante e entrega di e diplomanan bo por a sinti ku e kursista- i dosentenan a anda ku otro di forma intensivo i ku a surgi un laso ameno. Ta dirigí algun palabra personal na kada partisipante ora e ta risibí su diploma. Ku awa na wowo e organisadónan ta konta kon orguyoso nan ta di e partisipantenan.
Liza, un partisipante di Aruba, ta mira positivamente bèk riba e trayekto: “Mi ta asina agradesido ku awor mi a siña un kos ku kua ami tambe por aportá algu, pasobra realmente mi a siña un fishi den kua mi ta sinti mi mes forsa, i mi por esforsá mi pa e salú di otronan.”
Un grupo orguyoso durante e entrega di diploma na Boneiru. Potrèt: Deborah Bremmer
Mirada pa futuro
Vrenken tambe ta sinti su mes orguyoso i satisfecho, i ta mira pa dilanti pa un kontinuashon. “E plan di FAVI i Blindenmassage Nederland ta, pa otro aña rondó di e mesun dianan akí, bolbe duna un kurso di wellness i masashi na Aruba. Den esei lo profundisá mas den e materia, i lo trata formanan nobo di masashi. “Mi idea ta pa hasi e kurso akí disponibel pa esunnan ku ta aktivo komo masahista na Kòrsou i Boneiru, pa nan tambe por sigui desaroyá nan mes,” Vrenken ta indiká.