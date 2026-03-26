Otro gòlpi pa gobernashon: “Mi no por konfia mi koleganan”

Un komunikado falsu tabata e drùpel ku a laga diputado di Finansa Anthony Weber tuma distansia di e Kolegio Ehekutivo. Ku e paso aki gobernashon di Boneiru a haña un gòlpi mas. Awe, 26 di mart Weber komo diputado pa partido polítiko M21, a pone su funshon na disposishon di Konseho Insular. Weber ta ninga di sigui traha komo parti di e Kolegio Ehekutivo aktual. Ku urgensia M21 a organisá un rueda di prensa pa splika pueblo dikon el a tuma e desishon.
E diputado tin diferensia di opinion ku su koleganan tokante kon transparente gobièrnu mester ta ku pueblo, sinembargo esaki no ta e motibu prinsipal di su desishon. “Pero ku diferensia di opinion i diferensia di idea bo por sigui traha huntu ainda. Esei ta polítika”, Weber ta bisa. Loke sí e no por aseptá ta e echo ku Kolegio Ehekutivo a saka un komunikado di prensa na nòmber di Weber sin ku e tabata na altura.
Boneiru tin mas ku 2 luna sin un koalishon stabil. Te ku awe, tur intento òf i negoshashon pa yega na un koalishon nobo a stanka. Pues Boneiru tin un koalishon di minoria i ta teme ku esaki lo keda asina te e siguiente elekshon na mart 2027.
Lomba kontra muraya
Resientemente Kolegio Supervishon Finansiero (CFT), den un karta pa Gezaghèber John Soliano a kritiká e atministrashon finansiero di Entidat Públiko Boneiru. Prensa lokal a trese dilanti ku Weber ta haña opstrukshon di su dos otro kolega den Kolegio Ehekutivo. E ta hasi palabrashonnan ku CFT pero e no por mantené òf kumpli ku esaki pa motibu ku e dos diputadonan ta vota kontra su proposishonnan.
Djárason a sali un komunikado di prensa ofisial di Entidat Públiko na nòmber di Weber ku ta desmentí tur informashon den prensa. Pero a resultá ku nunka Weber a skirbi e komunikado, ni sikiera el a tuma nota di esaki. “Pueblo di Boneiru ami no a skirbi e komunikado aki. Ku esei opviamente mi a pèrdè konfiansa den mi koleganan den ‘Bestuurscollege’,” Weber a bisa.
Moshon di deskonfiansa
Na e momentu aki Konseho Insular ta na turno pa aktua. Awor ku Weber públikamente a denunsiá Kolegio Ehekutivo di saka un dokumentu falsu, Konseho Insular mester disidí ki paso lo tuma. Segun eksperto polítiko Willem Cecilia tin sufisiente motibu pa Konseho Insular pasa un moshon di deskonfiansa kontra e Kolegio Ehekutivo. Si Konseho Insular den su mayoria, den e kaso aki por lo ménos 5 miembro, tuma e paso aki, Kolegio Ehekutivo ta bai kas un bes. Awor e funshon di Weber ta na disposishon di Konseho Insular. Pues un bia mas e bala ta den skochi di Konseho Insular i awor parse
ku no tin otro opshon. Konseho Insular mester aktua.
Konsehal Jona Chirino-Felida ta kontentu ku e akontesimentunan. “Ta bon ku Weber a tuma e desishon. Awor tin klaridat i tur hende sa unda ta pará. Asina nos tambe sa ki desishon nos tuma,” e ta bisa. Si bèrdat Konseho Insular ta kla pa pasa moshon di deskonfiansa lo bira kla djamars 31 di mart den e siguiente reunion di Konseho Insular.