Caribbean Community ta yuda studiante sinti na kas: “Nos ke mustra ku bo no ta bo so pará”

Pa hopi hóben di e islanan studiamentu na Hulanda ta un gran aventura, pero a la bes un salto den loke ta deskonosí. Nan ta troka solo i laman pa un isla friu i shinishi, kaminda tur kos ta otro: e idioma, e kuminda, e enseñansa, i asta e manera ku hende ta anda ku otro. Tin ta yega sin famia òf amigu, i ta ripará e ora ei numa kon grandi e distansia te nan kas ta.

Sennon Kastaneer (40) konosé e sintimentu ei bonbon. Añanan largu el a traha den enseñansa na Kòrsou, i awor e ta un eksperto den sikologia di komportashon i un entrenadó na Albeda College na Rotterdam. Ei e ta esforsá su mes pa studiantenan karibeño ku ta purba haña nan lugá na Hulanda. “Tempu ku ami a bai studia na Hulanda, mi a haña guia di un hende ku tabata di e islanan e mes,” e ta konta. “Esei a hasi un mundu di diferensia p’ami. P’esei awor ami ke pasa esei pa otronan.”

Propio eksperiensia komo motibu

Ku su formashon den edukashon, i su propio eskperiensia komo studiante, Kastaneer sa kon grandi e kambio por ta. Ora el a muda pa Hulanda aña pasá, e ker a hasi algu ku e konosementu ei. Komo eksperto den sikologia di komportashon na Albeda College e ta yuda sigui duna forma na Caribbean Community, un inisiativa ofisial di e departamentu di Sosten na Studiante i Kalidat di Enseñansa.

E idea tabata eksistí pa un tempu kaba, pero Kastaneer i su koleganan a desaroy’é i ampli’é. E proyekto ta haña finansiamentu di e skol, i a krese for di e kompromiso di e tim i e studiantenan mes ku e tema. “Nos a nota ku hopi studiante karibeño ta haña nan konfrontá ku retonan adishonal,” e ta bisa. “Nos no ker a djis señalá ku un ke otro ta difísil, pero tambe nos ker a realmente hasi algu na esei.”

Konekshon i rekonosementu

Un tim di trahadónan sosial eskolar, guianan di trayekto i ekspertonan den sikologia di komportashon, tur ku afinidat ku e islanan, ta karga e community. Kastaneer a aserká e koleganan, ku aktualmente ta den e grupo di trabou, personalmente. “Tur hende a bisa sí mesora,” e ta konta. “Nos tur ta traha den e mesun departamentu, pero loke ta konektá nos ku otro ta e laso personal ku e islanan, i e sintimentu di ku nos por nifiká algu pa e studiantenan akí.”

E studiantenan ta bin resultá serka e community na diferente manera. Hopi biaha ta dosente- òf guianan ta referí nan, pero tambe tin hóben ta mèldu nan mes riba medionan sosial òf viavia. “Tin biaha nan ta tende di e enkuentronan di un kompañero di klas, i nan mes ta bini aserka e siguiente biaha,” Kastaneer ta konta.

Durante e promé enkuentronan e bandera di kada isla tabata kologá den e lokalidat. “E studiantenan a kuminsá bira radiante ora nan a mira nan bandera. E momento di rekonosementu ei ta hopi konmovedor,” e ta bisa. Mayoria biaha ta papia un meskla di hulandes, papiamentu i ingles “Esun ta preferá di papia ingles, e otro ta pasa di mes pa papiamentu,” e ta konta. “Ta hustamente esei ta duna konfiansa. E studiantenan ta sinti nan mes liber pa ta nan mes, sin importá e idioma.”

Un brùg entre dos mundu

Kastaneer sa di eksperiensia kon grandi e stap por ta. “M’a kere ku mi ta dominá e idioma bon, te ora mi a haña mi den un klas hulandes,” e ta konta hariendo. “Tur kos tabata bai hopi mas lihé ku loke mi tabata kustumbrá kuné. I, di ripiente bo mes tin ku regla tur kos: bibienda, kuminda, studiamentu. Esei ta pidi hopi di e hóbennan.”

Segun e, e Caribbean Community ta úniko, pasobra e ta e promé den enseñansa na nivel di MBO. “Na universidat- i HBO-nan tin mas ret pa studiantenan karibeño, pero nos studiantenan di MBO tambe tin e mesun gran nesesidat di e sosten ei.”

Forsa di orguyo

E enkuentronan ta pa rekonosementu i kresementu. Sa tin tópikonan práktiko, manera tratamentu ku sèn òf fihamentu di meta, otro biaha ta algu mas kreativo, manera müzik òf trahamentu di un visionboard. “Mayoria biaha nos ta kuminsá ku algu edukativo, i nos ta sera ku algu alegre,” Kastaneer ta konta.

“Nos kultura ta un forsa,” e ta bisa. “Mi ke pa e studiantenan sinti nan mes na kas, ta orguyoso di ken nan ta, i sigui krese for di e forsa ei. Finalmente esei ta aportá na nan éksito di estudio.” E inisiativa por a kuminsá chikitu – e impakto ta notabel kaba. “Tin studiante ku no ke ni bai kas, despues di un aktividat,” Kastaneer ta remarká hariendo. “Esei ta bisa sufisiente.”