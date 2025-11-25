Soraya Bousaid, entre tres mundu: Identidat, ambishon i 50 aña di independensia sürinameo

Riba djamars 25 di novèmber 2025, Sürnam ta selebrá e di 50 aniversario di su independensia for di Hulanda, tambe konosí komo ‘Srefidensi Dey’. Riba e dia akí, na 1975, Sürnam a bira un repúblika independiente después di mas ku 300 aña di dominashon kolonial. Dulce Koopman a bai kòmbersá, pa Ret Karibense, ku sürinameonan ku a establesé nan mes den e Reino Hulandes, hopi biaha ankrando nan mes ku raisnan profundo. Kon nan ta mira e fecha spesial akí? Kon nan ta mira nan país? Awe entrega 2: Soraya Bousaid (31).
Salí for di e kalor di Sürnam, formá na Hulanda i awor establesé na Kórsou: asina Soraya Bousaid (31) ta deskribí su ruta. El a nase na Sürnam i a studia Business Economics & Strategic Management na Universidat di Tilburg. E eskoho pa bai Hulanda tabata lógiko, e ta bisa: “E kalidat di enseñansa i e laso histöriko entre Sürnam i Hulanda a hunga un ròl grandi.”
Sin embargo, e traspaso di Sürnam pa Hulanda no tabata outomátiko. Den e promé aña e mester a kustumbrá ku e klima di Hulanda, un komunidat nobo i tambe e bida di studiante. Tòg el a sinti su mes na kas. “Ta na kas, pa mi no ta nifiká un sitio spesífiko; e ta un sintimentu ku bo mes ta krea.” E sintimentu ei el a haña primeramente na Hulanda i, for di 2023, na Kòrsou, kaminda e ta biba i traha awendia.
Bousaid ta traha den e sektor finansiero na Banko Sentral di Kòrsou i Sint Maarten. Tabata di spera ku el a skoge pa e sektor bankero. “Mi tata ta un eks-direktor di banko. Mi ta kere ku inkonsientemente su ehèmpel a inspirá mi.” E diferensianan di kultura di trabou entre Sürnam, Hulanda i Kòrsou, segun Bousaid, ta basá prinsipalmente riba kultura, pero hustamente e diversidat akí, e ta konsiderá komo e forsa: “Diferente punto di bista ta kondusí na mihó toma di desishon.”
Balornan sürinameo komo kompas
E balornan ku el a haña den su formashon na kas, ainda ta hunga un ròl diariamente. Rèspet, igualdat i harmonia, ta loke ku e ta konsiderá e pilánan di mas importante. “Na Sürnam tin hopi grupo étniko ku ta biba bon ku otro. Esei a siña mi pa respet¨´a otro, hasta ora ku nan ta diferente.”
“E mentalidat akí Bousaid ta rekonosé na Kòrsou tambe, kaminda ku union i solaridat ta hopi fuerte. E ta referí na e resiente wega di klasifikashon di Kòrsou pa Mundial di Fútbòl komo ehèmpel: “Un prueba perfekto di union.”
Pa medio di e Insituto Sürnam Diaspora Kòrsou, Bousaid ta purba pa duna su kontribushon na e laso entre Sürnam i paisnan karibense. “E inisiativa pa e instituto a surgi ora ku Sürnam a kuminsá traha riba fortalesamentu di e lasonan ku Kòrsou. Ku plaser mi ta duna mi kontribushon.”
50 independensia: orguyo í realismo
Selebrashon di 50 aña di independensia di Sürnam ta duna Bousaid sintimentu di orguyo, pero tambe motibu pa reflekshoná. “Nos ta un pais bendishoná, ku tera fertil , mineralnan i awor petroli. Esaki ta krea posibilidatnan enorme. Pero nos mester ta realista, i mira na unda nos ta pará i kua kondishon ta nesesario pa logra desaroyo duradero pa e pais.”
Mirando bèk riba historia, Bousaid ta puntra su mes, si kisas e independensia por a bai di un otro forma. “Kisas nos nashon hoben, ainda no tabata kompletamente kla. Tin ora mi ta pensa: Kon lo tabata, si promé ku independensia Sürnam tambe, meskos ku Kòrsou, a haña su propio statùs den Reino?”
Futuro
Tòg Bousaid ta mira posibilidat. Sektornan eksitoso, entre kua oro, aros i banana, ta prueba di e potensial di Sürnam i ku e desaroyonan di petroli i gas na 2028, Bousaid ta mira posibilidat, basta ku nan tuma luga na un manera duradero. “Futuro ta mustra prometedor, pero nos mester atend’é na un manera korekto, ku loke nos tin.”
Pa e futuro 50 añanan, Bousaid ta spera ku finalmente Sürnam lo usa su potensial kompletamente. “Nos a papia hopi riba esaki. A bira tempu pa hasié.
Ròl di hobennan i diaspora
E futuro ta den man di e hubentut, segun Bousaid. “Hobennan mester haña e abilidatnan pa partisipa den e mundu ku ta kambiando.” E ta enfatisá ku empresanan ekstranhero ku ta establesé na Surnam, tambe mester inkluí srinameonan i no solamente expats.
E diaspora tambe ta hunga un ròl. “E fenomeno di braindrain. Hobennan ke perspektiva. Tin un komunidat sürinameo grandi na Hulanda ku ta deseá pa nifiká algu pa e pais, pero mester tin klaridat riba desaroyo- i posibilidatnan .” Pa su mes, e no ta ekskluí nada. “Aktualmente mi ta biba na Kòrsou, pero mi no ta ekskluí e posibilidat pa riba un dia regresá Sürnam.Ta nos responsabilidat moral pa duna algu bèk.”
Bousaid ta konosí tambe ku e komunidat sürinameo na Kòrsou. E ta menshoná e Asosashon Surinameo JPF i tambe e Instituto Diaspora; e ta partisipá na aktividatnan ku nan ta organisá. Entre otro e ta purba kontribuí na inisiativanan ku ta dun’é e sintimentu ku di bèrdat e ta duna un kontribushon.
Bousaid lo ta presente na Sürnam, pa asistí na e festividatnan di e hubileo di e 50 aña di independensia di su pais natal. E ta bisa ku ta un akontesimentu históriko ku mester rekordá.