Boneiru ainda sin koalishon nobo

Despues ku konsehal Salma Serberie a kita sosten for di e koalishon i deklará su mes independiente, pueblo di Boneiru a spera ku lo a bin klaridat tokante un koalishon nobo den e reunion ku tabata planiá 27 di yanüari. Sigur mirando e yamada urgente di Gezaghèber John Soliano pa Konseho Insular asumí su responsabilidat. Sinembargo no tabatin kórum, pues e partidonan no a yega na un mayoria nobo den Konseho Insular. Awor a skùif e reunion aki pa djamars 3 di febrüari.
Konsehal Salma Serberie riba mesun anochi, den un entrevista na radio Live99Fm a deklará ku e ta keda den oposishon i laga formashon di un koalishon nobo na e otro partidonan. Tambe ku el a papia ku tur partido ménos ku Partido Demokrátiko di Pueblo (Demokrat). E kiebro entre e konsehal i Demokrat parse ireparabel. “Aworakí mi ta asina kansá ku mi no ke papia mas.”
Segun analista polítiko drs. Willem Cecilia e desishon di Serberie ta hasi konosí e senario mas lógiko pa forma un koalishon nobo. Cecilia: “E kaminda ta habrí e ora ei pa UPB-MPB i M21. Pues por konkluí ku e tres partidonan aki ta na zèt pasobra Salma a bisa ku el a papia ku tur partido ménos partido demokrat. Pues esaki ta e senario ku kisas lo desaroyá su mes e dianan ku ta bini sperando naturalmente ku tur kos ta kla pa dia 3 di febrüari pa huramentá un kolegio nobo.”
Lei di Entidatnan Públiko Boneiru, Sint Eustatius i Saba (WolBES) no konosé e sistema ‘demisionario’ den sentido hurídiko. E diputadonan ku ta forma Kolegio Ehekutivo ta keda formalmente den funshon te ora nan mes renunsiá òf te ora Konseho Insular duna nan retiro pa medio di un moshon di deskonfiansa. Apesar di e situashon di insertidumbre, gobernashon ta sigui. Cecilia ta atvertí. “Gezaghèber mester ta atento pa Kolegio Ehekutivo no tuma desishon pa maneho nobo òf desishonnan ku ta ireversibel”, e ta bisa.
E situashon polítiko ta sòru pa konfushon i Serberie ta sigurá ku e ta vigila e proseso. Serberie: “Sin un gobernashon nos no por laga Boneiru. Si no tin un koalishon mi no ta haña na su lugá pa nos baha e diputadonan.”