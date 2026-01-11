‘Hopi hende muhé ta keda ketu dor di bèrgwensa’ – Melrose Bloem ta habri liña pa skucha na Kòrsou

E hende muhé ku a app Melrose Bloem resientemente, a duda largu promé ku el a primi riba ‘send’. Oranan largu e tabata sinta riba su sofá, ku doló na su kurason. Kosnan no ta bayendo bon entre e i su pareha. E no tin e kurashi pa konta esaki na e hendenan rondó di dje. “Mi no por papia ku niun hende tokante esaki, mi ta spera ku kisas abo tin tempu”, e ta manda komo mensahe finalmente.
Mas i mas Bloem ta risibí e tipo di mensahenan akí. Resientemente e abogado i eksperto a base di eksperiensia, a habri un liña pa skucha pa hende muhé ku ta pegá den relashonnan tóksiko òf posiblemente narsisista. Via WhatsApp òf telefòn nan por konta nan historia di forma anónimo.
Hopi doló
Ya Bloem tin 25 aña ta traha komo abogado, i diariamente e ta mira hende muhé ku ta den situashonnan kompleho òf peligroso. Segun e, ta foral hende muhé profeshonal ta keda invisibel. “Nan ta parse fuerte di pafó,” e ta bisa. “Pero tras di porta será nan ta biba ku hopi doló. Riba un isla chikitu bo tin miedu ku lo saka bo selashi.”
No ta danki na su trabou hurídiko so e ta rekonosé e preguntanan ku e hendenan muhé ta hasi: e mes a eksperiensiá abusu narsisista durante un periodo. Despues el a sigui un kurso pa bira un profeshonal eksperto a base di eksperiensia. “No ta outomátikamente bo ta un eksperto ora bo pasa den e tipo di kosnan akí. Promé bo mester por karga bo mes historia. E ora ei numa lo bo por guia otro hende realmente.” Segun Bloem, e kombinashon ei di konosimentu i eksperiensia ta pone ku e hendenan muhé ku yama, ta sinti ku porfin ta mira nan.
Patronchi
Hopi hende muhé ku tuma kontakto, no sa presis ta kiko ta pasando. Nan ta den duda ku si ta símplemente nan relashon ta unu difísil, òf ku ta algu strukturalmente robes tin. Den relashonnan narsisista, kasi semper Bloem ta mira e mesun siklo ta manifestá su mes.
“Tur kos ta kuminsá maravioso,” e ta splika. “Despues ta sigui e periodonan den kua e pareha narsisista ta humiá bo, hasi yalurs, i isolá bo. Seguidamente e ta bin bisa ku ta duel e – pa djei e siklo kuminsá di nobo.”
E patronchi ei ta hasi ku ta difísil pa tuma distansia, Bloem ta sigui splika. “Hopi hende muhé ta keda, pasobra na ta spera ku e fase bon lo bolbe.”
Violensia relashonal ta kresiendo na Kòrsou
Den 2025 polis a registrá 293 mèldumentu di violensia relashonal, ku ta mas ku e total di e dos añanan anterior huntu. Organisashonnan ku ta duna ousilio ta enfatisá ku hopi insidente no ta wòrdu di mèldu nunka, i ku hopi biaha e hendenan muhé no sa na unda nan por akudí.
Segun Bloem hende muhé ta warda hopi promé ku nan buska yudansa. “Nan tin miedu ku te asta un profeshonal lo bai konta nan asuntu na otronan,” e ta deklará. “Hopi hende muhé ta bisa mi ku nan no ta sinti nan mes safe pa papia habrí.”
Tin konseho di hendenan rondó di nan ku sa sali kontrali tambe. “Ma ta dikon bo n’ ta lanta bai? Esei hende muhé ta tende frekuentemente. Despues di un reakshon asina, nan no ta bisa nada mas.”
I ta e silensio ei ta preokupá Bloem. “Isolashon ta nèt loke un hende ku komportashon pa dominá ke logra.”
Un promé paso safe
E liña pa skucha ta intentá pa hendenan muhé ku ke konta nan historia sin ku ta huzga nan. “No ta semper ku nan bèl, ta pasobra nan ke bai,” Bloem ta opservá. “Mas ku tur kos nan ke pa skucha nan.”
Tin biaha e ta duna un tarea chikitu na final di e kòmbersashon, algu ku ta yuda haña un gara riba e situashon. Hende muhé por manda mensahe p’e henter dia. Mayoria biaha e ta plania e kòmbersashonnan pa tra’i mèrdia. “Si tin algu urgente, mi ta reakshoná asina tin espasio.”
‘Un ratu ménos mi so’
Na final di dia e hende muhé ku a app anteriormente, ta bèl tòg. Pa kasi un ora e ta konta di su miedu, e pleitu di e mèrdia ei, i ku e ta duda di por wanta mas. Despues di e kòmbersashon Bloem ta mand’é un tarea kòrtiku Un ratu despues e ta haña un mensahe bèk: “Danki. Mi ta sinti mi un ratu ménos mi so.”
Hende muhé por tuma kontakto via WhatsApp òf telefòn: +5999 737 6652.
E number ta pa tantu un business WhatsApp komo pa un liña fiho.