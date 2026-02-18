Víktimanan ketubai sin derechi di papia: “Bo ta sinti ku ta manera bo no ta konta”

KRALENDIJK — Un kaso resien den Korte Komun di Hustisia di Aruba, Kòrsou, Sint Maarten i di Boneiru, Sint Eustatius i Saba a mustra bon kla ku na Boneiru ainda víktimanan di krimennan di violensia òf nan famia no tin derechi di papia. “Mi no por laga bo papia pasobra esaki no ta hinká den lei,” presidente di Korte a bisa un víktima di hinkamentu. E víktima a pidi pa bisa algun palabra durante e huisio, pero Korte no a pèrmití esei.

Esaki ta duna e víktimanan e sintimentu ku Hustisia ta laga nan na kaya. “Hopi hende no sa e trastorno ku bo ta pasa aden ora bo bira víktima. Mi no por a bisa nada durante e huisio. Ta manera mi no ta konta,” Ludmey ta bisa. Su nietu a keda paralisá pa motibu di un herida di bala. “Mi tabata ke pa e sospechoso komprondé e trouma di mi nietu, pero niun hende no a hasi mi pregunta.”

365 dia, 387 delito

Na aña 2025 Kuerpo Polisial Hulanda Karibense (KPCN) a registrá 387 delito di violensia. Esakinan ta delitonan ku ta afektá e integridat físiko, libertat òf seguridat di e víktima.

‘Derechi informal’

Den práktika mayoria biaha un víktima ta skirbi un deklarashon, i Ministerio Públiko ta añadí esaki na e fail, pero esaki no ta meskos ku e derechi di papia. Tambe tin biaha ta apliká e asina yamá ‘derechi di papia informal’. “Tin hues ta duna espasio na e víktima pa bisa algu, pero esei ta dependé di e hues, i di kon sensitivo e kaso ta,” abogado Anthony Nicolaas ta splika.

Na Hulanda e derechi di papia di e víktima ta un parti importante di e sistema hudisial penal moderno for di 2016. E derechi akí ta duna e víktima e posibilidat pa dirigí su mes direktamente na entre otro e wes i e akusado den sala di korte, i splika kon e delito a afektá su bida.

Por ripará ku ta mirando e importansia pa introdusí e derechi akí na e islanan den Reino tambe. Ya pa añanan tin un proposishon di lei pa yega na un Kódigo di Prosedura Penal BES nobo, den kua ta fortalesé e posishon di e víktima – por ehèmpel stipulando e derechi di papia formalmente. Sin embargo, ainda no a introdusí e Kódigo Penal nobo.

Tweede Kamer ta opstakulisá

Segun e abogado, ta Tweede Kamer ta forma e opstákulo pa implementá e Kódigo di Prosedura Penal nobo na Boneiru. Nicolaas: “Tur kos ta den man di Tweede Kamer. Ta nan a disidí ku e islanan BES lo ta e últimonan den Reino kaminda lo introdusí e Kódigo di Prosedura Penal nobo. Staten na Kòrsou ya a aprobá esun di nan, i e lo bira vigente 1 di yanüari 2027. Pero niun hende no sa ki dia esun di Sint Maarten lo ta kla.”

Pues miéntras no introdusí e Kódigo di Prosedura Penal nobo pa e otro islanan, víktimanan na Boneiru lo por ekspresá nan mes solamente si un hues pèrmití esei. Nicolaas ta splika ku mester fortalesé e posishon di e víktima, si e sistema hudisial ke bai mas den direkshon di hustisia restorativo i di empatia.



Potrèt: Abogado Anthony Nicolaas