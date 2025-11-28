“Di Bocanvilliestraat te Boneiru: Maritza Valdink (43) ta karga e determinashon sürinameo”

Riba djamars 25 di novèmber 2025, Sürnam a selebrá e di 50 aniversario di su independensia for di Hulanda, tambe konosí komo ‘Srefidensi Dey’. Riba e dia akí, na 1975, Sürnam a bira un repúblika independiente después di mas ku 300 aña di dominashon kolonial. Dulce Koopman a bai kòmbersá, pa Ret Karibense, ku sürinameonan ku a establesé nan mes den e Reino Hulandes, hopi biaha ankrando nan mes ku raisnan profundo. Kon nan ta mira e fecha spesial akí? Kon nan ta mira nan país? Awe entrega (4): Maritza Valdink (43).

Un bida sürinameo-boneriano den lus di 50 aña di independesia di sürnam. E tin apenas 43 aña di edat, pero su bida ta yená ku rekuerdo ku ta ligá fuertemente ku e historia resien di Sürnam: e intrankilidat di añanan 80, e ola di migrashon, diaspora i e forsa silensioso di muhénan sürinameo. Aktualmente Valdink, nasé na Paramaribo, lantá den Bocanvilliestraat, i awor residente di Boneiru, ta traha komo hues suplente na Korte di Hustisia.

Nasé den un tempu turbulento

“Mi ta di ‘bouwjaar’ ochenta,” e ta bisa ku un meskla di orguyo i seriedat. “Pero tabata un tempu delikado. Tabata añanan di asesinatonan polítiko.” Valdink a nase na 1981 den Slanghospitaal na Paramaribo, e mesun lugá kaminda su mama, un profeshonal kímiko kliniko, tabata traha. Su tata tabata maestro di skol, manera hopi hende ku tabata forma e kolumna rígido di e edukashon sürinameo, e tempu ei.

Na mucha el a eksperiensiá e realidat di skarsedat di produkto i tambe e sintimentu di temor. “Ami ku mi tata a para den rei largu pa haña aros. Bo mester a mustra bo bòn pa por a haña kuminda. Mi abuelonan, esun na Hulanda i e otro na Aruba, tabata manda pakete di kuminda. Nos tabata parti esakinan ku tur hende ku tabata biba den nos kaya.”

Ainda e ta kòrda klá: e lechi klandestino di un asina yamá ‘koeman’: hindustan ku tabata bende e lechi ei den un kanika di metal. “E holó di lechi fresku… a keda den mi memoria. P’esei mi ta kontra ora hende ta dispidí kuminda. Pasobra bo no ta lubidá kiko ta skarsedat.”

Migrashon inesperá

Ora Valdink tabatin 10 aña, el a muda ku su famia pa Kòrsou, kaminda tabatin nesesidat grandi di dosente sürinameo. Pa su mayornan Kòrsou tabata ofresé trankilidat i perspektiva. Despues di su estudio i trabou na Hulanda, inesperadamente Boneiru a bira su ‘final destination’.

Kaminda pa Boneiru: un wega a kambia su bida

No tabata su intenshon pa muda pa Boneiru. Tur kos a kuminsá ora e tabata biba na Hulanda, i ku el a haña un yamada di un bon amiga, hefe di departamentu di Komunikashon na gobièrnu di Boneiru. Den e kombèrsashon e amiga tabata lamentá ku e mester bolbe keda lantá te lat, pa kontrolá vakaturanan, pasobra su koleganan no por hasi e trabou. Anto el a hasi un wega: ‘Bo sa kiko lo kambia mi bida? Si abo solisitá riba e vakatura aki.”

Valdink a solisitá, i dos siman despues el a risibí un yamada. Tur kos a bai hopi lihé. “Durante un reunion familiar mi a anunsiá ku mi tabata bai bandoná Hulanda den dos siman.” Entretantu ta dies aña pasá. For di e tempu ei, el a okupá vários funshon di liderazgo na gobièrnu di Boneiru. Awendia e ta enkargá ku diferente tarea di supervishon pa fundashonnan i e ta traha komo hues suplente na Korte Komun di Hustisia di Aruba, Kòrsou i Sint Maarten, i di Boneiru, Sint Eustatius y Saba, lokalidat Boneiru.

Kiko ta nifiká 50 aña di independensia?

Pa Valdink independensia ta un momentu di reflekshon. “Tin ora mi ta puntra mi mes: esaki tabata e eskoho korekto? Pero despues mi ta mira e union di e pueblo sürinameo, e diferente religionnan, e vários desendensianan étniko, i mi ta konkluí: sí – nos por ta orguyoso.”

Pero Valdink ta realisá su mes ku tin retonan tambe. “Ora mi ta na Sürnam, hopi biaha mi ta pensa: kosnan por a bai mas mihó. Mi ta haña gana di duna un man pa yuda drecha e prosesonan. Pero ya: no por hasi tur kos den un tiru.” Tòg e orguyo ta prevalesé. “Sürinameonan a keda uní, esei ta algu ku meresé rèspèt. Tur aña mi ta presensiá e selebrashon di independensia pa rekordá ku independensia no ta algu ku a bin eksistí outomátikamente.”

Rekuerdonan

A pesar ku e tin hopi aña bibá pafó di Sürnam, e ta keda sinti su país natal serka. “Regularmente mi ta na Sürnam. Mi ta atendé kasonan komo curator, pues mi tin mi kontaktonan. Ku frekuensia mi sa bishitá Meerzorg, mi ta bishitá Commewijne, i ántesnan ayá mi tabata bai kaminda tabata Pond.” Valdink ta mira e transformashon di Sürnam: “E kaminda asfaltá ku ta kondusí na Zanderij, e make-over di e aeropuerto… gradualmente bo ta mira e modernisashon.”

Laso entre Boneiru i Sürnam por tabata otro

Riba e pregunta si tin un laso fuerte entre sürinameo- i bonerianonan, Valdink ta bisa ku honestidat: “Lamentablemente nò.” Trahando na Departamentu di Asuntunan Hurídiko, e tabata involví den evaluashonnan pa krea posibilidat pa komunikashon aéreo direkto entre Boneiru i Sürnam.

“Nos – dos kolega sürinameo – tabatin speransa grandi ku esaki lo a logra. Lástimamente tòg e no a bira realidat.” Produkto- òf dokumentonan ku mester yega Boneiru, te ainda mester pasa via Kòrsou òf Aruba. Un ruta direkto lo a hasi e lasonan mas estrecho. Pa sürinameonan ku ta biba aki, esei ta hasi un diferensia hopi grandi.”

E mentalidat sürinameo: Persistensia

Valdink ta hopi impreshoná ku e forsa di e muhé sürinameo. “Hopi biaha nan tin hopi tarea: gana sèn pa mantené e kas, hasi trabou di kas, yuda e muchanan. I tòg nan ta pará fuerte i ku orguyo. E persistensia ei mi ta haña tremendo.”

Kiko boneriano- i sürinameonan por siña di otro?

Valdink ta mira ku tin diferensia di kultura. “Bonerianonan ta konformá muchu lihé: ‘asina mes ta bon’. Sürinameonan no ta entregá lihé. Bonerianonan por laga mira mas di nan konosementu i habilidatnan.”

Deseo pa Surnam: ‘bienestar pa tur hende.’ Surnam ta pará dilanti posibilidatnan ekonómiko grandi. “Ku e deskubrimentu resien di petroli, mi ta spera ku e bienestar lo alkansá hende di tur nivel den e komunidat. No solamente esnan den tòp.”

I pa Boneiru? ‘Asepta talento.’

“Boneiru ta limitá su mes,’’ Valdink ta enfatisá. “Nos tin mester di rekurso humano. Pero tin e faktor di tolerá asuntu pa duna otro oportunidat: asepta yudansa. Si bonerianonan habri nan mes pa hendenan ku ke kontribuí ku alma i kurason, denter di 50 aña, Boneiru tambe lo tin mesun bienestar ku Sürnam.”

Mensahe kaluroso pa sürinameonan rònt mundu: “Kere den boso forsa. Kere den ta un sürinameo. Nos a demonstrá, ku sín importá e koló di kueru òf e religion, nos por ta un nashon. Tene na esei.”