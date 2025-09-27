Mundo Nobo: Biba den un bario yen di kaya ku nòmber di opresor

Sra. Henriquez* tin kasi henter su bida ta biba na Mundu Nobo. Ta resientemente numa durante un charla el a haña sa ku e kayanan den su bisindario tabatin nòmber di direktornan di e West Indische Compagnie (WIC). “M’a spanta,” e ta konta. “Semper mi tabata orguyoso di mi kaya, pero di ripiente esei tabata sinti otro.”

Henriquez ta biba den Johan de Laetstraat. Despues di e charla el a bai investigá na kas i a deskubrí ku Johan de Laet tabata un di e fundadónan di WIC. “Anto e kaya promé ku esun di mi asta yama W.I. Compagniestraat. Tur kaminda den e bario bo ta mira nòmber di hendenan di e tempu ei.”

Potrètnan: Kim Hendriksen

Segun Jefka Alberto esei no ta kasualidat. E ta duna programa di orientashon kultural i ta usa e nòmbernan di kaya den Mundu Nobo komo ehèmpel. “Hopi biaha ta trata di e direktornan di WIC. Eseinan tabata hende envolví den sklabitut i eksplotashon di e islanan. En realidat bo ta glorifiká e opresornan asina.”

‘Mi no tabatin niun idea’

E deskubrimentu a dal sra. Henriquez duru. “Nunka nos a siña esaki na skol. Mi no ta kòrda niun lès riba e West Indische Compagnie. Ta durante e charla un lus a sende. M’a pensa: kon por ta, ku ta awor numa mi ta tende esaki?” Alberto ta mira esei mas biaha. “No ta kompartí e informashon akí aktivamente. I si tabata konta algu mes di esaki antes, tabata hopi biaha den sentido positivo: esakinan tabata gerente, hòmbernan di importansia – no ku nan tabata sklabisá hende i pone nan traha. Tabata keda ketu tokante e historia berdadero.”

Inkonsebibel na Hulanda

Alberto ta hasi un komparashon: “Imaginá bo, ku den un siudat hulandes kayanan di un bario lo a haña nòmber di ofisialnan nazi. Esei ta apsolutamente inkonsebibel. Tòg ta eksaktamente esei ta tumando lugá aki den Mundu Nobo: un bario kompleto ku ta ekshibí nòmber di personanan ku a oprimí Kòrsou.”

E situashon ta duna Henriquez un smak amargo. “Mi tabata orguyoso di mi bario. Pero awor mi sa ku e nòmber di mi kaya ta konektá na un persona ku tabata mantené sklabitut aktivo. E kos ei ta kibra algu den mi.”

Konsientisashon mas importante ku kambio

Kiko mester pasa ku e nòmbernan di kaya? Pa Henriquez esaki no ta un pregunta simpel. “En realidat nan no mester a usa e nòmbernan ei nunka,” e ta bisa. “Pero awor, despues di tantu aña, mi ta haña kambio fèrfelu. Ta masha hopi kaya, i nos a kustumbrá ku nan. Si un dia adaptá e nòmbernan, fantástiko, pero pa ami ta mas importante pa hende sa ta di unda e nòmbernan ei ta bini.”

Ku e diskushon tokante nòmber ta mas amplio, ta riparabel for di yamadanan anterior for di den komunidat. Asina aktivista Marlon Regales a boga dos aña pasá na Ret Karibense pa un nòmber no-kolonial pa Willemstad. Segun e, e kambio di nòmber mester a tuma lugá masha tempu kaba, i Kòrsou i su habitantenan mester disidí kiko nan ta pensa di símbolo, nòmber di kaya i ophetonan ku ta data di tempu kolonial.

Meskos ku na Mundu Nobo, no ta bai pa solamente un kambio práktiko, sino prinsipalmente pa e pregunta: ken òf kiko nos komo komunidat ke honra den nos paisahe urbano? Alberto tambe ta haña e kòmbersashon ei mas importante ku eliminashon inmediato di nòmber. “E pregunta no ta solamente: nos ta mantené e nòmbernan akí òf nò? E pregunta ta tambe: dikon nos a skohe un tempu pa honra nos opresornan, i ken sí nos ke honra den nos komunidat? Ta solamente despues ku nos hiba e kòmbersashon ei, nos por disidí si nos ta bai duna nos mes héroe- i historianan mas espasio den e bista di nos kayanan.”

Segun e, mester hiba e kòmbersashon ei di forma amplio, ku habitantenan, gobièrnu i organisashonnan sosial huntu. E meta no ta spesífikamente pa kore kambia tur nòmber, pero pa bira konsiente di kiko e nòmbernan ei ta nifiká, pa despues determiná konhuntamente ken òf kiko sí meresé luga den e paisahe urbano di Kòrsou.

Ken nos ke honra ku nos kayanan?

Te ku awor, kasi no tin konsientisashon riba e nòmbernan di kaya den Mundu Nobo. “En realidat, mi no a papia ku mi bisiñanan tokante esaki,” e ta indiká. “Kisas ta pasobra niun hende sa ta ken e hendenan ei tabata. Pero awor ku esaki ta konosí serka mi, mi ta pensa: ta algu ku sí nos mester papia di dje, por ehèmpel ora nos bini huntu atrobe pa un komementu den bario”

Alberto tambe ta haña ku no mester drumi enkuanto e kòmbersashon ei. E ta enfatisá ku esaki no ta un asuntu di habitante individual, pero di e komunidat kompleto: siudadano, gobièrnu, i organisashonnan sosial huntu. “Ta bai pa nos bira konsiente di e hecho, ku nos ta honrando nos opresornan. Ta despues di esei numa lo bo por disidí komo sosiedat ken òf kiko sí bo ke mira bèk den e bista di bo kayanan.”

Henriquez ta wak e bòrchi blou ku e nòmber di su kaya un biaha mas. “Semper mi a biba aki ku orguyo. Pero awor ku mi sa ken ta Johan de Laet, e sintimentu ta otro. Kisa a bira tempu pa nos bai skohe nos mes nòmbernan: nòmbernan ku realmente ta pas ku nos.”

*Sra. Henriquez ta un seudónimo. Su nomber ta konosí na redakshon