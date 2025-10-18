Tiner kurasoleño ta gana delaster un final di pingpong: “Mi ke bai hunga internashonalmente”

Mikhaela Boekhoudt, kende tin 14 aña di edat, a logra algu ku nunka ántes a tuma lugá na Kòrsou. Durante e kampeonato insular di pingpong 2025 el a gana kuater biaha riba un solo dia, den e kategorianan: hubenil, damas individual, damas dòbel i dòbel miksto. I tur esaki mientras ku ofisialmente ta bou di hubenil e ta kai.
Mikhaela ta zona humilde, ora e ta papia di su viktorianan. “Simplemente m’a mira tur loke tabata por. Mi a keda konsentrá i a duna tur ku tin,” e ta konta. Entretantu e tin seis aña ta hunga pingpong. Basta lihé, loke a kuminsá komo un pasatempu den famia – su tata i tawela tambe ta hunga pingpong – a krese bira algu mas grandi. “Mi gusta, e ta yuda mi konsentrá mihó tambe. Asta na skol mi tin algu na esei.”
Mikhaela Boekhoudt. Pòrtrètnan Famia Boekhoudt
Di hubenil pa adulto
Ku su diesdos aña ya Mikhaela a hunga kontra adulto. “Esei a bai bon, realmente, pues m’a sigui numa,” e ta bisa hariendo. Awor e ta derotá nan regularmente. E siguiente paso? “Hunga internashonalmente. Mi a bai Costa Rica pa partisipá na un kampo di entrenamentu, i otro aña mi ta spera di hunga na Panama tambe.”
Famia yen di deportista
Su tata Kevin Boekhoudt, kende ta su coach tambe, ta radiante di orguyo. “E ta hasi su máksimo esfuerso, kasi tur dia e ta entrená. Tin biaha sinku òf seis biaha pa siman,” e ta konta. “Mi tata – su tawela – ta su fanátiko di mas grandi. E ta hib’é tur kaminda, i e ta presente na kasi tur partido. Pingpong realmente ta kore den nos famia.”
Kevin ta haña e último simannan un “eksperiensia apart” pa e famia. “For di dia ku el a gana tur kos, e ta hañando hopi atenshon. E tin ku kustumbrá ku esei ainda. En realidat e ta preferá di ta den fondo.”
Soño pa futuro
Ounke Mikhaela su talento ta indiskutibel, su tata ta keda realístiko. “Mi ta spera ku e lo sigui disfrutá. Si e ke bira profeshonal, lo mi sosten’é shen por shento, pero skol tambe ta keda importante. E kos di mas bunita lo ta, si e por kombiná nan dos.”
Mikhaela mes tin su meta kla su dilanti: hunga profeshonalmente i representá Kòrsou internashonalmente. “Mi tin ku entrená hopi mas, i partisipá na mas torneo den eksterior,” e ta bisa desidido. “Pero mi ta kere ku por.”
Deporte ku meresé mas atenshon
Mikhaela a ripará ku pingpong no ta un deporte popular bou di e hóbennan na Kòrsou. “Esei ta lástima, pasobra e ora ei nos lo tabatin mas mucha pa hunga kontra dje.” Su tata ta spera ku e prestashonnan di su yu lo por trese kambio. “E deporte meresé mas sosten. Ku un tiki yudansa di spònser, i mas atenshon, hóben talento manera Mikhaela lo por sigui desaroyá. Tin asina tantu potensial riba e isla akí.”