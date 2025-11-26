Biedjma Oedit: “Sürnam ta keda mi hogar, pero mi laso ku Aruba ta pa semper”

Riba djamars 25 di novèmber 2025, Sürnam a selebrá e di 50 aniversario di su independensia for di Hulanda, tambe konosí komo ‘Srefidensi Dey’. Riba e dia akí, na 1975, Sürnam a bira un repúblika independiente después di mas ku 300 aña di dominashon kolonial. Dulce Koopman a bai kòmbersá, pa Ret Karibense, ku sürinameonan ku a establesé nan mes den e Reino Hulandes, hopi biaha ankrando nan mes ku raisnan profundo. Kon nan ta mira e fecha spesial akí? Kon nan ta mira nan país? Awe entrega 3: Biedjma Oedit (59).

Pa Biedjma Oedit, nasé na Sürnam i bibá na Aruba pa mas ku trinta aña kaba, 50 aña di independensia di Sürnam ta algu spesial. A pesar ku Oedit a biba gran parti di su bida riba e ‘One Happy Island’, su kurason ta bati ainda den dos ritmo: esun arubano i esun sürinameo.

Oedit ta traha na un kompania grandi di seguro, Guardian, e ta papia papiamentu bon, pero e ta bisa enfátikamente: “Aruba ta mi di dos kas, pero Sürnam ta mi hogar. Semper.” Oedit tin un soño: “Mi ke biba seis luna na Surnam i seis luna na Aruba. E dos lugánan ei ta den mi kurason.”

Rekuerdo di 1975

Oedit a nase na Paramaribo riba 7 di mei 1965. Dia Sürnam a bira independiente, e tabatin dies aña, pero e ta kòrda kiko a pasa e dia ei. “Mi tata tabatin un pikòp, i nos tur tabata sintá patras,” e ta konta. “Nos a bai na e Plenchi di Independensia kaminda tabatin hopi hende, aktividat i kantamentu. Mi no por kòrda tur loke ku a pasa, pero e ambiente ku tabata reina, mi no a lubidá nunka.”

Oedit su famia a keda Sürnam, kontrali na hopi sürinameo ku a sali for di e pais, despues di e independensia. “Hopi miembro di mi famia a bai Hulanda. Pero mi tata tabatin su propio negoshi i e no ker a bai. El a keda, pues nos tambe a keda.”

E Revolushon

E speransa di 1975 no a dura largu. Na 1980, tempu ku Oedit tabatin dieseis aña, a surgi e revolushon militár. Oedit ta menshoná e bibamentu den stress: “Tabatin skarsedat di produkto.” Mi a para den fila pa un kilo di batata i un bòter di zeta, e kosnan ei bo no ta lubidá.”

Na 1986, Oedit a eksperiensiá e protesta di studiantenan di aserka, pasobra e enseñansa no tabata funshoná bon. “Polis tabata usa zuip pa atendé ku e protestanan. E situashon akí a hasi hopi impreshon riba Oedit. “Mi a pensa: un pais no por funshoná asinakí.”

Oportunidat nobo

Ora su ruman, un enfermera ku tabata traha na Aruba, a invit’é pa bai Aruba, Oedit a tuma e invitashon na serio. Na1992, ora e tabatin 25 aña, el a a tuma e desishon pa bandoná Sürnam.

“Mi a kaba skol sekundario, pero na Sürnam no tabatin trabou. Mi ruman tabata su só, leu for di famia. Mi a pensa: laga mi purba.”

Aruba a risibí Oedit bon, pero no tabata fásil

“Papiamentu mi a siña ‘the hard way’,” e ta bisa. “Bo mester a traha duru pa bira parti di e komunidat. Pero tikitiki mi a logra.” Na 1996, Oedit a naturalisá komo suidadano di Aruba. Sürnam ta keda den su kurason sí. “Mi sa ku e ta zona straño,” e ta bisa, ku un sonrisa.

“Pero mi ta spar pa bai Sürnam i no pa bai ‘shop’ na Miami.” E ta bisa ku ta ‘un sensashon inkreibel’ pa regresá kas.

Oedit a hiba pa Aruba, e kultura ku su antepasadonan a hiba pa Sürnam for di India. “Mi ta selebrá entre otro: Divali na kas, Phagwa, i mi ta bishitá vários aktividat.

Sürnam 50 aña despues

Ora e mira bèk riba e desaroyo di Sürnam, pa Oedit ta un meskla di progreso i prekupashon. E ta menshoná desaroyonan riba tereno di infrastruktura komo logronan grandi. “E brùg entre Paramaribo i Commewijne tabata un paso hopi grandi. Ora ku nos tabata chikí nos tabata krusa ku boto. Awor tin mihó konekshon entre e distriktonan.”

“Sürnam tin hopi potensial. Tin petroli, gas, i bouksit di kalidat haltu. Pero sin bon liderazgo, no tin bon desaroyo. Oedit ta menshoná e hopi korupshon ku tin na Sürnam i ta ekspresá su preokupashon pa Sürnam no sigui e pasonan di Venezuela. El a reflehá riba e temporada di stabilidat na Sürnam, tempu di defuntu presidente Ronald Venetiaan. E tempu ei, Oedit tabatin speransa, i el a kuminsá pensa riba e posibilidat pa regresá Sürnam. “Pero despues a bini e revolushon i tur kos a kambia.”

Sürinameonan na Aruba

Oedit ta bisa ku e komunidat sürnam ta kontribuí na e komunidat arubano. Esaki ta tuma luga prinsipalmente pa medio di e kushina üurnam, Oedit ta remarká hariendo. Tin hopi sitio ku ta bende kuminda sürnam, i hopi hende ta gust’é.

Riba tereno ekonómiko tambe sürinameonan na Aruba ta duna nan kontribushon. Tin negoshi sürnam i sürinameonan tambe ta krea oportunidat di trabou pa hendenan lokal. Pa loke ta empresanan na Aruba, segun Oedit ainda no ta asina ku nan ta tene kuenta ku e kultura di e diferente nashonalidatnan. Den su kaso, si e ke selebra entre otro Divali, e mester pidi un dia liber, paso’ trabou no ta rekonosé esei komo un dia di fiesta. Konsekuensia di esei ta, ku gruponan di otro nashonilidat ta keda den nan mesun grupo i e asina yamá ‘melting pot’ no ta bira realidat.

Un mensahe pa tur sürinameo

Finalmente, ora puntra pa su mensahe, e ta bisa: “Mantené Sürnam den bo mente – di manera positivo. Ta nos pais. Pensa grandi pa Sürnam. Manda bon vibrashon, sin importá ta na unda bo ta den mundu.”