Elvira Bonafacio ta skirbi e bukinan pa mucha ku el a sinti falta di dje

E sala ta hole te ku kané. “Telefònnan un banda,” e eskritora kurasoleño di buki pa mucha Elvira Bonafacio (41) ta bisa, hariendo. E ke pa mucha- i mayornan sinta huntu atrobe, pa skucha i konta. Hustamente esei ta e esensia di su buki pa mucha nobo ku ocho kuenta kòrtiku. “Ta bai pa famia. Wela i tawela ta sentral. E muchanan ta bini kas ku un problema, i huntu nan ta buska un solushon pa medio di un kuenta.” Na fin di kada kuenta tin un pregunta. “Pa e kòmbersashon kuminsá di forma natural. Mi ke pa famianan skuchaotro atrobe.”

‘M’a sinti falta di kuenta na papiamentu’

No ta semper Elvira a gusta lesa. “Na kas mi tabata lesa ku mi mama. Na biblioteka mi a haña Suske en Wiske, i de todo for di Hulanda. Na skol mester a lesa un buki pa siman. Esei a hasi lesamentu algu obligá i hopi biaha nada dushi. Ten di mi ten, kasi no tabatin kuenta na papiamentu,” e ta konta. Ta despues numa, ora el a deskubrí un biblioteka di skol ku bukinan realmente atraktivo, e goso pa lesa a bolbe. E eksperiensia ei ta motiv’é. “Mucha ta lesa mas fásil den nan idioma materno. Si bo no ta rekonosé bo mes den buki, bo ta laga para. P’esei mi ta skirbi na papiamentu. Mi ke pa mucha sinti nan mes apresiá.”

Di blachi pa buki

E promé kuenta a nase inesperadamente. Na 2016: “Durante e periodo di èksamen final, m’a disidí di tuma un sabbatical. M’a kue un blachi ku ta usa pa hasi anotashon di un studiante, i m’a kuminsá skirbi. Asina tur kos a kuminsá,” e ta konta. E tempu ei Elvira tabatin ocho aña kaba ta traha komo dosente di papiamentu. Den e añanan ku a sigui, el a kontinuá. “Mas i mas mi a tuma e skirbimentu na serio. Esaki ta mi mes obra ku awor realmente un editorial ta publiká.”

Skirbimentu pa mucha a resultá di ta algu úniko. “M’a pidi un outor femenino di buki pa mucha, ku tabata dosente di papiamentu tambe, pa yudansa. Bo mester tene e frasenan simpel, pero ku sufisiente desafio tambe, pa laga e vokabulario krese. Esei ta sigui ta un rompekabesa bunita.”

Kuenta ku ta hole Kòrsou

E kuentanan ta respirá e isla. “Mi ta hinka kustumbernan di nos grandinan den e buki. Kon nos ta biba, pegá ku famia. Kon nos ta prepará kuminda. Kiko bo ta hasi ora un hende ta malu. Tin algu aden di kreensia i superstishon tambe,” Elvira ta konta. E buki ta krese huntu ku e lesadó. “E promé kuenta tin mas o ménos 450 palabra, e último tin 2500. Asina un mucha por krese samsam ku e buki.”

Papiamentu i hulandes

E buki ta bilingue. “Asta mi tabata ke mas idioma, pero esei tabata muchu ambisioso. Papiamentu ta e base. Asina bo ta mustra: nos idioma ta konta.” Segun Elvira tin mas buki pa mucha awendia, kompará ku antes, pero ku ta keda difísil. “E gastunan di produkshon ta haltu. Bo mes paga òf pidi supsidio, ta tuma hopi tempu i energia. Banda di esei, nos mester hasi lesamentu mas atraktivo. Muchanan ta haña

sentenares di estímulo riba nan telefòn, mas ku den un buki. Tòg mi ta kere ku, usando ideanan kreativo, por logra ku famianan ta lesa atrobe.”

Su speransa

“Pa famianan hala mas serka di otro,” e ta bisa. “Pa mucha-, wela- i tawelanan lesa huntu i papia ku otro. Di e kosnan dushi i di e kosnan ménos dushi. Si un buki por trese esei, m’a logra mi meta.” E mes no a haña e promé kopia den man ainda: ta nèt e doshinan a yega e isla. Elvira ta sonreí. “Awe òf mañan porfin lo mi por mir’é di bèrdat.”