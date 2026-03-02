Beibel di Testigunan di Yehova tradusí na papiamentu: “Na e idioma di bo kurason e ta drenta mihó”

Den presensia di un 1500 Testigu di Yehova a presentá un tradukshon nobo di Beibel na papiamentu, luna pasá. Ta trata di e ‘Tradukshon di Mundu Nobo’, ku e Testigunan a produsí. Ta konsiderá esaki un bunita logro pa e Sosiedat di Beibel i Traktado akí ku ta internashonalmente aktivo – inkluso riba e islanan ABC (Aruba, Boneiru i Kòrsou). Ounke tin hende pafó ku ta haña e tradukshon di Beibel akí kontroversial.
Tabatin Beibel na papiamentu kaba, manera e Beibel Santu i e Beibel na Papiamentu Koriente ku, manera ta ámpliamente konosí, e Testigunan tabata usa, pero awor tin un tradukshon spesífiko di Beibel ku e Testigunan ta preferá di usa.
Mas ku 3000 Testigu
JW.org, e wèpsait ofisial di Testigunan di Yehova ku aktualmente tin material na 1112 idioma – inkluso papiamentu di Kòrsou i papiamentoe di Aruba, i tambe hopi idioma di seña – ta menshoná ku tin mas ku 3000 Testigu di Yehova aktivo riba e tres islanan menshoná. Te ku resientemente, Testigunan di habla papiamentu mester a yuda nan kurpa ku vershonnan di e ‘Tradukshon di Mundu Nobo’ na hulandes, ingles, òf spañó. T’asina ku e Testigunan ta preferá di usa nan ‘propio’ tradukshon.
“E motibu prinsipal pa esei ta ku e tradukshon akí ta pone e nòmber di Dios – Yehova – bèk na su luganan den e teksto original,” Melanie Beij ta splika. E mes ta forma parti di un grupo na hulandes di Testigunan di Yehova na Boneiru, pero e sa kon balioso e tradukshon na papiamentu ta pa su kompañeronan di fe ku ta papia papiamentu. “Ta hopi largu nan a warda riba esaki, i awor porfin e Beibel kompleto ta tradusí. Tabata un momento spesial. Tur e miembronan di e kongregashonnan na papiamentu a haña un kopia, grátis,” e ta konta.
Idioma di bo kurason
“Dimes hopi biaha e hendenan riba e islanan ta papia mas ku un idioma, pero mi ta nota un gran diferensia ora mi laga un hende aki wak un vídio na papiamentu,” según Beij, kende ta duna estudio di Beibel dos biaha pa siman. “Bo ta mira ku e ta toka nan mas, e ta mishi ku un hende su emoshon. P’esei ta importante pa bo lesa Beibel den e idioma di bo kurason, bo lenga materno.”
Syreeta Linger, un Testigu di Yehova na Aruba, tambe ta rekonosé esei. “Mi ta mitar sürnam, i m’a ripará kon e mensahe di Beibel ta toka mi tata ora e tende un vèrsíkulo na Sranantongo. Palabra ta drenta hopi otro na bo mes idioma.”
Tur dos ta haña esaki algu hopi spesial di e organisashon: “Testigunan di Yehova realmente ta esforsá nan mes pa alkansá tur hende na nan mes idioma, asta si ta un grupo chikitu di hende ta papia e idioma ei. P’esei JW.org ta e wèpsite ku mas tradukshon na mundu.”
Dies aña di trabou
E Beibel nobo akí na papiamentu ta e resultado di dies aña di trabou di tradukshon. Den timnan chikitu, Testigunan a traha vèrsíkulo pa vèrsíkulo na e tradukshon. “Tur mainta, promé ku nan kuminsá traha, nan tabata hasi orashon pa haña guia djariba,” Maurice Cabenda di e Testigunan di Yehova na Kòrsou ta indiká.
Potrèt: JW.org
Beibel komprendibel
“E tradukshon ta na idioma ‘supermoderno’, pa hasi e Beibel mas komprendibel posibel,” Cabenda ta sigui konta. “Interesadonan por pidi pa un kopia sin kosto algun, ku un Testigu di Yehova lo trese personalmente.” Pues, esei ta un di e mishonnan di mas importante di Testigunan di Yehova: konta mas tantu hende posibel tokante e nòmber personal di Dios: Yehova.
E sifranan di mas resien di e organisashon, riba JW.org, ta mustra ku tin mas o ménos 1.106 Testigu di Yehova aktivo na Aruba, repartí riba diestres kongregashon. Na Kòrsou tin mas o ménos 1.930 Testigu, den 24 kongregashon. Boneiru tin un 158 Testigu aktivo, ku ta reuní den dos kongregashon i un grupo.
En total e islanan ABC huntu tin pues mas ku 3.000 Testigu. E sifranan ta referí na e asina yamá ‘publikadónan aktivo’’: e Testigunan ku ta partisipá mensualmente na e trabou di papia i duna estudio di Beibel, i ku ta raportá esei.
Kontroversia
Segun e Testigunan di Yehova e Tradukshon di Mundu Nobo ta keda mas serka posibel di e tekstonan original. Na 1961 e promé edishon a sali na ingles, tradusí for di e idiomanan original hebreo, arameo i griego antiguo. Ta usa e tradukshon na ingles akí komo base pa otro tradukshonnan.
Pero e Tradukshon di Mundu Nobo no ta sin kontroversia. Semper un tradukshon di Beibel ta basá parsialmente riba interpretashon, pero ku e Tradukshon di Mundu Nobo tin hopi sientífiko ta mira un patronchi: en konekshon ku siñansanan tradishonal krusial e tradukshon ta desviá na un manera ku ta konfirmá presisamente e siñansanan di e Testigunan di Yehova. P’esei tin hopi sientífiko di Beibel ku no ta haña e tradukshon akí neutral sino konfesional, esta: un tradukshon trahá pa sostené un siñansa di fe spesífiko.
Pa hendenan para pafó, e presentashon di e edishon akí di un Beibel na papiamentu ta mas ku tur kos un fenómeno kultural-religioso interesante. Pero pa e Testigunan di Yehova riba e islanan ABC ta un desaroyo signifikante: un bunita rekonosementu di papiamentu komo idioma i riba tur kos e oportunidat magnífiko pa por lesa i komprondé Palabra di Dios na bo propio idioma