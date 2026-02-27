Konferensia ta konfirmá: Sifranan alarmante tokante agreshon bou di hóbennan na Kòrsou

Mas ku un di kada tres alumno hóben na Kòrsou ta eksperensiá agreshon regularmente. Un grupo supstansial ta kuminsá violensia nan mes, i un grupito ta strukturalmente involukrá den formanan serio di agreshon. Esaki a sali for di un investigashon tokante agreshon bou di mucha i hóbennan ku ta bai skol.
Na kuminsamentu di e aña aki ya tabatin señalnan alarmante, entre otro di Rooms-Katholiek Schoolbestuur i di sindikato di enseñansa SITEK, tokante e fenómeno akí. Pa Caribisch Netwerk, direktora di Rooms-Katholiek Schoolbestuur, Royla Pierre, a deklará ku no ta tolerá komportashon agresivo mas, pasobra entre otro e ta dañá bon nòmber di e organisashon. Presidente di SITEK, Darius ‘Lio’ Plantijn, a indiká ku gobièrnu mester tuma e problema akí na serio, i tuma medidanan mesora pa protehá personal den enseñansa.
Agreshon i personalidat
E aula di University of Curaçao tabata yen te na e último stul dia 20 di febrüari 2026. E konferensia ‘Agressie en Persoonlijkheid’ (Agreshon i Personalidat), organisá pa Foundation Fair Educational Chance (FFEC) den kolaborashon ku Stichting Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst, a atraé un publiko ámplio di maestro, lidernan di skol, profeshonalnan di kuido, polis i representantenan di sektor hudisial.
Sentral den e programa tabata un investigashon grandi tokante pèstmentu i agreshon bou di hóbennan na Kòrsou. Inisiador dr. Odette van Brummen-Girigori, fundadó di FFEC i investigadó prinsipal, a presentá e resultadonan huntu ku dr. Dick Barelds di Rijksuniversiteit Groningen i dr. Pieternel Dijkstra.
E interes grandi di e públiko a mustra kla ku e tema ta urgente. “Nos tabata sa ku agreshon ta pasa regularmente,” asina Van Brummen-Girigori a bisa Ret Karibense, “pero e gravedat i e grandura manera e ta sali for di e sifranan, ta alarmante.”
Dikon e investigashon aki?
Segun Van Brummen-Girigori, e investigashon tabata un reakshon riba señalnan for di sosiedat. “Den medionan, pero tambe den nos propio práktika, nos a mira ku agreshon bou di hóbennan ta oumentando. Loke nos no tabata sa, tabata: kon frekuente e ta pasa, kon serio e ta, i kua faktornan sikológiko ta hunga un ròl?”
E meta tabatin dos parti:
- Inventarisá e tipo i frekuensia di agreshon.
- Identifiká faktornan di riesgo sikológiko pa por desaroyá intervenshonnan basá riba evidensia.
E konferensia a sirbi pa presentá e resultadonan i tambe pa bai den diálogo ku e kampo profeshonal tokante solushonnan konkreto.
Representativo i konfiabel
En total 2.204 alumno a partisipá:
- 198 for di enseñansa di fundeshi (FO)
- 006 for di enseñansa sekundario (VO)
No ta tur skol a duna pèrmit, pero e tim di investigashon a kolektá dato adishonal via klupnan di deporte, guia di tarea pa hasi na kas i otro lugánan ku hóbennan ta frekuentá. Segun Van Brummen-Girigori, e muestra ta representativo pa hóbennan na Kòrsou, ku un grado di konfiabilidat di 95% si ripití e investigashon.
E konsistensia interno di e kuestionarionan (Cronbach’s alpha) a sali bon. Tokante posibel eror, Van Brummen-Girigori ta kere ku si tin un eror, lo ta mas bien un subestimashon. “Hóbennan no semper ta konsiente kon leu nan mal komportashon ta bai.”
‘Mas ku 1 di kada 3’
Un di e resultadonan mas preokupante ta e insiguridat eksperensiá na skol.
Den enseñansa di fundeshi:
- 37,5% di mucha hòmber
- 36,1% di mucha muhé
ta indiká ku nan ta eksperensiá agreshon regularmente.
“Si mas ku un di kada tres mucha ta haña nan mes konfrontá ku agreshon regularmente,” asina Van Brummen-Girigori ta bisa, “nos no por papia di un ambiente sigur na skol.”
Ounke formanan hopi serio di violensia no ta pasa asina tantu, 2% te 3% di alumnonan ta reportá ku nan ta involukrá kada siman òf mas frekuente den dalmentu duru ku sla, skòp òf bringamentu – komo agresor òf komo víktima.
Mucha hòmber den FO ta resaltá
Ta sali for di e investigashon ku 50,9% di mucha hòmber den FO a indiká ku nan a yega di kuminsá un pelea algun biaha, 2,5% ta hasi esaki tur dia.
Pa mucha muhé òf na otro skol, e porsentahe di ‘kuminsá un pelea’ ta:
- 25,9% di mucha muhé (FO)
- 18,1% di mucha hòmber (VO)
- 11,1% di muchan muhé (VO)
Segun Van Brummen-Girigori, esaki no ta trata di susesonan insidental, sino di un patronchi struktural. E ta mira faktornan kultural i sosial ku ta hunga un ròl, kaminda ta eduká mucha hòmber mas biaha ku e idea ku nan mester defendé nan mes i mustra fortalesa, miéntras mucha muhé mas biaha ta skohe forma sosial di agreshon, manera ekskluí otro.
Agreshon verbal mas frekuente
E forma di agreshon mas komun ta verbal: insulto, ofensa i komentario ofensivo. Pusha i bira víktima di pushamentu tambe ta frekuente.
Ounke agreshon físiko serio ta ménos frekuente, e echo ku un grupo chikitu, pero struktural, ta metí den esaki tur siman, ta preokupante. “Si nos no hasi nada,” Van Brummen-Girigori ta atvertí, “e hóbennan akí por desaroyá mas problema di komportashon.”
Cyber-pèstmentu
Cyber-pèstmentu, pèstmentu online (cyberbullying), no tabata parti di e investigashon prinsipal, pero un otro estudio paralelo bou di mas o ménos 1.000 hóben su sifranan preliminar ta mustra ku:
- 18% ta víktima di cyber-pèstmentu
- 22% ta bisa ku nan mes a kometé cyber-pèstmentu
E porshento di agresor ta mas haltu ku esun di víktima, pasobra hopi biaha diferente agresor ta ataká e mesun víktima na mes momentu online.
NPV-J karibense
Un parti importante di e konferensia tabata e introdukshon di e vershon karibense di e asina yamá ‘Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst voor Jongeren’ (NPV-J).
Te ainda tabata usa normanan hulandes i un kuestionario na hulandes, loke por trese diferensianan den interpretashon dor di idioma i kultura. E norma nobo karibense, desaroyá huntu ku Aruba, Boneiru i Sint Eustatius, ta hasi posibel pa kompará resultadonan den e konteksto kultural propio.
“No por kompará hóbennan di Kòrsou direktamente ku normanan hulandes,” Van Brummen-Girigori ta bisa. “Asina lo ta kompará apel ku pera.”
Personalidat i agreshon
Estudionan internashonal ta mustra ku sierto karakterístika di personalidat tin relashon ku komportashon agresivo. Dominio haltu i impulsividat ta oumentá riesgo di agreshon. Hóbennan ku outoestima abou ta kore mas riesgo di bira víktima.
E investigashon na Kòrsou ta konfirmá ku tin un relashon fuerte entre faktornan di personalidat i agreshon. Tin plan pa investigashon mas profundo.
Rekomendashonnan konkreto
- Skolnan: desaroyá i aktivá un maneho kontra pèstmentu
Skolnan mester:
- Formulá reglanan kla
- Splika eksplísitamente kiko e konsekuensianan ta
- Informá mayor- i alumnonan strukturalmente
- Entrená maestronan pa un maneho uniforme
- Mayornan: tuma señalnan na serio
Mayornan di mucha agresivo mester:
- No balotá e reklamo
- Papia ku nan yu
- Pone límite
- Stimulá empatiaMayornan di víktima mester:
- Skucha aktivamente
- Kolaborá ku skol
- Protehá siguridat emoshonal
Supervishon di uso di media sosial tambe ta importante.
- Esnan ku ta mira, filma, aploudí òf hari, ta fortifiká agreshon.
Hóbennan mester siña:
- No aploudí
- Buska yudansa
- Sostené e víktima
- Protehá nan propio siguridat
No ta stigmatisá skol
Ounke tin diferensianan entre e diferente skol- i barionan, Van Brummen-Girigori no ke nombra eseinan. “Partisipashon tabata anónimo. Mi no ke stigmatisá niun skol.”
E konferensia a bira posibel danki na kolaborashon privá i spònser manera FFEC, MCB Bank, Stichting NPV i Van Brummen Psychologie Praktijk en Test Centrum B.V.
No tabatin sosten direkto di gobièrnu.
Van Brummen-Girigori ta enfatisá ku kambio struktural ta posibel solamente si gobièrnu, sektor privá i enseñansa traha huntu. “Esaki ta un problema sosial. Tur hende mester tuma responsabilidat.”
Konklushon alarmante pero ku speransa
Ounke e sifranan ta konfrontante, e organisadónan no ta fatalista, sino optimista i konsiente di e urgensia. “Agreshon no ta algu fiho,” Van Brummen-Girigori ta bisa. “Ku intervenshonnan dirigí, reglanan kla, envolvimentu di mayornan i atenshon pa desaroyo di personalidat, nos por kambia e situashon.”
Ta spera ku e rapòrt kompleto di e investigashon lo bira disponibel na mitar di mart 2026. E mensahe di e konferensia ta kla: loke e sifranan ta señalá no por haña solushon solamente pa un momentu – nan mester bira e punto di salida pa un maneho struktural i akshon komun pa un Kòrsou mas sigur pa nos muchanan.
E organisadónan di e investigashon a traha un buki na papiamentu i hulandes, ku maestro i mayor i edukadónan por usa, ku informashon kon pa atendé den práktika ku e problemátika aki.