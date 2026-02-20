Kaminda ta largu (1): Eksperiensia di studiantenan di Statia i Saba ku enseñansa avansá

Un konhunto kompleho di faktornan personal i práktiko ta influensiá e eskoho di studiantenan di Sint Eustatius (Statia) i Saba, pa sigui studia na Hulanda òf Merka.
Den e serie di tres parti akí Ret Karibense ta eksplorá e eksperiensia akí di e studiantenan di e tres islanan di mas chikitu di BES – Statia i Saba. E promé parti ta enfoká riba e eksperiensianan di esunnan ku a gradua na nivel di Caribbean Vocational Qualification (CVQ), ku ta komparabel ku e Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) hulandes.
Komo habitante di un di e islanan akí, i komo mayor ku entendimentu di e sistema edukashonal lokal ku tin un base ingles – e Caribbean Secondary Education Certificate (CSEC, Sertifikado di Edukashon Sekundario Karibense) i e CVQ – Hazel Durand a tira un bista mas di aserka riba e kareranan akadémiko di hóbennan akí.
Entrevistanan ku studiantenan den diferente fase di nan ruta akadémiko, inkluyendo algun ku aktualmente ta studiando den eksterior, otronan ku a gradua resientemente, hóbennan den nan promé aña na universidat, i esunnan ku a bini kas bèk temporalmente, ta mustra ku ta masha poko biaha e ruta ta fásil: e kaminda sa ta largu.
Faktornan frekuente
Maske sirkunstansianan individual sa varia, tin tres faktor ku ta keda bini dilanti i ta influensiá e eskoho di e studiantenan fuertemente: bareranan lingwístiko, diskrepansia entre nivel- i rutanan di edukashon, i konsiderashonnan finansiero.
Kada aña entre ougùstùs i yanüari tin por lo ménos 20 studiante ta bai for di Statia – i por lo ménos 10 for di Saba – pa sigui studia den eksterior.
Despues di CVQ: na Hulanda
Por dedusí di e feedback ku e studiantenan ku a gradua na nivel di CVQ ta duna, ku hopi di nan a topa ku retonan signifikante pa haña programanan adekuá, sea na Hulanda òf na Merka, ku ta konektá ku loke nan a studia. Hopi biaha e difikultat ei a resultá den vários aña di retraso den nan progreso akadémiko.
Un di e studiantenan ei ta Angelo Maharaj di Statia, ku aktualmente ta biba na Hulanda. Inisialmente Angelo su plan tabata pa sigui studia na Merka, pero pa motibu di e kosto haltu el a skohe pa Hulanda. Su meta tabata pa logra un grado di bachelor denter di kuater aña. Sin embargo, tres aña despues ainda e ta buskando e ruta akadémiko apropiá, i el a hañ’é ta kuminsá e mesun programa, di Marketing Communications (Komunikashon di Merkadeo), di nobo – e biaha akí duná na hulandes mas bien ku na ingles.
Dia Angelo a yega Hulanda, e no tabata papia hulandes bon. Ku tempu el a siña ku un bon dominio di hulandes ta duna muchu mas tantu oportunidat edukashonal ku e programanan duná na solamente ingles. Reflekshonando riba su eksperiensia, e ta kompartí: “Awendia mi ta papia hulandes ku tur hende, inkluso mi dosentenan. Mi a realisá mi ku kasi mi no ta usa ingles mas. Tin biaha mi ta te asta lubidá palabranan ingles, pero mi ta kòrda nan na hulandes si. Mientras ta parse ku mi ta perdiendo mi promé idioma, mi ta ganando un otro, i aworaki esei ta gran un ventaha.”
Despues di CVQ: na Merka
Otro for di Angelo, kende tabatin e opshon di skohe entre Hulanda i Merka, Ishn Courtar, tambe di Statia, a mek inisialmente pa sigui studia na Hulanda. Pero komo ku el a gradua na un nivel di CVQ mas abou, esei a strob’é di drenta e programa òf institushon di su eskoho.
Si el a sigui e ruta di MBO na Hulanda, esei lo a kost’é aproksimadamente ocho aña pa kompletá un estudio na nivel di bachelor. Konfrontá ku e trayektoria largu ei, el a skohe un ruta alternativo, pasando su èksamen di General Educational Development (GED), ku a dun’é akseso na un universidat na Merka. Aktualmente Ishn ta den su promé semèster di un programa di Communications (Komunikashon) ku un durashon di kuater aña.
Community college
Alejandro Benders, un studiante di Saba ku a kompartí un eksperiensia similar, a gradua di skol sekundario na nivel di CVQ, i e tambe a pasa èksamen di GED despues di esei. Ounke a avis’é ku institushonnan hulandes generalmente no ta rekonosé e GED, Alejandro a aserká diferente skol na Hulanda tòg, pero finalmente niun a asept’é.
E ora ei el a opta pa sigui su edukashon na Merka, kaminda el a bai un community college promé pa hisa su nivel akadémiko durante e dos añanan ku esei ta dura, pa despues e pasa pa un universidat pa sigui un estudio di kuater aña na nivel di bachelor den Automotive Studies (Estudionan Outomotris). Lastimamente a para Alejandro su finansiamentu pa estudio resientemente. Awor e ta traha, mientras e ta kompletá su último semèster online, i e mes ta finansiá e kosto total di mas o ménos 6,000 dòler.
Den e di dos parti, Ret Karibense lo tira lus riba e eksperiensia di studiantenan ku a gradua na nivel di CSEC i a bai sigui programanan na Hulanda, duna na ingles, na nivel di Hoger Beroepsonderwijs (HBO), mientras nan ta buska nan kaminda meimei di limitashonnan relashoná ku nivelnan di edukashon i rutanan akadémiko.